4月11日（土）福井ブローウィンズ戦に俳優・磯村勇斗さんの来場が決定

株式会社VELTEXスポーツエンタープライズ

日頃よりベルテックス静岡の報道に格別のご高配賜り厚く御礼申し上げます。

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン B2リーグ 第30節 福井ブローウィンズ戦（4月11日・静岡市中央体育館）において、静岡県沼津市出身の俳優・磯村勇斗さんの来場およびハーフタイム出演が決定いたしました。

磯村さんは、自身が企画・プロデュースを務める「第1回しずおか映画祭」のPRの一環として来場されます。当日は地域文化発信とスポーツの融合としても注目度の高い機会となりますので、ぜひこの機会に取材賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

磯村 勇斗（HAYATO ISOMURA）Profile

1992年9月11日生まれ。静岡県出身。

テレビドラマ「仮面ライダーゴースト」（15-16/テレビ朝日）で頭角を現し、その後、NHK連続テレビ小説「ひよっこ」（17）でヒロインの夫役を演じて脚光を浴びる。映画『ヤクザと家族 The Family』、『劇場版 きのう何食べた？』で第45回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞、映画「月」で第47回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞。

近年ドラマは「不適切にもほどがある！」（TBS）、「クジャクのダンス、誰が見た？」（TBS）、「僕達はまだその星の校則を知らない」（カンテレ）、「今際の国のアリスシーズン3」（Netflix）などに出演。

主演ドラマ「ソウルメイト」（Netflix）が5月14日配信



▼ 磯村勇斗 OFFICIAL SITE

https://hayato-isomura.com/

▼ 磯村勇斗 公式X

https://x.com/hayato_isomura

▼ 磯村勇斗 公式Instagram

https://www.instagram.com/hayato_isomura/

対象試合

りそなグループ B.LEAGUE 2025-26シーズン B2リーグ 第30節

ベルテックス静岡 vs 福井ブローウィンズ

日時：2026年4月11日（土）

会場：静岡市中央体育館

第1回 しずおか映画祭

DAY1

2026年5月23日(土)

静岡市清水文化会館マリナート 大ホール

DAY2

2026年5月24日(日)

静岡市内映画館

主催：しずおか映画祭実行委員会

後援：静岡県／静岡市／生活衛生同業組合 静岡県映画興行協会

▼ 公式サイト

https://shizuokaeigasai.jp/