【幼保施設向け】園児の“今”を一生の宝物に。ARメッセージキーホルダー「ことたま」が、母の日・父の日・敬老の日のプレゼント制作支援プロジェクトを開始

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AR技術を用いたメッセージギフトサービス「ことたま」（運営：Straid）は、全国の幼稚園・保育園・認定こども園を対象に、母の日・父の日・敬老の日の行事におけるプレゼント制作を支援する「ことたまARギフトパッケージ」の提供を開始いたします。



こちらから動画をご覧ください

→ https://www.youtube.com/watch?v=fwNjOKPi9mo





■ 背景：デジタル時代だからこそ価値が増す「手書き」の思い出

幼稚園や保育園での「母の日」「父の日」「敬老の日」の制作物は、保護者や祖父母にとって成長を感じる大切な宝物です。しかし、紙の制作物は経年劣化や保管場所の問題で、やがて色あせたり、整理の対象になってしまうことも少なくありません。

「ことたま」は、園児が一生懸命に描いた絵や、たどたどしくも温かい手書きのメッセージをAR（拡張現実）技術によってキーホルダーに紐付けます。これにより、スマホをかざすだけで、当時の感動をいつでも鮮明に呼び起こすことができる「色あせない思い出」としての配布が可能になります。



■ 「ことたまAR 幼保向けパッケージ」の3つの特徴

１、「今しか書けない文字・絵」をそのままデジタル化 園児が描いたパパ・ママ・おじいちゃん・おばあちゃんの似顔絵やメッセージを写真に撮ってアップロードするだけで、ARコンテンツに変換。キーホルダーを通じて、スマートフォンの画面上に手書きの温かみがそのまま現れます。

２、コンパクトで実用的。どこへでも持ち歩ける宝物 大きな画用紙や工作とは違い、キーホルダー形式のため、通勤カバンや鍵につけて日常的に持ち歩くことができます。遠方に住む祖父母への敬老の日の贈り物としても最適です。

３、先生方の負担を軽減するシンプルな制作フロー 園での作業は、園児に専用の用紙へ絵や文字を書いてもらい、それを撮影して申し込むだけ。複雑な工作の準備や材料の調達時間を削減しつつ、保護者の満足度が極めて高い、付加価値の高い制作物を提供できます。



■ サービス概要

名称： ことたまAR 幼保向けプロモーションパッケージ

対象： 全国の幼稚園、保育園、認定こども園、学童保育施設等

活用シーン： 母の日、父の日、敬老の日のプレゼント制作、卒園記念品など

価格： プロモーション内容によって異なるため、お問合せください

詳細URL： https://service.kototama-ar.com/



【ことたまについて】 「ことたま」は、AR技術を応用し、大切なメッセージを風化させないことをミッションとしたIoTツールです。日本人の「シャイで言葉にできない想い」を、サプライズとテクノロジーの力で届ける新しいコミュニケーションスタイルを提案しています。

【本件に関するお問い合わせ先】 Email：info@straid.co.jp