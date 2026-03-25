【CELFORD(セルフォード)】日差しが強まるこれからの季節に備えたい、機能性に特化したUVアイテムが登場！〈3月25日(水)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(本社 東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が展開するレディースブランド「CELFORD(セルフォード)」は2026年3月25日(水)12:00(正午)より、女優・宮本茉由が着こなす"UV Style"をオフィシャルオンラインサイトにて公開、同時に商品の発売を開始いたします。

日差しが強まるこれからの季節に備えたい、UVケアアイテムをピックアップ。

CELFORDらしいエレガントなデザインに、機能性へのこだわりを添えた逸品が揃います。

太陽の下でも、余裕を纏って美しくいられるお守りに。

〈LOOK紹介〉

Dress \25,300

Arm covers \5,500

Earrings \7,700

Bag \18,700

Umbrella \4,620

Dress \24,200

Earrings \6,600

Bag \17,600

Umbrella \4,620

Knit \19,250

Earrings \12,100

Cardigan \15,400

Pants \20,900

Earrings \6,600

Bag \17,600

Hat \14,300

Sunglasses \5,940

Dress \23,100

Earrings \6,600

Bag \17,600

(価格は全て税込み)

販売について

■オンライン発売日：2026年3月25日(水) 12:00(正午)より順次

・CELFORD OFFICIAL ONLINE STORE＜ https://celford.com ＞

・USAGI ONLINE＜ https://usagi-online.com/ ＞

■全国発売：2026年3月25日(水)より順次

・CELFORD全国店舗＜ https://celford.com/Page/storelocation.aspx ＞

宮本茉由(みやもとまゆ)プロフィール

1995年5月9日生まれ、秋田県出身。2017年よりCanCamの専属モデルとして活動。2018年に「リーガルV～元弁護士・小鳥遊翔子～」で女優デビューを果たし、以降「監察医朝顔」「ドクターメ～外科医・大門未知子～」「大病院占拠」などの話題作に出演。2026年1月期「この愛は間違いですか～不倫の贖罪～」で民放ドラマ初主演を務める。

2026 年 1 月 21 日(水)最初で最後のメモリアル1st 写真集『ほんとはね、』発売予定。

CELFORDについて

2018年春にデビュー。

コンセプトに”THE FIRST LADY(ザ・ファーストレディ) ”を掲げ 上質なシルエットで大人の女性を魅了するファッションを提案。

あらゆる女性にとっての「大切なシーン」を彩るドレスをはじめ、エレガントでモードに着こなせるアイテムを展開しています。

現在は百貨店、ファッションビルを中心に18店舗展開しています。(10月9日時点店舗数）



<オフィシャルオンラインストア>：https://celford.com/

：https://usagi-online.com/brand/celford/

<インスタグラムアカウント>：https://www.instagram.com/celford_official/

＜CONCEPT>

-THE FIRST LADY-

デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。

各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディファッション。

ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。