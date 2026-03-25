閉校となった野島小学校をリノベーションした複合観光施設「のじまスコーラ」では、ご自宅に眠っているこいのぼりを大空へよみがえらせる『こいのぼりフェスタ2026』を4月25日（土）から5月31日（日） まで開催いたします。URL：https://nojima-scuola.com/news/primary/14393/

このたび「のじまスコーラ」では、ご自宅で使われなくなったこいのぼりを回収し、のじまスコーラの芝生広場に掲揚するイベントを開催。思い出の詰まったこいのぼりが再び春の空を彩ります。あわせて館内各店舗でも、こどもの日にちなんだ限定メニューや特別企画を用意しています。

のじまマルシェでは、こいのぼりアイシングクッキー付きジェラートや、マルシェエリアのこどもの日特別装飾をお楽しみいただけます。また、のじまベーカリーでは、いちごクリーム・チョコクリーム・カスタードの3種の「こいのぼりパン」を期間限定で販売。店内で丁寧に焼き上げた、見た目も味も抜群の一品です。そして、2階リストランテ・スコーラでは、期間中にキッズコースをご注文のお子さま限定で、こいのぼりのアイシングクッキーをあしらったデザートを提供いたします。併設しているのじま動物園では、入場券・アルパカくじ・エサやり・アニマル証明写真・免許証がセットになった「GW限定アルパカセット」を販売。家族で動物たちとのふれあいを満喫していただけます。

空を泳ぐこいのぼりとともに、世代を超えて楽しめる『こいのぼりフェスタ2026』へ、ぜひご家族そろってお越しください。

■のじまスコーラ『こいのぼりフェスタ2026』 概要

開催期間：4月25日（土）～5月31日（日）内容：ご自宅に眠っているこいのぼりを大空へよみがえらせる「こいのぼりフェスタ2026」を開催〈のじまマルシェ〉4月25日（土）～5月10日（日）・こいのぼりアイシングクッキー付きジェラート／700円（シングル）、800円（ダブル）〈のじまベーカリー〉4月25日（土）～5月10日（日）・こいのぼりパン（イチゴクリーム・チョコクリーム・カスタード）／各300円〈リストランテ・スコーラ〉4月25日（土）～5月10日（日）下記キッズコース限定で、こいのぼりのアイシングクッキーをあしらったデザートが登場・Banmino ~バンビーノ~／1,000円・Pinocchio ~ピノキオA~／2,000円・Pinocchio ~ピノキオB~／2,500円〈のじま動物園〉4月25日（土）～5月10日（日）・GW限定アルパカセット（入場券・アルパカくじ・エサやり・アニマル証明写真・免許証のセット）／1,700円〈芝生広場〉4月25日（土）～5月31日（日）・思い出のこいのぼりが再び春の大空へ 営業時間： 〈のじまマルシェ〉平日／10：30～19：00、土日祝／10：00～19：00〈のじまベーカリー〉平日／10：30～19：00、土日祝／10：00～19：00〈リストランテ〉ランチ／11：30～15：30（L.O. 14：00）ディナー／17：30～21：30（L.O. 19：30）〈のじま動物園〉※13：00～14：00は動物の休憩時間となります平日／11：00～16：00、土日祝／10：00～16：00定休日：水曜日場所：兵庫県淡路市野島蟇浦843HP：https://nojima-scuola.com/Instagram：https://www.instagram.com/nojimascuola/