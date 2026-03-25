【近鉄百貨店 和歌山店】和歌山県初出店となる「マリメッコ近鉄和歌山店」４月15日(水)オープン！！

株式会社近鉄百貨店

近鉄百貨店和歌山店は、１階に和歌山県初出店となる「マリメッコ近鉄和歌山店」を４月15日(水)にオープンします。 マリメッコは、1951年にアルミ・ラティアによってフィンランドで創業されたデザインハウスです。独創的なプリントと 色使いで世界中を魅了し続け、ファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとして知られています。 創業当初から一貫して掲げるミッションは、「時代に流されることのない、機能的で普遍的なデザイン」。大胆なプリントと色彩は、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらし、目にするだけで力が湧いてくるようなエネルギーに満ちています。

近鉄百貨店和歌山店へマリメッコを新たに導入することで、従来から百貨店をご利用いただいているお客さまに加え、2025年10月の２階フロア改装以降に増加しているヤング層・ファミリー層のさらなる集客と回遊性向上を図ります。 世代を超えて愛されるマリメッコの展開を通じて、近鉄百貨店和歌山店は、地域における顧客価値を高める 「価値提供型店舗」として、地域の魅力向上に貢献してまいります。

和歌山県初出店！フィンランド発のデザインハウス「マリメッコ」

ウェア、バッグ＆アクセサリー、ホーム、ファブリックなどのカテゴリーを取り揃え、上質なライフスタイルを提案する新ショップ「マリメッコ」 が2026年４月15日(水)、近鉄百貨店和歌山店１階にオープンします。

【店舗概要】

１.店舗名：「マリメッコ近鉄和歌山店」

２.所在地：和歌山県和歌山市友田町5-18

３.オープン日：2026年４月15日(水)

４.店舗面積：約69平方メートル (約21坪)

５.営業時間：10：00～19：00

限定品も先行アイテムも。オープニングを彩る特別なラインナップ

近鉄和歌山店のオープンを記念して、近鉄百貨店限定アイテムや全国発売に先駆けて販売するアイテム、地域限定アイテム、記念のノベルティなどをご用意しております。

(※マリメッコを取り扱う一部のセレクトショップにて、販売している場合がございます。)

近鉄和歌山店のオープンを記念して、税込22,000 円以上お買い上げの方に、

マリメッコ オリジナルファブリックバッグをプレゼント(数量限定・先着順)

近鉄百貨店(近鉄和歌山店・近鉄奈良店)限定

ボウル 5,720円

マグカップ 5,720円

オーナメント 7,260円

近鉄和歌山店 先行販売

マグカップ (上)4,620円 (下)5,720円

ランチバッグ 16,500円

クッションカバー 13,200円

地域限定品＆ノベルティ

マグカップ 5,720円

ジャグピッチャー 15,400円

税込22,000円以上購入のノベルティ

※表示価格には、消費税が含まれています。