≪キャラメルの芳ばしさとバナナの豊かな香り≫【キャラメルゴーストハウス】より、『キャラメルサンドクッキー バナーヌ』を4月1日（水）から今年も発売いたします。

株式会社シュクレイ

株式会社シュクレイ（代表取締役社長：阪本良一 本社：東京都港区）が展開する、キャラメル菓子専門店【キャラメルゴーストハウス】より、2026年4月1日(水)『キャラメルサンドクッキー バナーヌ』を期間限定で今年も発売いたします。

パッケージにはバナナ型の窓から覗く、愛らしいキャラメルオバケの姿。

キャラメルゴーストハウスは、キャラメルオバケと黒猫のメルちゃんが紡ぐ小さな物語。丁寧に煮詰めたキャラメルに紅茶葉※をひとつまみ加え、上品に仕立てたキャラメル菓子がテーブルを彩ります。優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時をキャラメルゴーストハウスがお届けいたします。

期間限定で登場する『キャラメルサンドクッキー バナーヌ』は、炊き上げたキャラメルに、紅茶葉とバナナを加えて、サクサクのクッキーでサンドした今だけの味わい。クッキーにほんのりとココナッツを効かせることで、バナナの豊かな香りとキャラメルの芳ばしさを爽やかに引き立て、すっきりとした後味をお楽しみいただけます。

今しか出会えない限定アイテム。数に限りがありますので、この機会にぜひ、店頭にてお買い求めください。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆商品概要

【商品名】キャラメルサンドクッキー バナーヌ

【価 格】5枚入 1,296円（税込）

【発売日】2026年4月1日(水)～

【販売店】ラゾーナ川崎プラザ店、NEWoMan新宿店

※期間限定商品につき、なくなり次第終了

◆遊び心あふれる『バナナ型の窓』

パッケージの窓をよく見てみると、

味わいにちなんだ、バナナの形をしています。

窓の向こうでは、あたたかな日差しの中でいっぱいのお花に囲まれて、キャラメルづくりに勤しむキャラメルオバケと黒猫メルちゃんの姿。コトコトと丁寧に煮詰めたキャラメルのいい匂いが、今にも届いてきそうです。

食べる前からワクワクが止まらない、今こそ食べたい期間限定の特別なクッキーをお楽しみください。

パッケージをよく見てみると、窓がバナナの形をしています。

◆メディア関係者様へ

掲載・取材用のアセット（高解像度画像・商品ロゴ等）を豊富にご用意しております。

また、記事制作や番組収録にあたり、商品サンプルが必要な場合はご相談ください。企画段階のご相談もお気軽にお問い合わせください。

◆【キャラメルゴーストハウス】ブランドストーリー

お問い合わせはこちら > :https://www.sucrey.co.jp/contact/?utm_source=press_release&utm_medium=pr

静かな森の奥。時を忘れ佇む屋敷。

そこには月の光を纏うよう揺らめくオバケと、

一匹の黒猫が棲みついていたそうな。

芳ばしく甘い薫りを一面に漂わせ、

オバケはただ丁寧にキャラメルを煮詰める。

そして紅茶葉(※)をひとつまみ。

上品な仕立てのキャラメル菓子が、

ひとつまたひとつとテーブルを彩ります。

優しい甘さのなかに宿る幸せなひと時を、

キャラメルゴーストハウスで。

※商品では紅茶葉または紅茶パウダーを使用

◆【キャラメルゴーストハウス】商品のご紹介

◇キャラメルサンドクッキー

紅茶葉をくわえ丁寧に炊き上げた品のよいキャラメルを、ほのかな塩味とバター香るクッキーでサンドしました。クッキーのホロっとした食感とともに広がる、キャラメルの人肌でほどける優しい甘さをお楽しみください。

5個入：1,080円(税込)

10個入：2,160円(税込)

◇キャラメルケーキ

グラサージュをまとわせたキャラメルの甘さ広がるケーキです。

紅茶葉を加えて丁寧に焼き上げた生地はキャラメルのコクとほのかな紅茶の香りが重なり、ひと口ごとに心地よい余韻が広がります。

4個：1,296円(税込)

◇キャラメルナッツガレット

マカダミアナッツと丁寧に炊き上げたキャラメルを、バター香るサブレ生地で包み込み、さっくりと焼き上げました。

マカダミアナッツの芳ばしい香りが、紅茶葉をくわえたキャラメルの優しい甘さを引き立てます。

5個入：1,350円(税込)

※諸般の事情により予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

◆公式サイト

HP： https://sucreyshopping.jp/caramelghosthouse

Instagram：https://www.instagram.com/caramelghosthouse/?hl=ja

X： https://x.com/caramelghostho1

Facebook： https://ja-jp.facebook.com/CaramelGhostHouse/

◆店舗情報

・ラゾーナ川崎プラザ店

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1ラゾーナ川崎プラザ1階

・NEWoMan新宿店

東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿駅構内NEWoMan SHINJUKU内2F

新南改札 ミライナタワー改札付近

◆会社概要

NEWoMan新宿店

＜株式会社シュクレイ＞

設立 ：2011 年 12 月 15 日

本社所在地 ：東京都港区北青山 1-2-7

展開ブランド：東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、 バターバトラー、ザ・マスター by バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾン フランセ、フランセ、レモンショップ by フランセ、イチゴショップ by フランセ、キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ