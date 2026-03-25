注目せずにはいられません…！！『都市伝説解体センター』よりキャラクターが大川ぶくぶ先生の描きおこしイラストで様々なグッズになって登場！店舗先行販売も実施！！

株式会社empty

株式会社empty(本社：東京都千代田区)は株式会社集英社ゲームズ(本社：東京都千代田区)から好評発売中の「Steam(R) / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5」用ソフト『都市伝説解体センター』より漫画家大川ぶくぶ先生描き起こしイラストのグッズを発売します。

『廻屋渉』や『福来あざみ』や『ジャスミン』他キャラクターの大川ぶくぶ先生ならではの魅力のあるイラストをお楽しみください。

【都市伝説解体センター×ぶくぶ 商品情報】

ちいさめアクリルスタンド 全9種 価格：１個770円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。カンバッジ 全9種 価格：１個550円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。おおきめアクリルキーホルダー全8種 価格：各880円(税込)蓄光仕様で暗闇で光ります。セリフアクリルキーホルダー 全9種 価格：１個660円(税込) ※ブラインド仕様 / 種類は選べません。透明感のある仕上がりです。トートバッグ 全1種 価格：3,300円(税込)A4サイズが収まる使い易いサイズです。ふぇいすタオル 全6種 価格：各1,100円(税込)キャラクターを大胆に配置したデザインです。ぬいぐるみマスコット 全3種 価格：各2,２00円(税込)持ち運びしやすいボールチェーンつき。ぬいぐるみポーチ 全3種 価格：各1,650円(税込)ちょっした小物が収納できるサイズです。

雑貨類は2026年6月、ぬいぐるみマスコット・ぬいぐるみポーチは2026年8月に発売予定です。

予約は本日からempty公式通販サイト『empty.tokyo(https://empty2010.tokyo/)』や

キャラクターグッズ専門店・大手ECサイト等でスタートしました。

全アイテムの先行販売も実施いたします。購入特典でホログラムステッカーをプレゼント！

■先行販売開始日：2026年4月28日(火)～

■実施店舗：

・あみあみ秋葉原ラジオ会館店 @amiami_a_event(https://x.com/amiami_a_event)

・あみあみ池袋miniフェアグッズ店 @amiami_i_event(https://x.com/amiami_i_event)

・コトブキヤ秋葉原館 @Kotobukiya_akb(https://x.com/Kotobukiya_akb)

・コトブキヤ日本橋店 @kotobukiya_npb(https://x.com/kotobukiya_npb)

入店方法等の情報は上記実施店舗のXアカウントをフォローのうえお待ちください。

■『都市伝説解体センター』とは

怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。

主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。

都市伝説解体センター 公式サイト(https://umdc.shueisha-games.com/)

『販売に関する注意事項』

・画像はイメージです。実際のものと異なる場合がございます。

・混雑時や荒天時等、安全が確保できないと判断した場合、

列の形成を一時停止および中止、列を解消することがあります。

・購入可能数につきましては当日の状況により変更する場合がございます。

・グッズ・特典の数には限りがございます。売り切れの際はご了承ください。

・お買い求めいただいた商品・数量・釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

・お客様都合による、返品・交換は致しかねますので、ご注意ください。

・すべての内容に関して予告なく変更や中止となる場合があります。

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

発売元：株式会社 empty

公式サイト：https://www.empty.co.jp