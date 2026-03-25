神奈川キャンピングカーフェア実行委員会(所在地：東京都中央区(株式会社八重洲出版 内))は、神奈川県下最大級の出展台数を誇る「神奈川キャンピングカーフェア2026」を、川崎競馬場特設会場(馬場内駐車場)にて、2026年4月25日(土)～26日(日)の2日間にわたって開催いたします。約150台のキャンピングカー・キャンピングトレーラーが集結し、さまざまなキャンピングカーを一度に見ることができる絶好の機会です。





会場風景1





「神奈川キャンピングカーフェア2026 in 川崎競馬場 春の大商談会」

https://jrva-event.com/event/kanagawa2026spring/





今回で30回目の開催となる当フェアは、話題の軽キャンパーから豪華装備の欧米最新モデルまでを一度に見て、体感することができる、神奈川県下最大級のキャンピングカー展示商談会です。









■「入場無料」で来場しやすい

すでに前向きにキャンピングカーの購入を検討されている方はもちろん、「興味はあるけどこれまで見る機会がなかった」「一度、実車を見てみたい」という方も、“入場無料”なので気軽にキャンピングカーのある生活を体感できます。リアルなサイズ感や色味、公式サイトには掲載されていない角度からの見た目を確かめてみませんか？









■約150台の展示車が魅せる「自由なライフスタイル」

昨今のアウトドアブームに加え、リモートワークの普及や災害時の避難先としてキャンピングカーの需要は右肩上がりです。本イベントでは、豪華装備の輸入車から普段使いにも便利な軽自動車ベースの「軽キャンパー」まで約150台が一堂に集結。実際に車内に入って、広さや設備を体験できるモデルもあります。









■防災拠点としてのキャンピングカー

災害の多い国・日本。近年の防災意識の高まりを受け、断熱性能やソーラーパネル、大容量バッテリーを備えた「災害に強い車」としてキャンピングカーは注目を集めています。自治体や市民が注目する「プライバシーを守れる避難所」という目線でキャンピングカーを見てみるのはいかがですか？









■車両展示以外にも魅力がいっぱい

全国のおいしいグルメが当たる「全国うまいもの抽選会」や子どもが大好きな輪投げ・スーパーボールすくいなどのキッズコンテンツなど、お子さま連れでも一日楽しめる企画が満載！会場の川崎競馬場には開放的できれいな芝生広場や子ども向けの遊具が充実しており、BBQを楽しむこともできます。(※BBQは要予約)





物販ブース1

キッズエリア





■フェア概要

開催名称： 神奈川キャンピングカーフェア2026 in 川崎競馬場 春の大商談会

開催日程： 2026年4月25日(土)～26日(日)

開催時間： 9:30～16:00 (雨天決行)

入場料 ： 無料

主催 ： 神奈川キャンピングカーフェア実行委員会事務局

URL ： https://jrva-event.com/event/kanagawa2026spring/

後援 ： 一般社団法人 日本RV協会・オートキャンパー・キャンプカーマガジン





＜会場のご案内＞

会場のある「川崎競馬場」へは、電車でのアクセスが良好。週末の渋滞を回避して、快適にご来場ください。





名称 ：川崎競馬場 特設会場(馬場内駐車場)

所在地 ：〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見1-5-1

＜電車の場合＞

京急大師線・港町駅より徒歩5分

京急・川崎駅より徒歩12分

JR・川崎駅より徒歩15分









■ご来場にあたってのお願い

・ご来場にはなるべく電車・バスなどの公共交通機関をご利用ください。

・お車でご来場の場合は川崎競馬場隣接の商業施設「マーケットスクエア川崎イースト」駐車場をご利用ください。

※有料・車体サイズに制限あり

※マーケットスクエアの駐車券を会場の運営本部に持参いただいた方、両日先着500名様にイベント特製グッズをプレゼント！

・会場施設の都合により、展示会場および駐車場へのペットを連れてのご入場はできません。(盲導犬・聴導犬を除く)









■出展車両のご紹介(予定)

全国各地のキャンピングカー製造メーカーがさまざまなタイプの車両を展示する予定です。家族構成や目的に応じて最適な1台を探すことができます。分からないことはその場でスタッフに相談することも可能。気に入ったモデルが見つかれば商談もできます。





・キャブコンバージョン

車両後部にシェルを架装し、空間を拡大したモデル。いわゆる「ザ・キャンピングカー」。





・バンコンバージョン

ミニバンやワンボックスの車内にベッドやキッチンなどが備わる、エントリーユーザーにも最適なモデル。シティユースにも便利。





・軽キャンパー

初心者や2人旅に最適な軽自動車をベースにしたモデル。道幅の狭い道路でもスイスイ。





・北米＆欧州車

豪華装備を備え、広い車内で優雅に過ごせるモデル。ワンランク上の旅行体験をしたい方へ。





・キャンピングトレーラー

自家用車に連結し、宿泊地までけん引するタイプ。同サイズのキャンピングカーよりも室内が広いことがメリット。





・車中泊＆アウトドアグッズの販売

車中泊に便利なアイテムやお出かけ先で活躍するアウトドア製品など、会場特価のお得な掘り出し物を販売。





出展車両1

出展車両2