【AVIOT】アニメの祭典『AnimeJapan 2026』に初出展決定！30タイトル以上のキャラクターボイス搭載コラボイヤホンの試聴・販売や描きおろしグッズの販売を実施！

プレシードジャパン株式会社

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売を行うプレシードジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が運営するオーディオブランド「AVIOT」は、キューダップ株式会社（本社：東京都千代田区）が運営する「QINOCOP」と共同で、2026年3月28日（土）から3月29日（日）まで東京国際展示場（東京ビッグサイト）にて開催される世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan 2026」に出展することをお知らせいたします。

本出展では、キャラクターボイスを搭載したコラボイヤホンの試聴体験および販売に加え、描きおろしイラストを使用したグッズの販売を実施し、作品の世界観を音とビジュアルの両面からお楽しみいただける体験をご提供いたします。

■出展内容

1. キャラクターボイス搭載コラボイヤホンの試聴体験および販売

AVIOTが展開する人気IPとのコラボレーションイヤホンを展示いたします。実際にご試聴いただき、その場でご購入もいただけます。

本モデルにはキャラクターの録りおろしボイスを搭載しており、電源のオン・オフや操作時などにキャラクターの声が耳元で流れる特別な体験をお楽しみいただけます。

さらに、一部のモデルでは作品にゆかりのあるアーティストや音楽家が監修した特別なサウンドチューニング搭載しており、作品の音楽などをより魅力的にお楽しみいただけます。

▼コラボイヤホンラインナップはこちら

https://shop.aviot.jp/collections/collaboration

※商品の入荷状況により、一部商品は会場での展示・販売が行われない場合がございます。最新の展示情報は会場にてご確認ください。

2. 描きおろしグッズを販売

「Anime Japan 2026」会場内のAVIOTブースでは、描きおろしイラストを使用した各種グッズを販売いたします。アクリルスタンドや缶バッチをはじめ、イヤホンスタンドや等身大タペストリーなど作品の世界観をより身近に感じていただける商品をご用意しております。

▼コラボグッズラインナップはこちら

https://shop.aviot.jp/collections/collaboration-goods

※商品の入荷状況により、一部商品は会場での展示・販売が行われない場合がございます。最新の展示情報は会場にてご確認ください。

■共同出展について

本出展は、キューダップ株式会社が運営するキャラクターグッズブランド「QINOCOP（キノコップ）」との共同出展となります。

作品の魅力をより深く楽しめる商品展開と体験を通じて、来場者の皆様に新たな価値を提供いたします。

■イベント概要

イベント名：AnimeJapan 2026

出展ブース名：AVIOT

ブースNo.：A01

開催日：2026年3月28日（土）～2026年3月29日（日）

開催場所：東京国際展示場（東京ビッグサイト）

公式サイト：https://www.anime-japan.jp/

※ご入場には「Anime Festival Asia Singapore 2025」の入場チケットが必要です。

■AVIOT

AVIOT(アビオット)は、2018年に誕生したプレシードジャパン株式会社のオリジナルブランド。

日本メーカーとしての高い品質が伝わる音づくり、繊細で美しいデザイン、IoTをもっと身近に誰でも簡単にお使いいただける製品を目指す、と言う思いのもとに、「Audio-Visual・Internet Of Things」のそれぞれの頭文字を取り命名しました。

2023年からは、ブランド名に新たに「A Visionary Innovation On Technology」の意味を込め、オーディオビジュアル製品の枠にとらわれない、エレクトロニクスのトータルブランドとして再スタートを切りました。

テクノロジーの力で革新をもたらし、お客様の理想を具現化するブランドでありたい、と言う理念のもとに、皆様に “あると人生変わるモノ”をお届けしていきます。

■会社概要

商号 : プレシードジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役 土山 裕和

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-16-7 北参道DTビル3F

■事業内容:

コンシューマーエレクトロニクス製品の製造・販売

■AVIOT 公式サイト

https://aviot.jp/(https://aviot.jp/)

■AVIOT 公式X（旧twitter）

https://twitter.com/AVIOT_JP(https://twitter.com/AVIOT_JP)

■AVIOT 公式Instagram

https://www.instagram.com/aviotjapan/(https://www.instagram.com/aviotjapan/)

■AVIOT 公式TikTok

https://www.tiktok.com/discover/AVIOT(https://www.tiktok.com/discover/AVIOT)