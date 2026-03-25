リテルヒューズ、高電流、高絶縁アプリケーション向けの ソリッドステートリレー「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」を発売
持続可能な社会と安全な暮らしを支える工業技術を提供するグローバル企業リテルヒューズ・インク（本社：米国イリノイ州シカゴ市、NASDAQ：LFUS）の日本法人Littelfuseジャパン合同会社（本社：東京都港区）は、要求の厳しい産業、医療、計装アプリケーションでの高信頼性スイッチング向けに設計された、コンパクトな常時開(1-フォーム-A)OptoMOSリレー「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」を3月下旬に発売します。
製品紹介：https://youtu.be/9VFi7mI75Qs
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344846/images/bodyimage1】
リテルヒューズの OptoMOS 技術を基盤とする 「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」 は、900 mA の連続負荷電流、60 V のブロック電圧、強化された 5000 VRMS の入出力間絶縁を兼ね備え、厳しい安全性およびコンプライアンス要件を満たすよう設計されており、省スペースの 4 ピンパッケージに収められています。4msのターンオンと1msターンオフの高速スイッチング性能により、最新の電子システムにおける正確な制御が可能になるとともに、最大3mAの低LED駆動電流により、インターフェース回路を追加することなくTTLおよびCMOSロジックとの互換性が保証されます。
過酷な動作環境向けに設計された本シリーズは、-40℃～+105℃の拡張周囲温度範囲をサポートし、一般的な競合SSRの上限温度である+85℃を上回ります。ソリッドステート構造により機械的な摩耗がなくなり、静粛性、メンテナンスフリーの動作、そして従来の電気機械式リレーが抱えがちであった課題を克服し、長期的な信頼性を実現します。
安全性、効率性、スペースに制約のある設計向けに最適化
本シリーズの最大オン抵抗は 0.8 Ωで、電力損失を最小限に抑え、高負荷電流での熱性能を向上させます。このデバイスは、スルーホールDIP-4と表面実装の両方の構成で提供され、PCBレイアウトを簡素化し、産業用および医療用プラットフォーム全体で柔軟な製造オプションを可能にします。
本シリーズの発売により、強化絶縁、高速スイッチング、そして幅広い温度範囲に対応する高性能なソリッドステートリレーをお客様に提供します。本製品は、スペースに制約のある設計において重要となる信頼性と安全性の課題を解決し、メンテナンス負担の軽減、システムの堅牢性向上、そして製品の市場投入までの時間短縮に貢献します。
■パッケージと注文オプション
「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」には、さまざまなアセンブリおよびボリューム要件に最適化された複数のパッケージオプションが含まれています。
・CPC1343G
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：スルーホール
パッケージフォーマット：チューブ形 (100)
一般的な使用例：プロトタイピング、産業用制御基板
・CPC1343GR
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：表面実装
パッケージフォーマット：チューブ形 (100)
一般的な使用例：SMTの少量生産
・CPC1343GRTR
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：表面実装
パッケージフォーマット：テープ & リール (1,000)
一般的な使用例：自動化された大量生産 SMT ライン
■市場とアプリケーション
・産業用制御システムおよびオートメーション
製品紹介：https://youtu.be/9VFi7mI75Qs
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344846/images/bodyimage1】
リテルヒューズの OptoMOS 技術を基盤とする 「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」 は、900 mA の連続負荷電流、60 V のブロック電圧、強化された 5000 VRMS の入出力間絶縁を兼ね備え、厳しい安全性およびコンプライアンス要件を満たすよう設計されており、省スペースの 4 ピンパッケージに収められています。4msのターンオンと1msターンオフの高速スイッチング性能により、最新の電子システムにおける正確な制御が可能になるとともに、最大3mAの低LED駆動電流により、インターフェース回路を追加することなくTTLおよびCMOSロジックとの互換性が保証されます。
過酷な動作環境向けに設計された本シリーズは、-40℃～+105℃の拡張周囲温度範囲をサポートし、一般的な競合SSRの上限温度である+85℃を上回ります。ソリッドステート構造により機械的な摩耗がなくなり、静粛性、メンテナンスフリーの動作、そして従来の電気機械式リレーが抱えがちであった課題を克服し、長期的な信頼性を実現します。
安全性、効率性、スペースに制約のある設計向けに最適化
本シリーズの最大オン抵抗は 0.8 Ωで、電力損失を最小限に抑え、高負荷電流での熱性能を向上させます。このデバイスは、スルーホールDIP-4と表面実装の両方の構成で提供され、PCBレイアウトを簡素化し、産業用および医療用プラットフォーム全体で柔軟な製造オプションを可能にします。
本シリーズの発売により、強化絶縁、高速スイッチング、そして幅広い温度範囲に対応する高性能なソリッドステートリレーをお客様に提供します。本製品は、スペースに制約のある設計において重要となる信頼性と安全性の課題を解決し、メンテナンス負担の軽減、システムの堅牢性向上、そして製品の市場投入までの時間短縮に貢献します。
■パッケージと注文オプション
「CPC1343G OptoMOS(R)シリーズ」には、さまざまなアセンブリおよびボリューム要件に最適化された複数のパッケージオプションが含まれています。
・CPC1343G
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：スルーホール
パッケージフォーマット：チューブ形 (100)
一般的な使用例：プロトタイピング、産業用制御基板
・CPC1343GR
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：表面実装
パッケージフォーマット：チューブ形 (100)
一般的な使用例：SMTの少量生産
・CPC1343GRTR
パッケージタイプ：DIP-4型
取り付けスタイル：表面実装
パッケージフォーマット：テープ & リール (1,000)
一般的な使用例：自動化された大量生産 SMT ライン
■市場とアプリケーション
・産業用制御システムおよびオートメーション