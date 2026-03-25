「HOMTECH［オムテック］」デリケートゾーンのニオイ※1・ムレ感※2に瞬間アプローチする【オムテック　ライジングアップ パウダースプレー】を新発売

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開するメンテックブランド「HOMTECH［オムテック］」は、デリケートゾーンの気になるニオイやムレに瞬間アプローチする「オムテック ライジングアップ パウダースプレー」を2026年3月25日(水)より予約発売開始いたします。

※1 香りによるマスキング効果 ※2 さらっとした快適なパウダー効果による ※3 清涼成分：メントール、乳酸メンチル

■開発背景

オムテックとは、男性の性にまつわるヘルスリテラシー向上を目指し、医学的知見に基づくプロダクトやサービスを提供するメンテックブランドです。男性妊活・男性活力に着目した商品展開のもと、男性の健康課題を包括的に解決することを目指します。

オムテックの調査※4によると、2人に1人が外出先でデリケートゾーンのニオイが気になり制汗剤やデオドラントをデリケートゾーンに使用した経験があると回答しており、多くの方が外出時にニオイのストレスを感じていることが分かりました。さらに、約6割の方が制汗剤やデオドラントをデリケートゾーンに使用したことで、肌に違和感を覚えたと回答しております。

そこで、外出時にもデリケートゾーンのケアを行える「オムテック ライジングアップ パウダースプレー」を開発いたしました。

「オムテック ライジングアップ パウダースプレー」は、プラチナ配合※5のパウダースプレーで、外出前や外出先でもデリケートゾーンへ噴射することで気になるニオイをケアし、デリケートゾーンの肌を整えるパウダースプレーです。衣類の上からも手軽にご使用いただけるうえ、噴射後も白残りしにくい設計です。

また、オムテック独自のライジング成分※6も配合。男性力のサポート※7も行います。

※4 デリケートゾーン悩みのある20～60代男性47名に実施,2025年

※5 白金（整肌成分）

※6 整肌成分:アルギニン、シトルリン、マカ（BG,水,レビジウムメイエニエキス）、トンカットアリ（エウリコマロンギボリア根エキス、バチルス/ダイズ発酵エキス）

※7 肌にハリを与え男性の肌コンディションを整えること

■商品概要

HOMTECH RISING-UP POWER SPRAY

商品名：

オムテック ライジングアップ パウダースプレー

内容量：

60g/約1か月分（1日1回の使用を想定）

価格：

\2,000(税抜) / \2,200(税込)

予約・発売日：

2026年3月25日（水）Amazon限定予約

2026年4月30日（水）発売開始

予約サイト：

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GRGY8WD7

販路：

WEB（アンファーストア/楽天市場/Amazon/Yahoo!ショッピング)

■商品特徴

１.プラチナ※５配合のパウダースプレーで気になるニオイをカバー

金属の整肌作用に着目し、プラチナを採用。デリケートゾーン特有なスメグマ臭※８の嫌なニオイをウッドシトラスのフレッシュな香りでカバーします。

※８ デリケートゾーンの皮脂や汗、古い角質などによって蓄積した汚れが細菌により分解された生成物のニオイのこと

２.お風呂上がりのさらさら感を再現する皮脂吸着パウダー

余分な汗・皮脂を吸着することで不快なムレ感にアプローチ。

オムテック独自の設計バランスによって、噴射後も衣類に跡が残りにくい設計になっております。

３.W清涼成分※3によってすっきり体感

メントール配合により瞬間的な冷却を感じ、乳酸メンチル配合により持続的なひんやり感を演出。

お風呂から出た後のような心地よい清涼感が続きます。

４.男性力をサポート※7するライジング成分※6配合

硬い意思が必要なときに役立つ、男性の活力成分である「ライジング成分※6」を厳選配合しました。

５.デリケートゾーンに寄り添ったフリー設計

石油系界面活性剤、シリコン、バラベン、合成着色料、鉱物油、エタノールの6つの成分を配合していない、フリー設計です。

６.国内ISO認定工場での製造

お客様に安心して使用いただけるよう、ISO9001※9を取得した工場で製造しております。

※9 品質マネジメントシステムに関する国際規格

■HOMTECH［オムテック］

オムテックとは、男性の性にまつわるヘルスリテラシー向上を目指し、医学的知見に基づくプロダクトやサービスを提供するメンテックブランドです。男性妊活・男性活力に着目した商品展開のもと、男性の健康課題を包括的に解決することを目指します。

ブランドサイトURL：https://homtech.angfa-store.jp

ブランドInstagram：https://www.instagram.com/danseikino_lab?igsh=NGlnMHRicHRwc20w

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。