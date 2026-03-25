「日本のサービスイノベーション2025」を公表

サービスイノベーションの最前線に立つ全91件の事例をまとめ、

多くの産業・企業での活用を推進

（公財）日本生産性本部（東京都千代田区、理事長：前田和敬）のサービス産業生産性協議会は、3月25日、「日本のサービスイノベーション2025」を公表しました。

「日本のサービスイノベーション2025」は、サービス産業の生産性向上に資するため、当協議会での日本サービス大賞や日本版顧客満足度指数（JCSI）調査などの活動を通じて得られた多様なサービス事例の中から、優れたサービスイノベーションの最前線事例をまとめたものです。

第5回 日本サービス大賞委員会委員長を務めた村上輝康氏（産業戦略研究所代表）が監修し、2025年12月9日に発表された「第5回 日本サービス大賞」の受賞事例33件を含め、事例総数は91件に上ります。

選定事例一覧は下記をご参照ください。

人口減少が本格化し、内外に変化の激しい経営環境の下でも、決して受け身になることなく通念を突き破る革新に取り組む大企業や、挑戦的なターゲットを掲げて新たな価値共創にむけ事業を立ち上げているスタートアップなど、いずれもサービス産業の発展に寄与する優れた取り組みです。

事例は、当協議会が運営するホームページ「サービスイノベーション・サファリ」で公開するとともに、事例を学ぶセミナー等を通じて、サービスイノベーションの全面展開にむけ、多くの産業・企業での活用を推進していきます。

「日本のサービスイノベーション2025」 選定サービス一覧（全91件）

●ぐるっとAI見積り：お部屋をスマホで撮影するだけで 簡単！楽しく！引越しお見積り ／ アート引越センター(株) (大阪府)

●モバイルワークをもっと自由に、BizMobile Go! ／ IoT－EX(株) (東京都)

●地域の駐車場不足と交通渋滞を解消する、駐車場シェアサービス「アキッパ」 ／ akippa(株) (大阪府)

●国内初のフードバンク特化型 業務管理システム ／ (株)アクアリーフ (神奈川県)

●薬局の次世代ピッキング監査システム「PICKING GO」 ／ アサイクル(株) (石川県)

●振動で歩く。視覚障がい者のための歩行ナビゲーション「あしらせ」 ／ (株)Ashirase (東京都)

●レジャー業界の施設運営を支援するDXサービス「ウラカタ」 ／ アソビュー(株) (東京都)

●不採用通知をアドバンテージに！就活の過程を評価するスカウトサービス『ABABA』 ／ (株)ABABA (東京都)

●「ワクワク」と「くつろぎ」を届ける、びっくりドンキーの空間づくり ／ (株)アレフ (北海道)

●学校と企業を繋ぎ、生きた学びを無料で届ける「SENSEI よのなか学」 ／ (株)ARROWS (東京都)

●データで患者のQOLを高める訪問看護の生産性向上DX「iBow」 ／ (株)eWeLL (大阪府)

●人と地球にやさしい 宿泊者用コインランドリー「wash+Comfort」 ／ (株)wash－plus (千葉県)

●トラブルを事件にさせない！新しい防犯型サービス「Pサポ／mamorocca」 ／ (株)ヴァンガードスミス (東京都)

●スマホひとつで確実な荷物預かり体験を実現する「エクボクローク」 ／ ecbo(株) (東京都)

●「Smart Eye Camera」を活用した新眼科診療モデルによる失明の撲滅 ／ (株)OUI（OUI Inc.） (東京都)

●お手伝いと旅を掛け合わせた人材マッチングサイト「おてつたび」 ／ (株)おてつたび (東京都)

●ユーザとスタッフが交流するコミュニティもある通信サービス「mineo（マイネオ）」 ／ (株)オプテージ (大阪府)

●建設現場の未来像-メタバースソリューション「Holostruction」 ／ 小柳建設(株) (新潟県)

●コンサル無料！！休める稼げる農業を推進する生産流通サービス ／ (株)果実堂テクノロジー (熊本県)

●新規事業開発を全力支援する「プラットフォームまるごとサービス」 ／ (株)カスタメディア (大阪府)

●「なんか変わるで！桂浜水族館」人も主役の“おらんく”の水族館 ／ (公社)桂浜水族館 (高知県)

●クラゲの魅力を共に広め学び合う ～庄内が世界に誇る 夢の水族館～ ／ 鶴岡市立加茂水族館 (山形県)

●わたしと大切な家族の健康管理「カルテコ」 ／ (株)カルテ庫 (東京都)

●カルビー miino 粟島一人娘プロジェクト ／ カルビー(株) (東京都)

●地域と子育て家族をつなぐ、こども主役の暮らし体験「保育園留学」 ／ (株)キッチハイク (北海道)

●余暇を価値ある仕事に変えて野営文化を育みつつ楽しみながら自然観光を推進する ／ CampingSpecialist労働者協同組合 (三重県)

●パン屋での食品ロスを減らすパン専門通信販売サービス「rebake」 ／ (合)クアッガ (東京都)

●日本企業の海外進出をたった5分で実現する「セカイコネクト」 ／ COUXU(株) (東京都)

●ファン＆コメダ ブランド愛を高めるコミュニティ運営 ／ (株)コメダ (愛知県)

●DXによって移動の体験向上を実現するタクシーアプリ『GO』 ／ GO(株) (東京都)

●瀬戸内海巡回診療事業 瀬戸内海巡回診療船「済生丸」 ／ (社福)恩賜財団済生会 (岡山県)

●地域社会を元気にする国内初「まちづくり型ビルメンテナンス」 ／ 新日本ビルサービス(株) (埼玉県)

●売買・解体に加え第三の選択肢を！空き家解決サービス「アキサポ」 ／ (株)ジェクトワン (東京都)

●高校生の就職を支援する「ジョブドラフト」 ／ (株)ジンジブ (大阪府)

●3Dコミュニケーション・プラットフォーム ROOV（ルーブ） ／ (株)スタイルポート (東京都)

●マンションが早く・高く・ラクに売れる「すむたす売却」 ／ (株)すむたす (東京都)

●「ATM窓口」 ATMがあらゆる手続き・認証の窓口に ／ (株)セブン銀行 (東京都)

●IoTの「つなぐ」を簡単に IoTプラットフォーム「SORACOM」 ／ (株)ソラコム (東京都)

●従来の求人媒体でも派遣でもないスキマバイトサービス「タイミー」 ／ (株)タイミー (東京都)

●地方自治体の婚活支援サービスを提供 ／ タメニー(株) (東京都)

●介護送迎×まちづくり 移動の可能性を広げる「ゴイッショ」 ／ ダイハツ工業(株) (大阪府)

●たばやま村民タクシー 小さな村の58人のタクシードライバー！ ／ (特非)小さな村総合研究所 (山梨県)

●介護離職ストップ！企業とケアラーを救う「よりそいコンシェル」 ／ (株)ツクイ (神奈川県)

●DX実現のためのAIソリューションシリーズ「AIさくらさん」 ／ (株)ティファナ・ドットコム (東京都)

●2024年1月1日能登半島地震 災害でも医療を止めないレジリエンス力 ／ (医)董仙会（けいじゅヘルスケアシステム） (石川県)

●公務員の業務効率化に特化した「AIマサルくん」の開発・提供 ／ 東武トップツアーズ(株) (東京都)

●花とみどりの流通DXを加速させるオープンプラットフォーム ／ 豊明花き(株) (愛知県)

●シェアリング・着地型観光DXサービス「車泊（くるまはく）」 ／ トラストパーク(株) (福岡県)

●タイトルも著者名も伏せた一冊 ～本と珈琲の融合で思いがけない“あらたな出合い”を創出～ ／ (株)ドトールコーヒー (東京都)

●関係人口が持続可能な里山を再生する「木を伐らない林業」 ／ (株)中川 (和歌山県)

●訪日観光ナビゲーションアプリ「Japan Travel by NAVITIME」 ／ (株)ナビタイムジャパン (東京都)

●SA・PAから地域への送客をデザインするクルマ旅「旅っチャ」 ／ 西日本高速道路(株) (大阪府)

●書店や小売の無人・省人運営を実現する「店舗運営省力化ソリューションほんたす」 ／ 日本出版販売(株) (東京都)

●後継者不足の伝統産業と、職人を志す若者をつなぐ「後継者インターンシップ」 ／ (株)ニッポン手仕事図鑑 (東京都)

●3,000万人の組合員と共に、「理解と共感」で広げるエシカル消費 ／ 日本生活協同組合連合会 (東京都)

●レディス ファッションブランド ハニーズの魅力 ｢高感度･高品質･リーズナブルプライス｣ ／ (株)ハニーズホールディングス (福島県)

●映画公開日からバリアフリー全国上映「HELLO! MOVIE」 ／ ハロームービー(株) (東京都)

●より豊かなくらしとしごとを実現するIoT技術を活用したサービス化 ／ パナソニック(株) (大阪府)

●沖縄県民のおでかけを応援するサイト「ちゅらとく」 ／ (株)パムローカルメディア (沖縄県)

●新幹線でのランダム旅で地域を活性化する「どこかにビューーン！」 ／ 東日本旅客鉄道(株) NRIデジタル(株) (株)野村総合研究所 (東京都)

●『星を見せる』を事業化「ソラプロジェクト」 ／ (株)ビクセン (埼玉県)

●北海道ボールパークFビレッジが生み出す「共同創造空間」 ／ (株)ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント (北海道)

●医療支援プラットフォーム「ファストドクター」 ／ ファストドクター(株) (東京都)

●全国の拠点機能を活かした食を通じた支援・地域交流の活性化 ／ (株)ファミリーマート (東京都)

●介護が必要な人支える人、生きがいをつなぐ介護マッチングシステム ／ (一社)fukucier (福島県)

●醸造文化を支える、技術と感性のフルオーダーメイドサービス ／ (株)フジワラテクノアート (岡山県)

●日本の社会課題を解決、新しい暮らしインフラ「ベアーズ」 ／ (株)ベアーズ (東京都)

●愛車にキレイに乗り続けられる 「愛車PROTECT トヨタのミニ車両保険」 ／ Mysurance(株) (東京都)

●保育も仕事も同時に叶う、「子どものそばで働ける」託児付オフィス ／ (株)ママスクエア (東京都)

●会計・税務書籍読み放題WEBサービス「丸善リサーチ」 ／ (株)丸善リサーチサービス (東京都)

●機械部品の大量調達DX「D-JIT」（ディージット） ／ (株)ミスミグループ本社 (東京都)

●障害者手帳のDXで障害者の社会参加を図るライフプラットフォーム「ミライロID」 ／ (株)ミライロ (大阪府)

●未診断や革新的新薬が届かない患者をゼロに「Medii Eコンサル」 ／ (株)Medii (東京都)

●経験豊かなミドルシニア「社外メンター」を、企業の女性管理職・候補にマッチング ／ (株)Mentor For (東京都)

●山を歩きたくなる！登山アプリ「YAMAP」共助の仕組み ／ (株)ヤマップ (福岡県)

●ガソリンスタンドにおけるお客様の個別ニーズに対応したサービス ／ ヤマヒロ(株) (東京都)

●yukiyama－雪山での位置情報を取得・共有が可能な革新的なスキーアプリ ／ (株)ユキヤマ (兵庫県)

●「Community MaaS」による交通キャッシュレスとマイナカード連携で楽しい市民サービスを実現 ／ (株)ユニ・トランド (東京都)

●保育総合ICTサービス「ルクミー」 ／ ユニファ(株) (東京都)

●世界の誰もが、いつでも、どこでも、自由に学べる未来を創る「learningBOX」 ／ learningBOX(株) (兵庫県)

●事業承継マッチングプラットフォーム「relay（リレイ）」 ／ (株)ライトライト (宮崎県)

●企業・従業員・保育所をつなぐ「子育てみらいコンシェルジュ」 ／ (株)ライフケアパートナーズ (東京都)

●建設業界を魅力的にする！ 建設技能者向けポイント付与サービス「ビルダーズポイント」 ／ (株)リバスタ (東京都)

●店舗の循環拠点化を基軸とした資源循環に向けた顧客との共創 ／ (株)良品計画 (東京都)

●廃棄資源の「バイオ燃料化」による持続可能な社会の実現 ／ (株)レボインターナショナル (京都府)

●新規事業を包括的に支援・共創するイノベーションマネジメント・プラットフォーム ／ (株)Relic (東京都)

●作業服の枠を超えて ～顧客と創る機能性ファッション～ ／ (株)ワークマン (群馬県)

●日本各地の食材と米国のトップシェフをつなぐ The House of Umami ／ ワイズアンドパートナーズ・ジャパン(株) (東京都)

●リユース品の販路を世界のECモールへ拓く「WASABI SWITCH」 ／ (株)ワサビ (大阪府)

●しまなみ海道の魅力を世界へ！12種のサイクリングサポート ／ (株)わっか (愛媛県)

●女性活躍と京での信頼を基盤とした 海外富裕層への日本文化体験のアテンド ／ (有)ワックジャパン (京都府)

全91件

※選定組織名の五十音順にて掲載

※2026年3月現在

監修を務めた村上輝康氏（産業戦略研究所代表）のコメント

日本はますます複雑で厄介な社会的課題に向き合いつつありますが、日本のサービスイノベーションにおいては、生活者の満足度や企業活動の効率性向上を追究するだけでなく、子育て、教育、医療、福祉、人手不足や、インバウンド、地方創生から空家対策まで、多様な社会的課題について企業活動を通じて解決する取り組みが年を追うごとに増加しています。

また、デジタルプラットフォームの高度な利用に特化したサービスイノベーションも成熟度を高めており、それが、大企業だけでなく、実力を蓄えたベンチャー企業や、次々に生まれてくる若いスタートアップによっても担われていることを頼もしく思います。

「日本のサービスイノベーション」のブランドロゴマークについて





このブランドロゴマークは「SERVICE」を象徴化したデザインです。少数の基本的な図形の組み合わせから、複雑な形状の文字が構成されています。様々な図形の文字が組み合わさることで「SERVICE」となり、新しいコトやサービスが価値共創されることを示すものです。 各図形は、それぞれ独自の意味を持ち、相互に作用して全く新しい形状を創り出すことで、改革性、革新性や創造性を表現しています。

※サービス産業生産性協議会については参考資料①をご参照ください。

※選定にあたっては、「価値共創のサービスモデル（ニコニコ図）」に示される「7つの経営革新」の観点をもとに、各企業の特徴的な取り組みを見出し、それらが広く産業界にとって模範となる事例を選定しています。詳細は参考資料②をご参照ください。