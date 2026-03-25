「納得感」が熱量ある口コミに！インフルエンサーと企業の対話から良質なUGCを生む「商品体験会」を開催

Connehito株式会社

コネヒト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 杉井信一郎、以下「コネヒト」）は、2026年3月6日（金）、TRUNK(HOTEL) CAT STREETにて「ママリ口コミ大賞2026 受賞商品体験会」を開催いたしました。

■開催の背景

パパやママが育児グッズを選ぶ際、98%が「購入前に口コミを参考にする」と回答（※）しています。情報が溢れる現代だからこそ、求められているのはカタログ上の機能比較だけではありません。

今回開催された「ママリ口コミ大賞 受賞商品体験会」は、リアルなユーザーの声をもとに選ばれた受賞商品の価値をより深く伝え、受賞企業とインフルエンサーが直接対話できるリアルな体験の場を通じて、消費者の購買意欲を後押しする熱量のある口コミを生み出すことを目的としています。

体験会では、企業の開発担当者やマーケティング担当者が直接「この商品はなぜ作られたのか」という開発背景やブランドの想いを伝え、参加者が「自分の生活がどう変わるのか」を具体的にイメージし、実感を伴う納得感を得る場を提供しました。

デジタル完結のプロモーションでは伝えきれない作り手の熱量を直接届けることで、商品の新たな魅力に気づき、心から納得して周囲へ発信したくなる、多くの参加者にとって価値ある体験となりました。

(※) コネヒト株式会社「購買行動における口コミの影響度調査（2024年）」より

■ 参加者へのアンケート結果

アンケートの結果、「ママリ口コミ大賞 受賞商品体験会」に対する満足度は96%と非常に高い結果となりました。「お土産・お試しがあったこと」に加え、「企業の方と直接お話し・交流できたこと」が主な満足の理由として挙げられており、参加したインフルエンサーにとって、商品理解が深まる有意義な機会となりました。

【コメント一部抜粋】

・体験会という名の通り、実際に商品を手に取りながら企業の方のお話を直接伺える機会はなかなかないため、とても有意義で楽しい時間でした。

・企業様とお話しする機会は初めてのことで、商品に対する熱い思いや、まだ自分の知らない素晴らしい製品がたくさんあることが分かりました。

・似た月齢の赤ちゃんを育てるママさんと交流できたことも嬉しかったです。

・プレゼン力と説得力が素晴らしく、ママ友に教えたくなる商品開発エピソードでした。

■ 出展企業へのアンケート結果

アンケート結果では、8社の出展企業が体験会に満足したと回答し、インフルエンサーと直接対話できる「座談会」において、製品の細かなこだわりや開発背景を深く伝えることができたと好評でした。普段のプロモーションでは得られないリアルな反応や、ママたちの着眼点に直接触れたことで、自社製品の価値を再発見し、今後のマーケティング活動への深い理解につながったとの声が寄せられました。

【出展企業からのコメント】

・実際に試食を通して、参加者の生のご意見を頂けて良かったです。

・座談会やブース回遊にてリアルなお声を聴けたのがとても貴重でした。

・消費者に普段薬機法の関係で言えないことを直接伝えられて良かったです。

・新商品を訴求する目的で出展しましたが、すでに使用している方も多く、やはり感度が高い方が多いなと実感しました。

■イベントレポート

会場では、元テレビ東京アナウンサーの原田 修佑氏による活気ある進行のもと、従来の展示会のような一方通行の説明ではなく、メーカー担当者とママたちが同じ目線で語り合える、温かく柔らかな空気感に包まれました。

各企業のブースでは「座談会」が行われ、担当者が開発時の商品に込めた思いや魅力を語ると、インフルエンサーからも自身の育児経験に基づいた率直な感想や質問が飛び交いました。この「深い対話」こそが、彼女たちがスマホを手に取り、自らの言葉でフォロワーへ「伝えたい」と感じる原動力となりました。

イベント中やイベント直後から、Instagramを中心にスペックの紹介に留まらない自身の生活に根ざした深いレビューが多数発信され、多くのフォロワーからの共感と反響を呼んでいます。

【実際の投稿例】

１.https://www.instagram.com/reel/DV29BYNE50p/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D(https://www.instagram.com/reel/DV29BYNE50p/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D)

２.https://www.instagram.com/p/DVixNgZCawA/?hl=ja

３.https://www.instagram.com/p/DV2hMeNki-B/?hl=ja

当日の様子

■ 来年度のマーケティング施策に向けて

コネヒトでは、本イベントの成果を活かし、次回開催に向けて「ママリ口コミ大賞」を通じた企業様とユーザーの架け橋となる取り組みをさらに強化してまいります。 「質の高いUGCの創出」や「ユーザーインサイトを活かした共創マーケティング」にご関心のある企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■コネヒト株式会社について

家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。子育てコミュニティアプリ「ママリ」の運営やママリユーザーの声を社会に還元する官民連携事業などを行っています。今後、更に多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com/

・事業内容：ママ向けQ&Aアプリ／情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体向け子育てDX事業、自治体および企業における家族にまつわる環境整備支援

・所在地：東京都中央区築地2-11-10 MISTO Tsukiji7階

■ママリについて

「ママリ」は「あなたの今と未来をともに」というブランドステートメントのもと、妊活・妊娠・出産・子育てにおける初めの一歩からその先の未来まで、悩みや幸せに寄り添い、独りを感じることなく共に歩める存在であることを目指すコミュニティブランドです。

ママ向けコミュニティアプリに加え、情報サイト、Instagram、LINE、Facebook等のSNSを展開。ママの3人に1人（※1）が利用し、月間約110万もの投稿、月間400万もの検索（※2）に活用いただいています。

＜Q&Aアプリ＞

iOS：

http://apple.co/2jjuY9f

Android：

http://bit.ly/2xt1lsz

＜情報メディア＞

https://mamari.jp

（※1）「ママリ」で2023年内に出産予定と設定したユーザー数と、厚生労働省発表「人口動態統計」の出生数から算出。

（※2）2025年12月時点