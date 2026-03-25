1,500社の分析知見をAIに実装--ゲーム・アプリ業界向け「Data→AI Meetup 2026」250名限定・無料で4月17日開催

Thinkingdata Co., Ltd.

ゲーム・アプリ業界でいま最も注目されているテーマ、「データ×AI」。その最前線に立つ実務家たちが一堂に集まるMeetupイベントが、2026年4月17日（金）に東京・ベルサール御成門タワーで開催されます。

本イベントは、参加予定者や業界関係者からAI関連コンテンツへの期待が多く寄せられたことを受け、イベント名を「Data→AI Meetup 2026 ～データからAIへ、本物のAIエージェントチームを築け～」にアップデート。AI分野の専門家を新たに迎え、セッション内容を大幅に強化しました。

イベント詳細はこちら：

https://www.thinkingdata.jp/news/meetup2026(https://www.thinkingdata.jp/news/meetup2026?source_url=PRTIMES)

※参加費無料・定員250名の事前登録制です。

無料で参加登録する :https://www.thinkingdata.jp/form_meetup2026?source_url=PRTIMES

■ 登壇セッション（一部公開）

▼ データ分析の「壁」をどう突破するか？--指標の標準化から因果推論、AI利活用まで

登壇者：松浦 遼（株式会社バンダイナムコネクサス）細田 誠司（TIS株式会社）西方 智晃（株式会社リーン・ニシカタ）白石 陸（シンキングデータ株式会社）

「データはあるが、うまく使いこなせていない」--多くのゲーム・アプリ企業が直面するこの課題。チームごとに指標の定義がバラバラだったり、分析しても仮説が立てにくかったりといった現場のリアルな悩みに向き合い、「AIに任せるべき領域」と「人間が判断すべき領域」を整理しながら、実務に直結する解決策を議論します。

▼ 米国市場におけるLiveopsと収益化ベストプラクティス

登壇者：中村 慶光（AppMagic・韓国事業部長）

世界のモバイルアプリ市場データを分析するAppMagicが、米国市場におけるライブサービス運営（Liveops）の最新トレンドと収益化戦略を解説します。グローバル展開を見据えるゲーム・アプリ企業にとって必見のセッションです。

▼ 知見の構造化と自律型AI ―― 1500社の分析手法を実装したAI Agentが導く、次世代のゲーム運営

登壇者：白石 陸（シンキングデータ株式会社・データアナリスト）

1,500社超のゲーム・アプリ企業を支援する中で蓄積されてきた分析手法を、AIエージェントとして実装した取り組みを紹介します。「担当者がデータを自分で探す」時代から「AIが最適な行動を自動で提案する」時代へ--その具体的なアプローチと今後の展望をお伝えします。

なお、追加セッションの詳細および登壇者については、決定次第順次公開する予定です。

なお、追加セッションの詳細および登壇者については、決定次第順次公開する予定です。

■ 開催概要

イベント名

Data→AI Meetup 2026 ～データからAIへ、本物のAIエージェントチームを築け～

日時

- 2026年4月17日（金）

- セッション 13:00～18:00

- アフターパーティ 18:00～

会場

ベルサール御成門タワー（東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F・4F）

- 都営三田線「御成門駅」A3b出口直結（徒歩1分）

- 都営大江戸線・浅草線「大門駅」A6出口より徒歩6分

- JR線「浜松町駅」北口より徒歩10分

参加費

無料（事前登録制・先着250名まで）

対象

ゲーム・アプリ・エンタテイメント業関係者

主催

シンキングデータ株式会社

無料で参加登録する :https://www.thinkingdata.jp/form_meetup2026?source_url=PRTIMES

■ 本件に関するお問い合わせ

シンキングデータ株式会社Meetup事務局

marketing@thinkingdata.jp

■ シンキングデータ株式会社について

シンキングデータ株式会社（ThinkingData Co.,Ltd.）は、2015年設立のデータソリューション企業です。東京・上海・シンガポール・ソウル・サンフランシスコに展開し、ゲーム業界を中心に1,500社以上のデータ活用を支援してきた実績を持ちます。

自社プロダクトThinkingEngineは、データ収集・リアルタイム分析・可視化・施策実行を一つのプラットフォームで完結します。現在はゲーム・アプリ領域を超え、データを起点に意思決定を変えたいあらゆる業種に対応しています。

サービスサイト：https://thinkingdata.jp/