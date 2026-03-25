東京で大反響のポップアップが大阪初開催 Yunthポップアップストア in @cosme OSAKA 4月8日から開催

Aiロボティクス株式会社

Aiロボティクス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：龍川 誠)が展開するスキンケアブランド Yunth(ユンス)は、2026年4月8日(水)～4月14日(火)の期間限定で、@cosme OSAKA(大阪市北区)にてポップアップストアを開催します。

Yunthのテーマカラーであるピンクを基調とした特別な空間に、ブランドアンバサダーであるBTS・Vさんのビジュアルを掲出。ブランドの世界観を体感いただけます。 会場では、Yunthの人気商品と新商品、さらにオリジナルノベルティを組み合わせたポップアップ限定セットの販売や、予約来場者限定の特典など、この期間だけの特別なコンテンツをご用意。

事前予約は3月30日(月)10:00より受付開始予定です。 2025年12月に@cosme TOKYOで開催した際には予約枠が即満枠になるほど大きな反響をいただいた人気イベントが、ついに大阪に登場します。ぜひこの機会にご来場ください。

大反響のポップアップがいよいよ@cosme OSAKAに登場！

今回のポップアップは、昨年12月に@cosme TOKYOで開催し、予約枠が満枠になるなど大きな反響をいただいたイベントの大阪開催です。

会場は、予約なしで入場できるオープンスペースと、事前予約者限定スペースの2つのエリアで展開します。オープンスペースでは、Yunthの人気商品を実際に手に取ってお試しいただけるほか、ポップアップ限定セットをご購入いただけます。限定セットは3種類ご用意。「生VC美白美容液」をはじめ、「生VAダーマ美容液」や新商品の「生AZ美容液」「Pure Mask」とオリジナルノベルティをセット。ポップアップでしか手に入らない特別なラインナップをお楽しみいただけます。

予約限定スペースでは、BTS・Vさんのビジュアルが登場する特別空間やカプセルくじなどのスペシャルコンテンツをご用意。さらに、事前予約のうえご来場いただいた方全員に、人気クレンジング「フュージョンクレンジング」のサンプルをプレゼントします。

Yunthの世界観を体感しながら商品をお試しいただける特別な機会です。ぜひこの機会に、@cosme OSAKAでのお買い物をお楽しみください。

【事前予約に関して】

本ポップアップストアの事前予約は、3月30日(月)10:00から受付開始します。詳細は、Yunthポップアップストア予約専用URLをご確認ください。

URL：https://yunth-atcosmepopup.stores.jp/reserve/osaka

※3月30日10:00より公開いたします。

ポップアップストア イベント詳細

01｜ポップアップ特別限定セット

人気の美容液と新発売のシートマスク、そしてYunthオリジナルのノベルティをセットにしたポップアップ特別限定セットを3種販売します。

02｜予約特典：カプセルくじに挑戦

予約限定スペースご来場者で、Yunth公式SNS(XまたはInstagram)をフォローのうえ、「#Yunth」をつけて写真または動画を投稿いただくと、おひとり様1回までカプセルくじにご参加いただけます。カプセルくじははずれなし。Yunthのミニアイテムなどをプレゼントします。

03｜予約特典：クレンジングお試し1回分プレゼント

事前予約いただき、ポップアップストアにご入場された方に「Yunth フュージョンクレンジング」お試し1回分をプレゼントします。

※ 特典類は予告なく変更する可能性がございます。

※ 内容は予告なく変更、終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

ポップアップストア 開催概要

場所

@cosme OSAKA ポップアップスペース

(〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 3F)

期間

2026年4月8日(水)～2026年4月14日(火)

営業時間

10:30～20:30

事前入場予約

3月30日(月)10:00より下記専用サイトにて予約受付開始します。

https://yunth-atcosmepopup.stores.jp/reserve/osaka

イベント問い合わせ先

info-event@yunth-campaign.com

※ 限定セットの取り置き・予約は承れません。在庫状況についてのお問い合わせはご遠慮ください。

※ 特典類は予告なく変更する可能性がございます。※限定セットはなくなり次第終了となります。

※ 内容は予告なく変更、終了する場合があります。あらかじめご了承ください。

4月30日まで！「Yunth │ Vオリジナルアイテムが当たる！レシート応募キャンペーン」

2026年2月26日(木)～4月30日(木)の期間、Yunth│Vのオリジナルステッカーシート、またはYunthオリジナルセットが当たるキャンペーンを開催中です。 Yunth対象商品を5,000円(税込)以上ご購入いただいたレシートで応募でき、5,000円(税込)ごとに1回応募が可能です。回数制限なくご参加いただけます。

抽選で1,000名様にプレゼントする＜Yunth │ V オリジナルステッカーシート＞は、本キャンペーン限定の特別アイテム。4種類の異なるVのビジュアルを1枚のシートに収め、1枚ずつ剥がして使用できます。スマートフォンやノート、ポーチなどに貼って、Vの魅力を身近に楽しめるデザインです。

ブランドアンバサダープロフィール

BTS V Vは2013年にデビューした7人組グループBTSのメンバー。 曲のサウンドを一層豊かにする魅力的な低音ボイスの持ち主で、 「Stigma」「Singularity」「Inner Child」は彼の音色が引き立つソロ曲。 個性的な声を持つVは、「Sweet Night」(ドラマ『梨泰院クラス』)、「Christmas Tree」(ドラマ『その年、私たちは』)など、たくさんの人に愛されるドラマの挿入歌の歌手に選ばれている。 さらに「4 O'CLOCK」「Scenery」「Winter Bear」「Blue & Grey」「Snow Flower」を通じて、作詞・作曲の力量も発揮。 本人の趣向をたっぷり盛り込んだ1st Solo Album 「Layover」 (2023.09)は、ソロアーティストとしての新しい一面を見せた。Vは彫刻のような外見と優れたファッションセンスで「ファッションアイコン」としても君臨。 有名なグローバルブランドのアンバサダーとして活動し、ファッション界でも大きな影響力を発揮している。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

商品概要 ※価格はすべて税込み表記です

生美容液シリーズ

シリーズ累計販売実績750万個(2026年2月末時点)を突破したYunthの代表アイテム。成分の「鮮度」にこだわる個包装・使い切りタイプの美容液シリーズ。独自の処方でデリケートな成分を閉じ込め、使うたび新鮮な状態で肌へ届けます。

生VC美白美容液［医薬部外品］(https://yunth.jp/shop/products/101-01) 1ml × 28包 3,960円

生VAダーマ美容液[医薬部外品](https://yunth.jp/shop/products/116-01) 1g×28包 4,950円

生AZ美容液［医薬部外品］(https://yunth.jp/shop/products/YB-124-003) 1ml × 28包 3,960円

Pure Maskシリーズ

Yunthブランド史上最大量*の美容成分を配合したシートマスクシリーズ。全3種のラインナップで、肌悩みに合わせた集中ケアをデイリーに提案します。

Pure C Mask ピュアCマスク(https://yunth.jp/shop/products/YB-124-001) シート7枚入り(130mL) 770円

Pure A Mask ピュアAマスク(https://yunth.jp/shop/products/YB-124-002) シート7枚入り(131mL) 880円

Pure AZ Mask ピュアAZマスク(https://yunth.jp/shop/products/YB-124-003) シート7枚入り(132mL) 880円

* 2026年3月時点Yunth商品におけるそれぞれの成分（アスコルビン酸、レチノール、アゼライン酸）において

フュージョンクレンジング(https://yunth.jp/shop/products/120-01) 120ml 3,289円

オイルの洗浄力とジェルの優しさを融合した“倍落ちクレンジング*1”。とろける温感テクスチャーが肌を包み込み、摩擦を抑えながら、メイクや毛穴汚れ、角栓まで浮かせてオフ*2。約92％の美容液成分*3配合で、洗うたびにうるおいを与え、しっとり柔らかな肌に整えます。

*1 オイルとジェルの２つの基材で落とすこと *2 汚れに素早く溶けてなじむこと *3 保湿成分

スキンケアブランド「Yunth(https://yunth.jp/)」

“毎日のスキンケアを私らしく楽しく幸せな時間に。いくつになっても自分を愛して自分の気持ちに素直に”という想いから誕生。生ビタミンC(アスコルビン酸)配合の「生VC美⽩美容液」をはじめ、肌が本来もつ美しさを目覚めさせ、開花へと導くワンステップ上のスキンケアアイテムを展開しています。 Instagram ：@yunth.officiaⅼ(https://www.instagram.com/yunth.official/) / X : @yunth__official(https://x.com/yunth__official)

Aiロボティクス株式会社(https://ai-robotics.co.jp/)

「新しい自由を創造すること」を企業理念に掲げ、AIテクノロジーを駆使してD2Cブランドを連続的に創出。現在、スキンケアブランド「Yunth」、美容家電ブランド「Brighte (https://brighte.jp/)（ブライト）」 、ヘアケアブランド「Straine(https://straine.jp/)（ストレイン）」を主要ブランドとして事業を展開。商品のラインナップを拡大しています。