【無料配布】全167ページで届ける“キャンピングカーのある暮らし”を一冊に。トイファクトリー「ライフスタイルブック2026」を刊行

株式会社トイファクトリー

ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位を誇り、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を達成する株式会社トイファクトリー（本社：岐阜県可児市、代表取締役：藤井昭文）は、キャンピングカーのある暮らしと、その裏側にあるものづくりの魅力を一冊にまとめた「ライフスタイルブック2026」を発刊しました。

キャンピングカー製造のこだわりや開発現場の密着、ユーザーやスタッフのリアルなライフスタイルを通して、トイファクトリーの価値や魅力を立体的に紹介します。

「トイファクトリー ライフスタイルブック」とは

【無料】カタログ請求はこちら :https://toy-factory.jp/present/2026年版「The TOY-FACTORY LIFE STYLE BOOK」表紙

トイファクトリーが毎年発刊している「The TOY-FACTORY LIFE STYLE BOOK（トイファクトリーライフスタイルブック）」は、キャンピングカーのある暮らしと、その背景にあるモノづくりへのこだわりを一冊にまとめた総合カタログです。

本書では、1995年の創業以来こだわり続けている断熱施工や電装システムなど、トイファクトリーのモノづくりの裏側にフォーカス。見えない部分にまで価値を置くモノづくりが、どのように快適性を支えているのかを紹介しています。

さらに、実際にキャンピングカーを楽しむユーザーへの取材や、所有するスタッフのライフスタイル、代表・藤井自身の使用シーンも掲載。モノづくりへのこだわりが、どのような暮らしにつながっているのかを具体的に伝えています。

無料カタログ請求

ユーザーインタビューオーナー限定イベントの様子スタッフへの密着取材トイファクトリー代表:藤井の旅の様子

キャンピングカーの購入を検討されている方はもちろん、すでにオーナーの方にも、新たな楽しみ方や発見をお届けする一冊です。

本カタログは下記フォームよりお申し込みいただくことで、どなたでも無料でお受け取りいただけます。「まずはトイファクトリーのことを知りたい」という方にもおすすめの内容です。

■内容紹介｜4つの見どころ

見どころ１. テレビ東京「カンブリア宮殿」出演の舞台裏を公開

【無料】カタログ請求はこちら :https://toy-factory.jp/catalog/お申し込み後に届くメールから、電子カタログもすぐに閲覧可能です。

2025年10月9日に放送されたテレビ東京系「カンブリア宮殿」の取材密着の様子を、写真とともに振り返ります。

旧店舗への訪問創業期を支えたスタッフとの再会工場での製造風景キャンピングカーオーナーとの交流

旧店舗への訪問や創業期を支えたスタッフとの再会、工場での製造風景、キャンピングカーオーナーとの交流など、35日間にわたる密着取材の裏側を掲載。

テレビでは語り尽くせなかった、トイファクトリーの歴史やものづくりの現場をリアルに感じていただける特集です。

見どころ２. 全国のオーナー9組が語る「キャンピングカーのある暮らし」

「カンブリア宮殿」出演情報はこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000072.000107958.html

トイファクトリーのキャンピングカーを愛用する全国のオーナー9組へ取材を実施しました。

夫婦でゆったりと旅を楽しむスタイル、家族とのアウトドアを満喫するスタイル、愛犬との旅を楽しむスタイルなど、キャンピングカーの使い方は人それぞれ。

それぞれのライフスタイルに合わせたモデル選びや、キャンピングカーがあることで広がった日常の楽しみ方など、リアルな「旅のある暮らし」を紹介します。

【ハイエースモデル】『BADEN』にお乗りのご夫妻

夫婦2人と愛犬2匹で旅を楽しむご夫妻。海も山も、週末も日常もアクティブにしてくれる“相棒”として、トイファクトリーのハイエースモデル『BADEN（バーデン）』を選びました。

「この自由さこそがキャンピングカーの魅力ですね」と笑顔で語ってくださいました。

【デュカトモデル】『Euro BADEN』にお乗りのファミリー

0歳の長女と2歳の長男と旅を楽しむ、若いファミリーキャンパーのファミリー。初めてのキャンピングカーとして選んだのは、デュカトベースの『Euro BADEN（ユーロバーデン）』でした。

「キャンピングカーは子育てに最適な育児空間」と語ります。

【輸入車モデル】LAIKA『ECOVIP』にお乗りのファミリー

家族4人と愛犬2匹でキャンピングカーライフを楽しむファミリー。より快適な居住空間を求めトイファクトリーが取り扱う正規輸入キャンピングカーLAIKA（ライカ）の『ECOVIP（エコビップ）』へお乗り換えされ「キャンピングカーの魅力は、家族とずっと一緒にいられることです。」と話してくださいました。

見どころ３. 創業30年、トイファクトリーのモノづくりの哲学

1995年の創業以来、トイファクトリーはキャンピングカーの快適性を追求し続けてきました。

宇宙開発技術を応用した断熱構造、細部まで妥協しない素材選び、家具の振動音やコンセントの配置にまで配慮した設計など、目には見えない部分への徹底したこだわりを紹介。キャンピングカーづくりの裏側にある、トイファクトリーの思想と技術に迫ります。

見どころ４. キャンピングカー所有スタッフ12名の座談会

〈開発〉設計から安全までデザイン〈安全〉安全性を第一に、走りの楽しさを追求〈素材〉本物で勝負する、妥協しない素材〈断熱〉トイファクトリー発、究極断熱

トイファクトリーでは、実際に自社のキャンピングカーを所有するスタッフが多く在籍しています。

営業、製造、メンテナンス、開発、広報など様々な部署のスタッフ12名が集まり、愛車との暮らしやキャンピングカーの魅力について語り合いました。

「乗っている人間が考えるキャンピングカー」というトイファクトリーの理念を体現する、リアルな視点の座談会となっています。

「ライフスタイルブック2026」編集長コメント

キャンピングカーは単なる“移動する車”ではなく、一台一台が人生の過ごし方や旅、そして家族との時間に深く関わる存在だと考えています。本書では多様な視点を通して製品そのものだけでなく、その背景にある想いやストーリーも含めてトイファクトリーの魅力を一冊に編み上げました。ページをめくるたびにワクワクが広がり、新しい旅のきっかけとなる一冊になれば嬉しく思います。（広報部：丹羽）

取材に関するご案内

トイファクトリーに関する取材やお問合せ、イベントや店舗取材・個別取材など下記までお気軽にお問い合わせください。

▼報道関係者様お問い合わせ窓口

株式会社トイファクトリー 広報部 ｜ mail to：press@toy-factory.jp

3月のプレスリリース配信予定

・3月9日 （月）：【最新防災トイレ】能登半島地震での活用実績から進化した“水のいらないトイレ”の新型「クレサナX1」想定超の反響(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000099.000107958.html)

・3月13日（金）：キャンピングカー3サイズを乗り比べできる「春のデュカト体感試乗会」開催｜3/20～22 トイファクトリー岐阜本店(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000100.000107958.html)

株式会社トイファクトリー

会社概要

岐阜県可児市に本社を置くトイファクトリーは、ハイエースベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、FIAT DUCATO（フィアット デュカト）ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1のキャンピングカーメーカーです。



自動車メーカーが保証する自動車本来の安全性を崩すことなく架装された当社のキャンピングカーは、様々な独自技術が施されています。車中泊の快適性の指標となる寒暖の気温差を押さえる「ボディ高断熱施工」から弊社キャンピングカーの特徴でもある「エアロウィンドウ」、大手電機メーカーと共同開発した高効率ソーラー発電システムや家庭用インバータークーラーが車載された「クールコンプシステム」など、当社のキャンピングカーは、車中泊旅行を快適に過ごす為、数々の装備を業界に先駆けて採用してきました。



またキャンピングカーのみならずドクターカー、自治体・団体向けの多目的車両MARU MOBIなど特殊車両まで、細部にわたりご使用いただくお客様それぞれのニーズに合わせて製作。2021 年春放映の情熱大陸では、トイファクトリーのものづくり姿勢や、キャンピングカーに対する想いなどが特集され多くの反響をいただきました。

2022年9月にはステランティスジャパンとフィアットプロフェッショナル正規ディーラー契約を締結し、2023年にフィアットデュカトをベース車両とした新型キャンピングカーを発表。

2025年には、インド、アジア、オーストラリアを含むアジア太平洋地域において、FIAT DUCATO（フィアット・デュカト）の販売台数が最も多かったディーラーとして表彰を受けました。



商号：株式会社トイファクトリー

代表者：代表取締役 藤井昭文

所在地：〒509-0213岐阜県可児市瀬田800-1(トイファクトリー・インターナショナルは沖縄所在)

設立：1995年8月



【事業内容】

・キャンピング車両製作販売・特殊車両、福祉車両製作販売・自動車内外装製作・ヨーロッパ車両輸入販売・RV用品・パーツ輸入販売・自動車レンタルサービス・自転車販売、レンタルサービス・車検、整備

・フィアットプロフェッショナル正規ディーラー



【URLリンク】

TOY-FACTORY https://toy-factory.jp/

EURO-TOY https://www.euro-toy.jp/

※「EURO-TOY（ユーロトイ）」とは、日本のRV業界を牽引するトイファクトリーが、欧州のキャンピングカーブランドをセレクトしてお届けする「輸入車キャンピングカーディーラー」です。



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