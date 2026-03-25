標準ラジアル農業用タイヤの世界市場2026年、グローバル市場規模（直径1600mm以下、1600mm～2000mm、2000mm以上）・分析レポートを発表
2026年3月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「標準ラジアル農業用タイヤの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、標準ラジアル農業用タイヤのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の標準ラジアル農業用タイヤ市場規模は2024年に16億1600万ドルと評価されています。農業機械化の進展と農業生産効率向上の需要により、市場規模は2031年までに22億1900万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.7％と見込まれています。
標準ラジアル農業用タイヤは、農業機械向けに設計された高性能タイヤの一種です。主にトラクター、コンバイン収穫機、その他の農業機械に装着され、農作業における走行性能と耐久性を向上させる役割を担います。ラジアル構造を採用することで接地面積が広がり、土壌への圧力を分散しながら優れた牽引力と安定した走行性能を実現します。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。市場の需要と供給の動向、競争環境の変化、成長要因などについて多角的に検討しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の標準ラジアル農業用タイヤ市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から、定量分析と定性分析の両面で市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千本）、平均販売価格（ドル／本）を指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を提示しています。また、地域別および国別の市場規模の推移や販売動向についても詳細に分析しています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品例なども掲載されており、企業の競争力や市場戦略を把握するための情報が提供されています。
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市場セグメント分析
標準ラジアル農業用タイヤ市場は、主にタイヤサイズと用途の2つの観点から分類されています。
タイヤサイズでは、直径1600mm未満、1600mmから2000mm、2000mm以上の3つの区分に分類されています。1600mm未満のタイヤは比較的小型の農業機械で広く使用されています。1600mmから2000mmのサイズは中型農業機械向けに使用され、バランスの取れた性能を持っています。2000mm以上の大型タイヤは高出力トラクターや大型収穫機などの大型農業機械に使用されます。
用途別では、トラクター、収穫機、その他の農業機械に分類されています。トラクター用途は市場全体の中で最も大きな割合を占めており、農作業の中心的機械として安定した需要があります。収穫機向けタイヤも収穫作業の効率化に伴い需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には多くの国際的タイヤメーカーが参入しており、激しい競争が展開されています。主要企業として、Michelin、Bridgestone、Titan International、Trelleborg、Yokohama Tire、Nokian、Apollo Tyres、Tianjin Construction Group、BKT、Guizhou Tyre、Taishan Tyre、Shandong Zhentai、Xugong Tyres、Double Coin、CEATなどが挙げられます。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「標準ラジアル農業用タイヤの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、標準ラジアル農業用タイヤのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
最新の調査によると、世界の標準ラジアル農業用タイヤ市場規模は2024年に16億1600万ドルと評価されています。農業機械化の進展と農業生産効率向上の需要により、市場規模は2031年までに22億1900万ドルへ拡大すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.7％と見込まれています。
標準ラジアル農業用タイヤは、農業機械向けに設計された高性能タイヤの一種です。主にトラクター、コンバイン収穫機、その他の農業機械に装着され、農作業における走行性能と耐久性を向上させる役割を担います。ラジアル構造を採用することで接地面積が広がり、土壌への圧力を分散しながら優れた牽引力と安定した走行性能を実現します。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策の変化も考慮しながら、市場競争構造、地域経済への影響、サプライチェーンの安定性などを総合的に分析しています。市場の需要と供給の動向、競争環境の変化、成長要因などについて多角的に検討しています。
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調査内容と分析範囲
本レポートは、世界の標準ラジアル農業用タイヤ市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の視点から、定量分析と定性分析の両面で市場を評価しています。
市場規模の分析では、消費額（百万ドル）、販売数量（千本）、平均販売価格（ドル／本）を指標として、2020年から2031年までの市場動向および将来予測を提示しています。また、地域別および国別の市場規模の推移や販売動向についても詳細に分析しています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計、企業プロフィール、代表的な製品例なども掲載されており、企業の競争力や市場戦略を把握するための情報が提供されています。
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市場セグメント分析
標準ラジアル農業用タイヤ市場は、主にタイヤサイズと用途の2つの観点から分類されています。
タイヤサイズでは、直径1600mm未満、1600mmから2000mm、2000mm以上の3つの区分に分類されています。1600mm未満のタイヤは比較的小型の農業機械で広く使用されています。1600mmから2000mmのサイズは中型農業機械向けに使用され、バランスの取れた性能を持っています。2000mm以上の大型タイヤは高出力トラクターや大型収穫機などの大型農業機械に使用されます。
用途別では、トラクター、収穫機、その他の農業機械に分類されています。トラクター用途は市場全体の中で最も大きな割合を占めており、農作業の中心的機械として安定した需要があります。収穫機向けタイヤも収穫作業の効率化に伴い需要が増加しています。
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主要企業と競争環境
本市場には多くの国際的タイヤメーカーが参入しており、激しい競争が展開されています。主要企業として、Michelin、Bridgestone、Titan International、Trelleborg、Yokohama Tire、Nokian、Apollo Tyres、Tianjin Construction Group、BKT、Guizhou Tyre、Taishan Tyre、Shandong Zhentai、Xugong Tyres、Double Coin、CEATなどが挙げられます。