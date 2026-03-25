2025年度JCSI（日本版顧客満足度指数）調査年間発表

「JCSI 日本のリーディングブランド2025-26」を選出

ヨドバシ・ドット・コムが2年連続顧客満足1位に

公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会は、3月25日、2025年度JCSI調査にて調査・分析を行った27業種248企業・ブランドのうち、特に優れた上位52企業・ブランドを「JCSI 日本のリーディングブランド2025-26」として発表しました。

JCSI調査は、「顧客満足」を数値化・可視化して、企業や業種の成長に資する情報として用いることを目的として行われている日本最大級の顧客満足度調査です。「JCSI 日本のリーディングブランド2025-26」で選出された企業・ブランドには、日本のサービス産業全体の生産性を底上げすることと持続的成長をけん引するトップランナーとしての役割が期待されます。









JCSI 日本のリーディングブランド2025-26

2025年度JCSI調査の年間総合順位対象となる企業・ブランドのなかで、顧客満足スコアがTop50となった企業・ブランドを「JCSI 日本のリーディングブランド2025-26」として選出しました。





※業種内は顧客満足スコアの降順で表示

業種別顧客満足 連続１位企業・ブランド

当該企業・ブランドが、顧客満足において、長期（10年以上）にわたり連続1位となっている企業・ブランドは以下の通りです。





※「オーケー」「ドラッグストアコスモス」は2011年度より調査対象。「カーブス」は2014年度より調査対象。

JCSI調査の概要

１．調査の対象業種：

２．調査対象：37業種371企業・ブランド

※年間総合順位の対象：27業種248企業・ブランド

●年間総合順位の対象企業の選定について

・「回答者が300人以上確保できている」、および「前年度に調査実績がある」等の条件を満たさない企業・ブランドは、ランキングの対象外としています。

・また、特別調査（上記表参照）業種の企業・ブランドは、年間総合順位に含まれません。

●第1回調査～第5回調査のランキング対象企業の選定について

・正規調査業種と特別調査業種の企業・ブランドについて、業種別に集計しています。

・上述した回答者数などの条件を満たさない企業・ブランドは、ランキングの対象外としています。

３．調査期間：2025年4月2日～10月27日

４．調査方法：インターネット・モニターを用いた調査 （2段階にて回答を依頼）

(1) 1次回答： 調査会社のモニターを用いて、性別・年代別・地域別の人口構成に配慮した形で利用経験の有無についての回答を依頼し、回収します。

(2) 2次回答：上記の１次回答が、選定条件に当てはまる方から無作為に抽出し、サービスに対する具体的な評価について、各対象400人程度に回答を依頼しました。回答依頼は、調査回毎に回答者１人につき１企業・ブランドのみです。順位に含めた企業・ブランドは、300人以上の回答を確保しています。

５．回答者数：113,378人（年間総合順位の対象248企業・ブランドの回答者は、100,833人）

６．質問数：約110問

７．指数化の方法：

顧客満足を構成する設問は以下の3問で構成されています。

各設問が10段階評価で、その回答から100点満点になるように算出されます。

複数の設問を「すべてを10とした」場合は100点、「すべてを1とした」場合は0点となります。

例：［顧客満足の設問］…「●●」は指数化対象の企業・ブランド名を挿入。

1. 全体満足：過去１年間の利用経験を踏まえて、●●にどの程度満足していますか

2. 選択満足：過去１年を振り返って、●●を利用したことは、あなたにとって良い選択だったと思いますか

3. 生活満足：●●を利用することは、あなたの生活を豊かにすることに、どの程度役立っていると思いますか

お願い

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