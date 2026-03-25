単語帳は覚えてこそ意味がある。『キクタンTOEIC(R) L&Rテスト 1000』がアプリ完全連動で3月26日発売

株式会社アルク

株式会社アルク（東京都品川区 代表取締役社長：田中 伸明、以下アルク）より、新刊書籍『キクタンTOEIC(R) L&Rテスト 1000』のご案内を申し上げます。

本書は、最新の出題傾向から厳選した「本当にでる1008語」を収録。さらに、書籍を購入すると学習アプリboocoの本書連動クイズや音声機能が追加料金なしですべて使い放題。「本で学び、アプリで定着させる」TOEIC単語集の決定版です。

■最新データ×競合分析で「出る単語」を厳選

過去のテストデータに加え、日韓の公式教材や主要な競合書を分析。スコアアップに直結する「頻出1008語」を新たに選定しました。これ1冊で500点台の基礎固めから、990点レベルまでを効率よく網羅します。

■アプリの「クイズ・復習機能」が全部無料

「単語帳を買ったけど覚えられない」という悩みを解決します。書籍と完全連動したアプリを使えば、学習した単語の「4択クイズ」や「ディクテーション（書き取り）」で記憶を定着させられます。苦手単語だけの復習や、本番形式に近い4カ国語（米・英・加・豪）の聞き分けも、追加課金なしで利用可能です。

■「チャンツ」×「新書サイズ」で挫折しない

音楽のリズムに乗せて覚える伝統の「チャンツ」学習に加え、シリーズで初めて持ち運びに便利なコンパクトな新書サイズを採用しました。1日16語×9週間の無理のないカリキュラムで、忙しい毎日のスキマ時間でも学習が続きます。

書籍とチャンツで音から入り、意味を理解し、フレーズで基本の使い方を押さえる。さらにアプリで、書籍にない例文を通して理解を広げ、クイズや復習機能で定着へとつなげる。単語・音声・フレーズ・例文・復習が分断されず、一つの流れとしてつながっていること、それが「やった分だけ身に付く」実感を支える設計になっています。

■キャンペーン実施

本書の発売を記念し、購入者を対象とした「Wチャンスキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、対象条件を満たした方全員に、英語学習アプリ「booco」の有料プラン「booco Plus」を1週間無料でご利用いただけるクーポンをプレゼント。さらに、応募者の中から抽選で5名様に、アルクの書籍の中からお好きな1冊をプレゼントいたします。

キャンペーン特典

参加者全員：「booco Plus」1週間無料クーポン

抽選特典：5名様にアルクの書籍からお好きな1冊をプレゼント

参加方法

- 『キクタンTOEIC(R) L&Rテスト1000』を購入- 学習の感想と書籍写真を、ハッシュタグ「#キクタン1000発売記念キャンペーン」を付けて投稿

参加条件・注意事項

・投稿には『キクタンTOEIC(R) L&Rテスト1000』が写った写真を必ず含めてください

・書籍の表紙が確認できる写真を対象とします

・条件を満たさない投稿は、特典配布および抽選の対象外となる場合があります

・「booco Plus」1週間無料クーポンは、対象者へ順次DMでお送りします

・抽選プレゼントの対象書籍について、ご希望の書籍が絶版の場合は、別の書籍をお選びいただくことがあります

キャンペーンの詳細および応募に関する最新情報は、booco公式Xアカウント（https://x.com/booco_alc）をご確認ください。

＜商品情報＞

【タイトル】キクタンTOEIC(R) L&Rテスト 1000［音声DL付］

【URL】https://amzn.to/4bzNKAf

【価格】990円（税込）

【サイズ】新書サイズ、256ページ

【付属商品】なし

【ISBNコード】978-4757444225

【発売日】2026年3月26日

【著者】一杉武史

＜公式サイト＞

https://kikutan1000.booco.jp/



＜連動アプリ「booco（ブーコ）」URL＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1507203854

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.alc.booco

※「App Store」は、Apple Inc. のサービスマークです。

※「Android」「Google Play」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

【boocoについて】

boocoは、「英語の勉強をもっと便利に」をコンセプトに誕生した、アルクの参考書や問題集をスマホ一つで学習できるアプリです。電子版の学習参考書を読んだり、音声を聞いたりするだけでなく、書籍の内容を基に作成されたクイズを解いて力試しや復習も可能。累計530万部突破の「キクタン」シリーズ、TOEIC(R) L&Rテスト研究第一人者ヒロ前田氏の最新模試本『TOEIC(R) L&Rテスト 究極の模試600問＋』など、「語学のアルク」の人気書籍・最新刊を多数取り揃えています。

［アルクとは］

アルクは、1969年4月の創業以来、半世紀にわたって、企業理念として「地球人ネットワークを創る」を掲げ、実践的な語学力を身につける教材の開発をすすめてきた語学教育総合カンパニーです。通信教育講座、書籍、研修、ｅラーニング教材、学習アプリ、各種デジタルコンテンツの提供など、語学分野における学習者向けの様々な支援を行っております。

＜公式サイト＞

https://www.alc.co.jp/