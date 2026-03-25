町田市は、文化芸術を軸としたまちづくりを推進するため、今後10年間の指針となる「町田市文化芸術のまちづくり計画」を策定しました。そして、2026年4月からの計画スタートに先立ち、多くの市民の皆さまに親しみを持っていただき、文化芸術の魅力や計画の方向性をわかりやすく発信していくため、このたび町田市出身・在住のロックシンガー けいたろう氏 をアンバサダーに任命しました。アンバサダーとして活動いただくけいたろう氏が手掛けた「My Town」をテーマソングとし、音楽の力を通じて、これまで以上に多角的なアプローチで計画を推進していきます。





文化芸術のまちだアンバサダー けいたろう





■文化芸術のまちだアンバサダー

ロックシンガー けいたろう氏





【プロフィール】

東京都町田市出身・在住のロックシンガー。

全国各地のライブハウスやショッピングモール、道の駅などで年間300本以上のライブを行う圧倒的な行動力を持つアーティスト。 2011年にバンド「Brand New Vibe」でメジャーデビュー後、2018年にソロへ転向。コロナ禍を機に始めたTikTokでは25万人を超えるフォロワーを獲得し、幅広い世代から支持を集めている。地元・町田での活動にも精力的で、2025年には町田で大型イベントを成功させ、「音楽で町田の魅力を全国へ」を掲げ、地域に根ざした発信にも取り組んでいる。





【任命期間】

2026年3月24日～2032年3月31日





【アンバサダーの活動内容】

SNSを活用した情報発信やイベントへの出演等を通じ、市民の皆さんが文化芸術を身近に感じ、親しんでいただけるような機会をつくっていく予定です。





【計画のテーマソング「MyTown」】

けいたろう氏が歌う「MyTown」は、町田愛と夢への挑戦を力強く歌い上げた楽曲で、文化芸術によるまちづくりを推進する本計画とも高い親和性を有しています。挑戦や再チャレンジを後押しするメッセージは、市民の背中を押し、計画を象徴する一曲となっています。





計画のテーマソング「My Town」