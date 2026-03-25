TVアニメ『ハイスクール！奇面組』日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリントの第1弾がランダム式で販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、3月25日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のコンテンツプリント第1弾がランダム式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344950/images/bodyimage1】
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全12種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『ハイスクール！奇面組』ランダムブロマイド」
販売方法：ランダム式(全12種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/25(水)～2027/3/31(水)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/kimengumi
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、
キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。
さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！
近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、
Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。
さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。
『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！
【OFFICIAL SITE】https://kimengumi.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kimengumi_anime
(C)新沢基栄／集英社・奇面組
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344950/images/bodyimage1】
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾はKVやキャラクターイラストを使用した全12種、ランダム式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ『ハイスクール！奇面組』ランダムブロマイド」
販売方法：ランダム式(全12種)
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/3/25(水)～2027/3/31(水)
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/kimengumi
■TVアニメ『ハイスクール！奇面組』
原作は1980年、「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて『３年奇面組』として連載が始まり、
キャラクターたちの進学に伴い『ハイスクール！奇面組』と改題されるという、斬新な作品で大ヒットした。
さらに1985年からはTVアニメも放送され、一大ブームを巻き起こした。
そんな『ハイスクール！奇面組』が、2026年・令和の時代に新たなアニメーションとして製作が決定！
近年では映画『かくかくしかじか』『ベートーヴェン捏造』の監督を務めるほか、
Perfumeや星野 源、藤井 風、Vaundyなど様々なアーティストのMVを手掛け、多岐にわたって活躍する関 和亮を監督に迎え、令和の時代感に沿った奇面組を描いていく。
“奇面”を個性ととらえて、プラスに変えて引き伸ばしていく奇面組の5人。
さらに “色男組” “番組” “腕組” “御女組”などおなじみの個性豊かなキャラたちも登場。
『ハイスクール！奇面組』で笑って、日々の疲れを吹き飛ばしていこう！
【OFFICIAL SITE】https://kimengumi.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/kimengumi_anime
(C)新沢基栄／集英社・奇面組
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ