newmoと未来都、「タクシー配車業務のAI音声対応」が経産省・NEDO主催「GENIAC-PRIZE」で優勝

newmo株式会社

「移動で地域をカラフルに」をミッションに掲げるnewmo株式会社（以下、newmo）と、newmoグループ傘下で大阪でタクシー事業を運営する株式会社未来都（以下、未来都）は、経済産業省とNEDOが主催する生成AI分野の研究開発・社会実装の促進を目指したNEDO懸賞金活用型プログラム「GENIAC-PRIZE」において、「社会課題：国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発 II．カスタマーサポートの生産性向上」テーマにて第1位を受賞しました。

概要

GENIAC PRIZEは、経済産業省とNEDOが主導する、生成AIのさらなる開発促進と社会実装の加速を目指す懸賞金コンテストです。生成AI開発者や導入の担い手を広く巻き込み、社会課題解決等の特定領域においてイノベーションを創出することを目的としています。

今回、開発者であるnewmoとユーザー企業である未来都が共同で、「社会課題：国産基盤モデル等を活用した社会課題解決AIエージェント開発」内の「II．カスタマーサポートの生産性向上」テーマにて応募しました。同部門では56社の応募があった中から、8件が最終候補者として選出され、3月24日の最終審査にてピッチプレゼンテーションを行いました。当日の審査の結果、newmo・未来都が応募した「タクシー配車エージェント」が1位に選出されました。

詳しい受賞結果はこちらをご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260325001/20260325001.html

受賞者名

株式会社未来都（ユーザー企業）／newmo株式会社（開発者）

応募名

タクシー配車業務のAI音声対応

応募概要

newmoグループは、大阪で1,000台以上のタクシー事業を運営しています。これまで大阪のタクシー配車センターでは、人手不足のため日々数百件の電話のうち約30%の電話を取り逃している状況でした。配車アプリが普及する一方、電話による無線配車の利用ニーズは根強く、特に約4分の1は医療・福祉機関への送迎であるなどエッセンシャルな移動ニーズです。

※配車センターでは、newmoグループの大阪タクシー3社（未来都、堺相互、夢洲交通）に対応しています。

この課題に対し、newmoはAIがお客様からの電話を受け、迎車地やお名前などをお伺いした上で配車システムに登録・配車まで完結するAI音声配車システム「maido」を開発・導入しました。

導入の結果、従来の取り逃がしをゼロにする「受電率100%」を達成し 、着信全体の45.5%をAIのみで配車完結させることに成功しました。これにより、オペレーターは人にしかできない判断やサービスに集中できるようになりました。現在は大阪エリアの配車センターにて24時間・365日体制で実運用がされています。

評価コメント

結果発表では、審査委員長（東京大学大学院工学系研究科人工物工学研究センター／技術経営戦略学専攻教授・AI戦略会議座長 松尾豊様）より、以下の点について評価したとのコメントをいただきました。

今後の展望

- 完成度の高さ- 実際に現場で使われている点- 社会的なニーズの高さ

タクシーにおける電話での配車ニーズは依然として大きく、特に地方やご高齢の方にとっては生活に欠かせない重要な移動手段です。今回開発したAI音声配車「maido」は、単なる業務効率化に留まらず、そうした切実な移動ニーズの取りこぼしを防ぐためのものです。

newmoは今後、「maido」のグループ内での運用を通じてさらなる改善を重ねるとともに、将来的には同業他社様への展開も視野に入れています。引き続き、地域交通の維持という社会課題解決にテクノロジーの力を活用しながら、AIと人で支える持続可能な「移動のインフラ」を構築してまいります。

プレゼンテーション

当日のプレゼンテーションは以下の配信からご覧いただけます。（newmoのプレゼンテーションは1:28:55 頃から開始いたします）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=DE5qId4XXwU ]

■ newmo株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目5番1号 虎ノ門37森ビル 11階

代表者：代表取締役 CEO 青柳 直樹

設立：2024年1月

事業概要：タクシー事業・人材事業・自動運転タクシー事業等

URL：https://newmo.me/

■ 株式会社未来都

所在地：大阪府大阪市城東区永田2丁目8番16号

代表者：代表取締役社長 青柳 直樹

創業：1960年10月

設立：2007年4月

事業内容：一般乗用旅客自動車運送事業（タクシー）・自動車整備事業ほか

URL：https://milight-taxi.co.jp/