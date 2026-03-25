【AI検索時代のマーケター必携｜無料】「何から手をつければいいか」がわかるLLMO対策チェックリスト（全30項目・優先度つき）を公開

株式会社ＥＸＩＤＥＡ

市場の”第一想起”を実現するカテゴリーブランディングを提供する 株式会社EXIDEA（本社：東京都中央区、代表取締役：小川 卓真）は、AI検索最適化の実務指針をまとめた無料ホワイトペーパー「LLMOチェックリスト（全30項目）」を公開しました。

本資料は、ChatGPTやPerplexityなどの生成AIに自社コンテンツが情報源として引用されるための、”LLMO対策”のチェックポイントと対応する施策を、優先度（★1～5）つきの30項目として体系的に示したものです。

■資料公開の背景

詳細はこちら :https://emma.tools/magazine/llmo-how-to/llmo-check-list/

AIの登場によって、ユーザーの情報検索体験は「情報を探す」から「AIに答えを聞く」に変化しつつあり、Webを用いたマーケティングは歴史的な転換点を迎えています。

こうした変化に気づき、対応しようとされるマーケティングご担当の方からは「何から手をつければいいかわからない」「情報はあっても実装レベルで何をすればいいのか具体的にわからない」という声が増えてきました。

本資料はこうした声に直接応えるために作成されました。

EXIDEAが創業来培ってきたSEO技術とAI活用の実践的なノウハウを生かし、コンテンツがAIに引用されるためのLLMO対策について独自検証の成果とともに公開します。

■ 本資料の3つの特徴

1. 優先度（★1～5）つきで「何から着手すべきか」が一目でわかる

LLMOに関する情報は増えているものの、実際に「どこから手をつけるか」を示したものは少ない状況です。本チェックリストでは全30項目に優先度を設定。特に最優先（★★★★★）とした項目は、効果が高く早期に着手すべき項目として明確に位置づけています。

2. 実装コードサンプル付きで、エンジニアへの依頼にそのまま使える

構造化データ（JSON-LD）については記述例も掲載。9項目のそれぞれで、雛形として使用いただける実装サンプルを収録しています。知識として「何をすべきか」にとどまらず、「どう実装するか」まで示すことで、担当者とエンジニアの間の翻訳コストを大幅に削減します。

3. 体系的な整理で、抜け漏れなく網羅できる

「構造化データ」「クローラビリティ」「LLMO可読性・文書構造」「E-E-A-T・エンティティ」「パフォーマンス・UX」の5軸で整理。AIに自社サイトを正しく認識・引用してもらうために必要な観点を体系的にカバーします。その結果、やるべきことが散らからずに見えるようになります。

■ チェックリストのカテゴリー構成（全30項目）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41581/table/202_1_f231370b912f542ba7955db1cfc33702.jpg?v=202603250151 ]

■会社概要

【無料】資料ダウンロードはこちら :https://emma.tools/magazine/llmo-checklist/

会社名：株式会社ＥＸＩＤＥＡ（https://exidea.co.jp）

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-14 KDX銀座一丁目ビル4階

代表者：小川 卓真

設 立：2013年5月

資本金：1,500万円

従業員数：89名（連結）※2025年4月末現在

事業内容：BtoBブランディング支援、BtoBマーケティング支援、動画制作・動画マーケティング、マーケティングツール開発提供、SEOコンサルティング、Webメディア運営

ＥＸＩＤＥＡは、クリエイティブとデジタルマーケティングを融合した「カテゴリーデザイン」によって、企業の新たな成長を支援します。AI機能を搭載した自社開発のマーケティングツールの提供と併せて、ビジネスの戦略策定から実行・改善まで一貫して伴走します。

■本件に関するお問い合せ

＜サービス一覧＞- BtoBブランディング W/A｜https://wa-concept.net- BtoBマーケティング 180°｜https://exidea.co.jp/180- 動画マーケティング CINEMATO｜https://cine-mato.com- AI機能搭載のオールインワンSEOツール EmmaTools｜https://emma.tools- 総合比較メディアHonNe（ホンネ）｜https://exidea.co.jp/blog- JET-Robotics(ロボット導入支援プラットフォーム)｜https://jet-mfg.com- WiMAX比較.com｜ https://xn--wimax-lu8k074r.com

株式会社ＥＸＩＤＥＡ カテゴリーデザイン本部 広報担当

E-mail：pr@exidea.co.jp

TEL：03-5579-9934（受付時間：平日9時～18時）