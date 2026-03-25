株式会社ログラス、「Loglass経営企画サミット2026」を7月2日（木）に開催決定

株式会社ログラス

株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下「当社」）は、「Loglass経営企画サミット2026」を2026年7月2日（木）に開催することを決定いたしました。本イベントは、経営企画部門の意思決定者や実務担当者が集い、最前線の情報を共有し、変化のなかで自社に合わせた「次の一手」を見つける場です。

Loglass経営企画サミット2026 公式サイト： https://www.loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026(https://loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026?utm_source=pr&utm_medium=display&utm_campaign=seminar_260702_260325)

前回の「Loglass経営企画サミット2025」では、経営企画・経理財務部門の皆様から4,657名のお申し込みをいただき、イベント終了後のアンケートでは満足度96％となりました。

Loglass経営企画サミット2025の様子■ Loglass経営企画サミット2026とは

コンセプト：「経営企画は、さらに『拡張』する。」

FP&A、経営×AI、価値創造──。変化の波に対応すべく、経営企画の担う領域と可能性は広がっています。一方で、「何から手をつけ、どこへ向かうべきか」という問いも複雑化しています。企業ごとに経営環境が異なる以上、画一的な”正解”はありません。だからこそ、同じ志を持つ経営企画の皆様が集い、対話することで、自社に合わせた「拡張」の形を見つけられる。その想いから、Loglass経営企画サミット2026を開催いたします。

■ イベント内容について

本イベントでは、経営企画の最前線で活躍する有識者によるセッションを多数ご用意しています。

「FP&A」セッションには、伊藤 邦雄氏（一橋大学名誉教授／一橋大学CFO教育研究センター長）、石橋 善一郎氏（千葉商科大学 大学院会計ファイナンス研究科 教授／一般社団法人日本CFO協会 FP&Aプログラム運営委員会委員長）が登壇いたします。

また「AI×経営」セッションに、楠木 建氏（一橋ビジネススクール 特任教授）の登壇も決定いたしました。

そのほか、「パーパス経営」「人員計画」「経営管理成熟度モデル」などのセッションも予定しています。登壇者やセッションの詳細につきましては、特設サイトにて順次お知らせいたします。

セッション終了後は、会場参加者を対象に、CFO／経営企画の皆さま同士でテーマ別に情報交換いただける懇親会（軽食・飲み物付、抽選制）も予定しています。

経営管理の最新事例を把握し、参加者間で共有し合う貴重な機会として、ぜひご参加ください。

現在、参加お申し込みを特設サイトから受付中です。お申し込みやその他詳細については、特設サイトをご覧ください。

Loglass経営企画サミット2026 公式サイト： https://www.loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026(https://loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026?utm_source=pr&utm_medium=display&utm_campaign=seminar_260702_260325)

■ 開催概要

イベント名： Loglass経営企画サミット2026 ー経営企画から、良い景気を作る。ー

主催： 株式会社ログラス（https://www.loglass.co.jp/）

日時： 2026年7月2日（木）12:30～19:30予定

※18:30～懇親会を開催予定（会場限定・抽選制）

場所： JPタワー ホール＆カンファレンス（東京駅直結） ／ オンライン配信

開催方法： オフライン会場とオンライン配信のハイブリッド開催

定員： 会場 1,000名／オンライン 4,000名

参加費： 無料

お申込受付期間：

会場：2026年6月10日（水）まで

オンライン：2026年7月2日（木）正午まで

※満了の場合、早期終了となる可能性があります。

お申し込みURL： https://www.loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026(https://loglass.jp/loglass-keieikikaku-summit-2026?utm_source=pr&utm_medium=display&utm_campaign=seminar_260702_260325)

※本イベントは、事業会社の経営者・経営企画部門・経理／財務部門・DX推進／情報システム部門に所属されている方を対象としたイベントです。個人および対象外職種または競合企業にあたる方からのお申し込みがあった場合は、参加をお断りする場合がございます。

※主催者側で対象外と判断したお申し込みについては、ご参加をお断りすることがございます。

※懇親会はお申し込み多数の場合、抽選となります。

※講演内容の録画、録音はご遠慮ください。

※プログラムの内容・登壇者などは、都合により予告なく変更する場合があります。

■ クラウド経営管理システム「Loglass」について

当社が提供する「Loglass 経営管理」は、企業の中に散在する経営データ（財務数値／KPIの予算・見込・実績）の収集・統合・一元管理までを効率化し、高度な分析を可能にするクラウド経営管理システムです。フォーマットが異なる表計算ファイルや各システムに散在するさまざまなデータを、ローデータのまま取り込んでデータベース化。見たい数値を見たいカットで簡単に可視化・分析できるようになり、経営判断の精度やスピードを高めます。

製品紹介サイト：https://www.loglass.jp/

製品紹介動画：https://youtu.be/4jiRIjcO6Ck

■ 株式会社ログラスについて

「良い景気を作ろう。」をミッションとして掲げ、新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスを提供しています。主なサービスとして、「Loglass 経営管理」「Loglass IT投資管理」「Loglass 人員計画」「Loglass サクセスパートナー」「Loglass AI IR」「Loglass 設備投資計画」を提供しています。

代表者：代表取締役 執行役員CEO 布川 友也

設立：2019年5月

所在地：東京都港区三田3-11-24 国際興業三田第2ビル 9階

事業内容：新しいデータ経営の在り方を生み出すDXサービスの企画・開発・販売

URL：https://www.loglass.co.jp/