小峰無線電機 PoEに対応したGNSSユニットを受注開始
小峰無線電機株式会社(神奈川県川崎市 代表取締役社長：加藤健太)は、新たに開発したPoE対応の受信チップとアンテナが一体となったGNSSユニット「RJX5-PoE」を2026年3月25日より受注開始いたしました。
RJX5-PoE
「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。
従来のRJシリーズ
今回受注を開始しました「RJX5-PoE」は、L1、L2、L5を受信可能なタイプで、従来のRJシリーズがUSBケーブルでPCなどにデータを伝送していたのに対して、イーサネットに対応したユニットになります。長距離伝送が可能になり、電源を確保しにくい場所でも、電源供給を受けることが可能です。PoEに対応することでLANケーブルは100mまで敷設可能。別途LANケーブルのオーダーも承ります。
横から見たRJX5-PoE
RJX5-PoE外観図
【製品概要】
◆特徴
・3周波対応GNSSアンテナを内蔵。
・SBAS測位、RTK測位が可能。
・日本国内で設計・生産しており、日本の電波利用状況を考慮した設計を実施。
・内蔵SDカード(MicroSD 32GB)にデータ保存可能。
(データの取り出しは専用ツール・Rxtools(SEPTENTRIO社)から可能)
・イーサネットによる接続
◆対応信号
GPS(L1/L2/L5)、QZSS(L1/L2/L5)、Galileo(E1,E5)、GLONASS(L1/L2/L5)、BeiDou(BI/B2)、IRNSS(L5)、SBAS(L1/L5)
◆サイズ・質量
φ140.0mm×72.5mm
450g以下
◆接続・給電
RJ45ソケットより接続及び給電
◆防水性能
IPX7準拠(コネクタ部については勘合時防水)
◆機器取付
5/8-11 UNC-2B
【会社概要】
会社名 ： 小峰無線電機株式会社
所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階
代表者 ： 代表取締役社長 加藤健太
設立 ： 1967年(昭和42年)5月
URL ： http://www.kominemusen.co.jp/
事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業