ピジョンの「母乳実感」がつけられる！「明治ほほえみ らくらくミルク アタッチメント」 4月23日発売/全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、乳児用液体ミルク「明治ほほえみ らくらくミルク」に取り付けることで、哺乳瓶がなくても赤ちゃんにミルクをあげられる「明治ほほえみ らくらくミルク アタッチメント」を2026年4月23日より全国で発売します。

哺乳瓶への移し替えが不要に

外出時や夜間にもすぐにミルクをあげられる

ピジョン株式会社製「母乳実感」に対応

「明治ほほえみ らくらくミルク アタッチメント」 希望小売価格：649円（税込）

共働き世帯や男性の育児参加の増加による利便性ニーズの高まりや、災害備蓄ニーズの増加を背景に、当社の液体ミルク「らくらくミルク」シリーズの売上高は、発売開始の2019年から2024年までで約3倍※1に成長しています。本商品は、2026年1月にプルタブ缶へリニューアルした「明治ほほえみ らくらくミルク」と使用することで、直接哺乳器用乳首の取り付けが可能※2になり、哺乳瓶がなくてもそのままミルクを飲めるようになります。プルタブ缶へのリニューアル以降、お客さまより「アタッチメントを発売してほしい」といったお声を多くいただいていました。高まる利便性・災害備蓄へのニーズやお客さまの声にお応えするため、本商品を発売します。

本商品を缶に装着することで、哺乳瓶の持ち歩きが不要で外出時の荷物が軽減したり、ミルクをあげ慣れていない方でもミルクをあげやすくなったりします。当社は今後も、家族や周囲の方の協力を得ながら、社会全体で子育てをする環境づくりをサポートしてまいります。

※1：当社調べ

※2：アタッチメントは「明治ほほえみ らくらくミルク」とピジョン株式会社製「母乳実感」専用の設計です。アタッチメントは2020年にピジョン株式会社と共同で開発しました。