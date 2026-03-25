TOKYO CREATIVE SALON presents「Tokyo Vintage Fashion Week」3月15日（日）閉幕

株式会社ワンオー

東京のヴィンテージカルチャーを、世界へ。

東京クリエイティブサロン実行委員会

（Tokyo Vintage Fashion Week 実行委員長：株式会社ワンオー 代表取締役 松井智則）は、

「日本を世界5大都市ファッションウィークの一角へ押し上げること」をビジョンに掲げる

TOKYO CREATIVE SALONのオリジナルコンテンツとして、2026年3月13日（金）から15日（日）の3日間、新宿住友ビル 三角広場にて「Tokyo Vintage Fashion Week」（以下、TVFW）を開催いたしました。

初開催となった本イベントでは、国内外から83社 / 107ブースが集結したヴィンテージマーケットに加え、メインコンテンツとして「古着」のみで構成された世界初のファッションショーを実施。

3日間で延べ18,623人が来場し、大盛況のうちに幕を閉じました。

- Vintage Fashion Show

初日の「Regular Vintage Fashion Show」では、スタイリストの原田学氏と、デザイナー / アクティビストのeri氏がタッグを組み、希少性のみに頼らない「日常の延長にある古着」に新たな命を吹き込みました。再評価著しいレギュラーピースのみを厳選し、今の時代感に呼応するリアルな美意識をランウェイで表現。

続く2日目の「Future Vintage Fashion Show」では、スタイリストの三宅陽子氏がCOMME des GARCONSやBottegaVeneta、DIOR、RAF SIMONSといった歴史的アーカイブを独創的にミックス。

数十年後のヴィンテージを見据えた鋭い審美眼で、過去から現代、そして未来へと繋がるファッションの循環と新たなパラダイムを提示し、会場を圧倒しました。

Regular Vintage Fashion ShowFuture Vintage Fashion Show

- 実行委員長 松井智則よりTVFWを振り返り

Tokyo Vintage Fashion Weekを終えて、改めて18,623名もの皆さまにご来場いただけたこと、心より感謝申し上げます。今回僕が強く感じたのは、従来の価値観の延長線上にあるファッションウィークではなく、世界の人が集まる“新しい価値によるファッションウィーク”を、「ヴィンテージ」という資産で表現できたということです。そこに、自分自身も大きな感銘を受けました。

欧米がラグジュアリーを生み出し、その価値を磨いてきた中で、東京には東京にしかないカルチャーがある。それが、ストリートであり、古着であり、時代を越えて人から人へ渡ってきた感性の集積だと思っています。

過去がなければ、未来は作れない。

だからこそ、時を超えて残ってきた服たちを、ただ懐かしむのではなく、ファッションショーやマーケットという形で今の時代に提示し直すことで、過去の価値を未来の価値へと変えていく。

それが、このファッションウィークの意味だったと思っています。

東京は、世界の価値が集まる街であると同時に、世界に向けて新しい価値を生み出せる街でもある。

その可能性を、古着というカルチャーを通して形にできたことは、大きな一歩でした。

これからも東京ならではのファッションウィークを、さらに進化させ、世界に誇れる文化へと育てていきたいと思います。

皆さま、引き続きよろしくお願いいたします。

松井 智則（Tomonori Matsui）

株式会社ワンオー 代表取締役。1977年12月12日生まれ、岐阜県出身のファッションPR／イベントプロデューサー。

Pressroom運営を軸に、ランウェイ、ポップアップ、都市型フェスティバルなどの体験設計を得意とし、国内外ブランドのPRやファッションイベントを多数プロデュース。近年はヴィンテージファッションとサステナビリティをテーマに、古着やアーカイブを「過去」ではなく「今と未来のファッション」として再編集する活動を推進している。

主なプロジェクト／役職：PR01.PRESSROOM運営、TOKYO CREATIVE SALON ファッション統括ディレクター、Tokyo Vintage Fashion Weekプロデュース、Night Market（都市型マーケットイベント）、北九州市アドバイザー（2025）。そのほか、国内外ファッションイベントの立ち上げや、自治体・企業との連携プロジェクトを多数手がける。

- 実行委員のご紹介

株式会社Collection Bank・有限会社デザートスノー・株式会社ECOMMIT・Free Standard株式会社・株式会社JAM TRADING・株式会社メルカリ・株式会社ワンオー・株式会社STAYGOLD・株式会社ティンパンアレイ・株式会社ウィゴー・株式会社ZOZO

- イベント概要

名称：Tokyo Vintage Fashion Week

開催期間：2026年3 月13日（金）～ 3 月15日（日）

開催場所：新宿住友ビル 三角広場

主催：東京クリエイティブサロン実行委員会

イベント規模： 来場者数18,623名※推定値／出店数 83社・107ブース／

総売上 \87,034,727 ※推定値

公式HP：https://tokyovintagefashionweek.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/tokyo_vintage_fashion_week/

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