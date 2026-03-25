【4月15日発売】『和華』第49号は、「今、目が離せない！中国アニメ」を大特集！中国発の人気アニメ4作品を大きなビジュアルとともに紹介

株式会社アジア太平洋観光社

興行収入5億円・観客動員数30万人を突破した『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』をはじめ、フジテレビ×bilibiliによる放送枠の設置や、『時光代理人』の日本実写ドラマ化など、日本における中国アニメの広がりはますます加速しています。

本号では、中国アニメの日本でのメディアミックス展開をテーマに、その広がりと魅力を紹介。ファンにうれしい4作品『羅小黒戦記』『魔道祖師』『時光代理人 -LINK CLICK-』『TO BE HERO X』のビジュアルを大きく掲載するほか、日本と中国の監督が共同で手がけたアニメーション映画も取り上げ、中国アニメの広がりを多角的にひもときます。

表紙・裏表紙は大胆に『羅小黒戦記』、『魔道祖師』のビジュアルを採用！

【特集概要】

『和華』第49号表紙『和華』第49号裏表紙

メディアミックスから紐解く、中国アニメ

日中の文化・芸術・人々をつなぐ季刊誌『和華』最新号（第49号）。

『羅小黒戦記』を筆頭に『魔道祖師』、『時光代理人 -LINK CLICK-』、『TO BE HERO X』という日本で人気を集める四つの作品を取り上げ、メディアミックスの視点でご紹介。前2作品では、プロデューサーへのインタビューを掲載。

● おすすめのポイント

中国国内外で人気を集めた中国アニメ4作品の魅力を、豊富なビジュアルとともに紹介。

メディア展開ごとに異なる作品の表情と深みを掘り下げます。

【注目の誌面内容（一部抜粋）】

◆ 特集 中国アニメとメディアミックス

【CONTENTS 01】羅小黒戦記

アニメ映画／TVアニメ／プロデューサー特別インタビュー／コミック／ゲーム／グッズ

【CONTENTS 02】魔道祖師

TVアニメ／プロデューサー特別インタビュー／実写ドラマ／ラジオドラマ

【CONTENTS 03】時光代理人

TVアニメ／コミック／グッズ／ゲーム

【CONTENTS 04】TO BE HERO X

TVアニメ／イベント／グッズ

◆日中監督陣によるアニメーション映画制作の舞台裏を取材！

アニメーション映画『Edge of Time~時をつなぐ旅人たち~』

エグゼクティブ・プロデューサーを務めた孫冰冰氏による制作秘話や、渡辺信一郎監督、 森田修平監督含む４名の監督のインタビューも収録。

◆ SNS連動企画：「和華＠華流クラブ」

公式Xアカウント「和華＠華流クラブ(https://x.com/Waka_KaryuClub)」発の募集企画を誌面で紹介。

ファンのリアルな声、気になるトピック、そして“推し活”事情が盛りだくさん！

● 読者の皆様へ

「映画」や「ドラマ」だけじゃない――

アニメーションから華流を知り、触れる。

読むだけで、中国アニメ作品を楽しみたくなる1冊です。

◼️『和華』華流特集バックナンバー

2018年 第19号『日中アニメの未来へ』

中国アニメ

山あり谷あり90年40年を振り返る、日中アニメ交流史、日中をつなぐ『詩季織々』絵梦、中川コージ×Kenli特別対談、日中平和の花を咲かせよう―和華姫の生みの親、喬喬さんを訪ねて、日本と中国を漫画で結ぶ実業家胡蓉さんインタビュー

日本アニメ

株式会社手塚プロダクション代表取締役社長 松谷孝征氏インタビュー、アニメーション作家 月岡貞夫氏インタビュー、元（株）サンリオライセンス事業部クリエイティブディレクター 関口貢氏インタビュー

第19号『日中アニメの未来へ』購入ページ :https://visitasia.theshop.jp/items/53230875

【品切れ】2023年 第38号『華流の世界へ』

じわじわと静かなブームが起きている「華流」。『和華』第38号では中国語文化圏発の映画やドラマ、ドキュメンタリーを括りとして、特集１と２の二部構成で「華流」の世界へご招待します。特集１では日本における華流の軌跡を示し、最新作や鉄板の話題作をはじめとする和華オススメのドラマ13作品を「和華リコメンドポイント」付きでご紹介。

また特集２では華流の制作現場で仕事をするプロフェッショナルを取材し、難しい時代に中国へ飛び込んでいった話、日本に飛び込んできた話など感動の日中交流物語が綴られます。他にも様々な記事があり、「華流」の魅力を感じていただける号になっています。

2024年 第42号『華流に沼落ち。』

1年前の第1弾に続く華流特集の第2弾は「華流に沼落ち。」がテーマ。華流ファンならぜひ知りたい華流制作現場の裏舞台を、和華ならではのルートで取材が実現。数々の有名作品を制作した中国の制作会社インタビュー、世界最大規模の撮影地・横店影視城、中国最先端のハイテク撮影地・青島東方影都など。もちろん最新作や話題作を多数紹介する他、専門ライターやエディターによる執筆ページ、さらには華流ファンクラブの方々や華流ファンへ実施したアンケートの結果も掲載！リアルな声満載の、華流を深める1冊！

第42号『華流に沼落ち。』購入ページ :https://visitasia.theshop.jp/items/875089222025年 第46号『巡る華流』

『和華』では第3弾となる華流特集、今号は「巡る華流」をテーマとして、世界最大と言われる撮影地・横店影視城や無錫の三国水滸景区、香港のヒット映画展覧会など、聖地巡礼を目玉特集にしている。さらに配給・配信・放送業界及びエンタメ事業に携わる方々へのインタビュー、華流界隈で日々仕事に奮闘するライターや翻訳家、編集者による座談会など華流を巡る方々の貴重なお話をご紹介している。他にも華流を深められる企画記事の数々を、自分たちが知りたいと思うことを出発点として作成した。またSNSを活用し、和華特別ツアーを組むなど、誌面を飛び出して様々な展開も楽しめる１冊となっている。

第46号『巡る華流』購入ページ :https://visitasia.theshop.jp/items/111376925

雑誌情報

書名：『和華（わか）』第49号

定価：850円（税込）［本体773円］

発売日：2026年4月15日（初版第一刷発行）

ISBN： 978-4434376979

発行：株式会社アジア太平洋観光社

【株式会社アジア太平洋観光社 】

〒107-0052 東京都港区赤坂6-19-46 TBKビル3F

Tel:03-6228-5659 / Fax:03-6228-5994

E-mail: info@visitasia.co.jp

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