Akamai Guardicore Segmentation が AI を活用した新機能でゼロトラストを変革

アカマイ・テクノロジーズ合同会社オンラインビジネスの力となり、守る、サイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業、Akamai Technologies(https://www.akamai.com/ja)（NASDAQ：AKAM）は本日、Akamai Guardicore Segmentation (https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation)の AI を活用した新機能を発表しました。この機能は、組織によるセキュリティポリシーの設計と適用の方法を変革することを目的としています。このソリューションは、AI を活用してアプリケーションのふるまいを特定、分析、解釈し、すぐに適用可能な正確なポリシーを自動生成します。組織は、セグメンテーションの取り組みを大幅に加速させ、自信を持って強力な制御を実装し、AI によって急速に進化する脅威に対してレジリエンスを維持できるようになります。

※本リリースは2026年3月24日(現地時間) 米国マサチューセッツ州ケンブリッジで発表されたプレスリリースの抄訳版です。

現代のビジネス環境は、常に変化しています。ワークロードは急速に進化し、攻撃者はセキュリティチームが対応できないスピードでラテラルムーブメント（横方向の移動）を悪用します。従来のマイクロセグメンテーションツールでは、設定が正しいか推測に頼らざるを得ず、制御の適用をためらうケースも少なくありませんでした。これに対し、Akamai Guardicore Segmentation の新機能は、継続的な探索、顧客に固有のインテリジェンス、実証済みの適用、持続的な保証を可能にします。そのため、アタックサーフェスを安全に縮小し、大規模な環境においても測定可能なリスク低減を継続できます。

新機能では以下の内容が強化されました。

- 継続的な探索：リアルタイムの把握、可視化までの時間の短縮、ゼロトラストの基盤強化が実現。- アプリケーションを理解する AI：アプリケーションのふるまいを自動的に検出し、セグメンテーションポリシーを大規模に生成して説明を提供。適用前に影響をシミュレートし、準備状況を検証することで、手作業による負担と運用リスクを軽減。- 実証に基づく適用：アタックサーフェスを大幅に縮小し、人員を増やすことなくゼロトラストのスケーリング能力を向上。- 継続的なリスクの封じ込め：詳細な分析により、エクスポージャー（露出）状況を踏まえた検知とセグメンテーションの適用を関連付け。AI によって生成されたインサイトをポリシーアクションに直接フィードすることで、影響範囲を縮小可能。- アプリケーション所有者へのワークフロー移譲：App Owner Portal を通じてアプリケーション所有者が直接関与できるため、承認プロセスの迅速化、障壁の軽減、全社規模でのゼロトラストの運用が実現。

Akamai の Enterprise Security 担当 Senior Vice President 兼 General Manager である Ofer Wolf は「私たちは 500 件を超えるセグメンテーションプロジェクトを分析し、共通するボトルネックを特定するとともに、テクノロジー、プロセス、および人の行動全体を成功に導く要因を確認しました。今回新たに搭載する Akamai Guardicore Segmentation の強化機能は、これらのインサイトをもとに開発されました。この新機能により、継続的な探索やインテリジェントなインサイトからランタイム保証、エクスポージャー（露出）分析、そして迅速なレスポンスに至るまで、リスク封じ込めのライフサイクル全体に、AI を活用したセグメンテーションを適用できるようになります」と述べています。

Akamai Guardicore Segmentation は、ハイブリッド IT、クラウド、Kubernetes、AI を利用したワークロードを運用している組織に合わせてカスタマイズされています。これらのワークロードでは、ラテラルムーブメントのリスク、ランサムウェア被害、影響範囲を軽減すると同時に、厳格化する監査、コンプライアンス、およびデータ主権の要件にも対応できるようになっています。

本製品の詳細については、Akamai Guardicore Segmentation (https://www.akamai.com/ja/products/akamai-guardicore-segmentation)のページにアクセスするか、今年の RSA Conference で Akamai のブース（N-6245）にお立ち寄りください。

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com (https://www.akamai.com/ja)および akamai.com/blog (https://www.akamai.com/ja/blog)をご覧いただくか、X(https://x.com/Akamai_jp) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/mycompany/) で Akamai Technologies をフォローしてください。

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