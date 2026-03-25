「ABEMA」でアニメ『一休さん』を”193時間ノンストップ連続放送”！4月1日（水）午前0時よりアニメ全296話を「ABEMA」初無料一挙放送でお届け

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、“『一休さん』193時間ノンストップ連続放送”と題し、2026年4月1日（水）午前0時より193時間にわたり、アニメ『一休さん』の「ABEMA」初無料一挙放送を実施いたします。

『一休さん』は、1975年10月から1982年6月まで放送された、禅僧一休宗純の子供時代をモチーフにしたアニメ作品で、本作では寺で修行をする一休さんが、持ち前のとんちと知恵で様々な問題や騒動を解決していく珍騒動が描かれます。個性豊かな登場人物とのやりとりや、ユーモアあふれる“とんち”の数々が魅力で、子供から大人まで楽しめる物語として人気を博し、全296話にわたり放送。世代を超えて今もなお愛され続けている作品です。

このたび決定した“193時間ノンストップ『一休さん』”企画では、アニメ『一休さん』を「ABEMA」で初無料一挙放送。「一休さん＝1・9・3」の語呂合わせにちなんで、4月1日（水）午前0時から4月9日（木）午前1時までの計193時間にわたりノンストップで、アニメ『一休さん』全296話を無料一挙放送いたします。なお放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、一休さんたちが繰り広げる珍騒動をノンストップでお楽しみください。

■193時間ノンストップ『一休さん』概要

(C)東映アニメーション

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年4月1日（水）午前0時～

放送チャンネル：ファミリーアニメチャンネル2

番組URL：https://abema.go.link/khWE8

（URLは初回・#1-48の回です）

※放送後1週間、無料でお楽しみいただけます。

【放送スケジュール】

4月1日（水）午前0時～4月1日（水）夜11時30分：#1-48

4月1日（水）夜11時30分～4月2日（木）夜11時：#1-48

4月2日（木）夜11時～4月3日（金）夜11時：#49-97

4月3日（金）夜11時～4月4日（土）夜11時：#98-146

4月4日（土）夜11時～4月5日（日）夜11時：#147-195

4月5日（日）夜11時～4月6日（月）夜11時：#196-244

4月6日（月）夜11時～4月7日（火）昼12時：#245-271

4月7日（火）昼12時～4月8日（水）午前1時：#245-271

4月8日（水）午前1時～4月8日（水）午後1時：#272-296

4月8日（水）午後1時～4月9日（木）午前1時：#272-296

【作品概要】

〈あらすじ〉

南北朝の争いが足利将軍によって平定されたころ、千菊丸は天皇の御子でありながら、母・伊予の局の父が将軍家と敵対したことを理由に、将軍の命で安国寺へ預けられ髪を落とし一休と名乗ることになった。同じように仏門にいる母とは会うこともままならぬ身だが、安国寺の和尚や将軍家の武士で一休の看視役の蜷川新右ヱ門らに暖かく見守られ、持ちまえの“とんち”で欲張り商人の桔梗屋、その娘・弥生、さらには将軍足利義満までもへこませてしまう。

〈スタッフ〉

製作：今田智憲

企画：坂梨 港、高見義雄、宮崎慎一、碓氷夕焼

製作担当：吉岡 修、菅原吉郎

脚本：辻 真先、田代淳二、大川久男、他

チーフディレクター：矢吹公郎

演出：今沢哲男、古沢日出夫、山本 寛、他

キャラクターデザイン：我妻 宏

総作画監督：石黒 育

美術設定：影山 勇

音楽：宇野誠一郎

〈キャスト〉

一休：藤田淑子

和尚：宮内幸平

さよ：桂 玲子

哲斉：清水マリ

弥生：小山真美

秀念：はせさん治

ナレーター：坪井章子

新右ヱ門：野田圭一

吾作：山田俊司

・OP楽曲

「とんちんかんちん一休さん」

作詞：山元護久

作曲：宇野誠一郎

うた：相内 恵

・ＥＤ楽曲

「母上さま・・・」

作詞：山元護久

作曲：宇野誠一郎

うた：相内 恵

■「ABEMA」について

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また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

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（※）2025年11月時点、自社調べ

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