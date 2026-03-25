REFLAME株式会社、SALESCORE Value Intelligenceを導入--面談マネジメント工数を10時間から2.5時間へ削減し、ファクト起点の合意形成型マネジメントを実現

SALESCORE株式会社

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げるSALESCORE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中内崇人）は、REFLAME株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：泉澤恵一朗、以下：REFLAME）における、「SALESCORE Value Intelligence（以下、VI）」の活用効果をまとめた事例インタビュー記事を公開しました。

VIは、SALESCORE株式会社が提供する面談・営業データの分析・可視化プロダクトです。中核機能であるValue Mapは、50本以上の面談動画から成果パターンを抽出・構造化し、ハイパフォーマーとの差をファクトとして可視化します。属人化しやすい面談品質の評価・育成を仕組み化することで、マネージャーはデータを起点にフィードバックができるようになり、主観に頼った指摘型から合意形成型マネジメントへの転換を実現します。

▼導入事例記事はこちらよりご覧ください

https://www.salescore.jp/case/reflame

▼SALESCORE Value Intelligenceのサービス資料はこちらよりご確認くださ

https://service.salescore.jp/

▼SALESCOREのサービス資料はこちらよりご確認くださ

https://www.salescore.jp/document/h3zS4bOw

サービス導入の背景

REFLAME株式会社は、「生存実感を、日常に。」をビジョンに掲げ、候補者のキャリア設計を一緒に考え、求人提案を行う転職エージェントです。CA（キャリアアドバイザー）の面談品質が同社の提供価値の核心であるため、面談品質の可視化と育成体制の整備が長年の課題でした。

しかし従来の手法では、1件の面談動画確認に20～30分の工数がかかる上に、フィードバックの根拠がマネージャーの主観に依存するため、「主観 vs 主観」の平行線な議論になりがちでした。また、「コミュニケーション力」など評価言語の定義が社内で統一されておらず、マネージャーとメンバーの間に認識のズレが生まれ、改善効果は限定的にとどまっていました。こうした背景から、SALESCORE VIの導入が検討されました。

サービス導入後の効果

SALESCORE VIのValue Map導入後、面談確認の工数は1件あたり20～30分から5～10分（約1/3～1/4）に短縮されました。メンバー3名・各10面談を月間で確認する場合の総工数は、約600分（10時間）から約150～300分へと大幅に削減されています。

フィードバックの根拠がValue Mapのファクトデータに変わったことで、マネジメント時のハレーションは大幅に減少。マネジメントスタイルは指摘型から合意形成型へと転換し、「一緒に作っていく感を醸成できるようになった」と担当マネージャーは語ります。

メンバー自身の振り返りにかかる時間も1時間以上から最大30分に短縮され、初期活用においてValue Mapを活用した2名の候補者がスムーズに内定承諾に至るなど、提案精度の向上も実感されています。

REFLAME株式会社 中途事業部 マネージャー 青田さまのコメント

Value Mapの導入後は、同じ画面を見ながら事実をもとに会話できるようになりました。フィードバックへのハレーションは大幅に減少し、主観と主観がぶつかるマネジメントから、ファクトという共通言語を間に置いたマネジメントへと変わりました。一方的に指摘するのではなく、同じ事実を見ながら一緒に改善策を考える。そのプロセスがマネージャーとメンバーの関係性そのものを変えてくれたと感じています。

REFLAME株式会社 企業概要

会社名：REFLAME株式会社

代表者：代表取締役社長 泉澤 恵一朗

設立 ：2020年1月

資本金：5,000,000円

所在地：〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5丁目1-60 なんばスカイオ27F

URL ：https://reflame.co.jp/

SALESCORE Value Intelligenceについて

SALESCORE Value Intelligence（VI）は、SALESCORE株式会社が提供する面談・営業データの分析・可視化プロダクトです。中核機能であるValue Mapは、50本以上の面談動画からハイパフォーマーの成果パターンを抽出・構造化したもので、CAや営業担当者の面談品質をファクトとして可視化します。マネージャーは動画視聴ではなくデータを起点にフィードバックができるようになり、属人化した評価・育成の仕組み化を実現します。

サービスサイト ：https://service.salescore.jp/

SALESCORE株式会社について

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げ、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。

企業名 ：SALESCORE株式会社

代表者 ：中内 崇人

設立 ：2018年12月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-20-11 渋谷協和ビル7階

事業内容：営業組織のあたり前の水準を高め続ける文化をつくるセールスイネーブルメントコンサルティング及びSaaS開発・販売

URL ：https://corp.salescore.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SALESCORE株式会社 PR部

Mail：pr@salescore.jp