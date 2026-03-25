中島健人主演ドラマ化で話題！町田そのこ著「コンビニ兄弟」シリーズ（新潮文庫nex刊）が全世界累計100万部を突破しました！

株式会社新潮社

NHKドラマ化で話題、2025年12月に5巻目が発売されたばかりの町田そのこ著「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」シリーズ（新潮文庫nex刊）が全世界累計100万部を突破しました。4月9日（木）には瀬戸ましおによる同名コミカライズ第2巻目が発売されます。

町田そのこ著「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」

韓国、台湾、中国、タイ、アメリカ、イギリス、フランス、エジプトなど世界18の国と地域で翻訳され、瀬戸ましおによる同名コミカライズも好評連載中の、町田そのこ著「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」シリーズが、このたび全世界累計100万部を突破しました。４月２８日（火）からはNHKにてドラマも放送予定です。また、4月9日（木）にはコミック版『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店 ２』がバンチコミックスより発売予定。原作、ドラマ、コミカライズとますます盛り上がる「コンビニ兄弟」をどうぞお楽しみに！

コミック版『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店 ２』最新刊「コンビニ兄弟５ テンダネス門司港こがね村店」

【書籍内容】

九州だけに展開するコンビニチェーン「テンダネス」。その名物店「門司港こがね村店」には勤勉なのに老若男女を意図せず籠絡してしまう魔性のフェロモン店長・志波三彦がいた。今日もまた、彼の元には超個性的な常連客（兄含む）たちと、悩みを抱えた人がやってくる……。

【著者紹介】町田そのこ

1980（昭和55）年生れ。福岡県在住。2016（平成28）年「カメルーンの青い魚」で「女による女のためのR-18文学賞」大賞を受賞。選考委員の三浦しをん氏、辻村深月氏から絶賛を受ける。翌年、同作を含むデビュー作『夜空に泳ぐチョコレートグラミー』を刊行。2021（令和3）年『52ヘルツのクジラたち』で本屋大賞を受賞。他著書に『ぎょらん』「コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店」シリーズ、『あなたはここにいなくとも』『蛍たちの祈り』『彼女たちは楽園で遊ぶ』などがある。

【書籍データ】

【タイトル】『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』

【著者名】町田そのこ

【発売日】2020/07/29

【造本】新潮文庫nex

【定価】781円（税込）

【ISBN】978-4-10-180196-4

【URL】https://www.shinchosha.co.jp/book/180196/