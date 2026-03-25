【福岡県警察とコラボ】パラパラ漫画で特殊詐欺防止啓発動画を制作

企業・行政向けパラパラ漫画制作サービス

パラパラ漫画制作所では、福岡県警察と連携し、特殊詐欺被害の防止を目的とした啓発アニメーションを制作しました。

制作の背景

令和７年中の福岡県における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知件数・被害額は、２年連続で過去最悪を更新し、被害総額は約１３５億円にのぼるなど、極めて深刻な状況にあり、本年も昨年同様、高水準で推移しています。(福岡県警察 発表)

こうした中、福岡県警察において、市民へのわかりやすい注意喚起手法の検討が進められ、その一環として、幅広い年齢層で視覚的に伝わるアニメーション表現の活用をご検討されました。

作品

特殊詐欺の手口別に３つのパラパラ漫画動画を制作

１.ニセ警察詐欺

２.ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺

３.架空料金請求詐欺（副業目的)

公開について

本取り組みの動画は、福岡県警察公式チャンネル(https://www.youtube.com/@%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB)で令和8年3月27日より公開予定です。

福岡県警察 生活安全総務課 担当者からのコメント

ニセ警察SNS型投資・ロマンス

特殊詐欺等は、被害事例への理解や日常の防犯意識の向上によって、被害防止につながることが期待されます。本動画が、防犯について改めて考えるきっかけとなれば幸いです。

また、福岡県警察では、犯人からの接触を遮断するための防犯対策として、国際電話利用休止措置やLINEによる被害勧誘遮断措置を支援しています。 詳しくは、福岡県警察ホームページ(https://www.police.pref.fukuoka.jp/seian/seian/nisedenwasagi/nisedennwasagitaisaku-2014-02.html)をご覧ください。

運営者概要

県警2次元コード

屋号：パラパラ漫画制作所

代表：千賀 健三

事業内容：企業・行政向けアニメーション制作

所在地：愛知県名古屋市

URL：https://senga-movie.com/