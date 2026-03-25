小峰無線電機株式会社(神奈川県川崎市 代表取締役社長：加藤健太)は、新たに開発したPoE対応の受信チップとアンテナが一体となったGNSSユニット「RJX5-PoE」を2026年3月25日より受注開始いたしました。





RJX5-PoE





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。





従来のRJシリーズ





今回受注を開始しました「RJX5-PoE」は、L1、L2、L5を受信可能なタイプで、従来のRJシリーズがUSBケーブルでPCなどにデータを伝送していたのに対して、イーサネットに対応したユニットになります。長距離伝送が可能になり、電源を確保しにくい場所でも、電源供給を受けることが可能です。PoEに対応することでLANケーブルは100mまで敷設可能。別途LANケーブルのオーダーも承ります。





横から見たRJX5-PoE

RJX5-PoE外観図





【製品概要】

◆特徴

・3周波対応GNSSアンテナを内蔵。

・SBAS測位、RTK測位が可能。

・日本国内で設計・生産しており、日本の電波利用状況を考慮した設計を実施。

・内蔵SDカード(MicroSD 32GB)にデータ保存可能。

(データの取り出しは専用ツール・Rxtools(SEPTENTRIO社)から可能)

・イーサネットによる接続





◆対応信号

GPS(L1/L2/L5)、QZSS(L1/L2/L5)、Galileo(E1,E5)、GLONASS(L1/L2/L5)、BeiDou(BI/B2)、IRNSS(L5)、SBAS(L1/L5)





◆サイズ・質量

φ140.0mm×72.5mm

450g以下





◆接続・給電

RJ45ソケットより接続及び給電





◆防水性能

IPX7準拠(コネクタ部については勘合時防水)





◆機器取付

5/8-11 UNC-2B









【会社概要】

会社名 ： 小峰無線電機株式会社

所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 加藤健太

設立 ： 1967年(昭和42年)5月

URL ： http://www.kominemusen.co.jp/

事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業