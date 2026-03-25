「プラントハイパーBK」 SPベンド150A・200A新登場

積水化学工業株式会社

積水化学工業株式会社（代表取締役社長：清水 郁輔）の環境・ライフラインカンパニー（プレジデント：平居 義幸）では、屋外露出配管用高性能ポリエチレン管「プラントハイパーBK」に、新たに150A・200AのSPベンドを品揃えします。

「プラントハイパーBK」 SPベンド

「プラントハイパーBK」は、2016年の発売以降、耐薬品性・耐久性に優れ、高耐候性により屋外での架空配管が可能なため、維持管理がしやすいことから、工業用水・廃液・薬液等の配管を中心に、数多くの工場施設で採用されています。

さらに2020年には国土交通省の新技術情報提供システムNETIS ※1に登録され、腐食レスで耐凍結性にも優れている特性により、公共分野でも屋外配管としての採用も拡大しています。

なかでも道路の高架橋の雨水排水配管については、冬季の凍結防止剤の散布等により鉄管の腐食が問題となっており、軽量化と長期の維持管理の観点から、「プラントハイパーBK」の採用が増加しています。

このたび法（のり）面などの配管の際に、角度調整が容易なベンドの口径拡大品揃え要望が多かったため、新たに150A・200AのSPベンドを品揃えします。

[新規品揃え]

いずれも受注生産となります。

※1：新技術情報提供システムNETISとは、国土交通省が運用している新技術に係る

情報を、共有及び提供するためのデータベースです。民間事業者等により開発

された有用な新技術を公共工事等において積極的に活用していくためのシステ

ムです。

・新技術名称 ：屋外露出配管用高性能ポリエチレン管（プラントハイパーBK）

・登録番号 ：CB-200004-A

（ご参考）エスロンプラントハイパーBKカタログ

https://eslon-plant.jp/catalog/Catalog-PlantHyperBK.pdf

（ご参考）プラントハイパーBK NETIS登録リーフレット

https://eslon-plant.jp/catalog/Leaflet-NETIS-PlantHyperBK.pdf

（ご参考）建築設備用ポリエチレンパイプシステム研究会

https://www.pwa-hp.com

＜本件に関するお問い合わせ＞

積水化学工業株式会社

環境・ライフラインカンパニー プラントシステム事業部

https://eslon-plant.jp/contact/