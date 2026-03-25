Findy Freelance、『フリーランスエージェントAWARD 2026』にて「GOLD」を受賞

ファインディ株式会社

エンジニアプラットフォームを提供するファインディ株式会社（東京都品川区、代表取締役：山田 裕一朗、以下「当社」）は、INSTANTROOM株式会社が主催する『フリーランスエージェントAWARD 2026』において、「GOLD」に選出されたことを発表します。

◆ 概要

当社は、全国300社以上の対象企業の中から、総合評価上位に贈られる「GOLD」を受賞いたしました。これもひとえに、日頃より当社サービスをご利用いただいているフリーランスエンジニアの皆様、ならびに関係者の皆様からのご評価・ご推薦の結果として、心より感謝申し上げます。

◆ 『フリーランスエージェントAWARD 2026』とは

『フリーランスエージェントAWARD 2026』は、日本国内で活動する300社以上のフリーランスエージェントの中から、特に高い評価を得た企業を選出・表彰する業界初のアワードです。フリーランスエンジニアによるユーザー投票や業界関係者からの推薦など、客観的な評価軸をもとに厳正な審査を行い、上位企業を選出しています。

◆ 受賞の背景

- AWARD結果発表ページ：https://freelance-board.com/agents/award-2026- 主催：FreelanceBoard（https://freelance-board.com）

当社は創業以来、「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」を掲げ、エンジニア一人ひとりに寄り添った案件提案とキャリアサポートに取り組んでまいりました。今回の受賞は、ハイスキル層向けに取り揃えた案件やサポート体制の充実といった点をご評価いただいた結果と捉えております。

◆ファインディ株式会社 執行役員 Findy Freelance事業担当 末本 充洋コメント

この度は「フリーランスエージェントAWARD 2026」において、栄えあるGOLD賞に選出いただき、心より感謝申し上げます。数あるエージェントの中から、上位5社という高い評価をいただけたのは、日頃から「Findy Freelance」を信頼し、共に挑戦してくださるフリーランスの皆様、そして素晴らしい機会を提供してくださるクライアント企業の皆様のおかげです。私たちは、単なる案件紹介に留まらず、エンジニアの皆様のスキルが正当に評価され、より自分らしく輝けるキャリアの実現を今後も全力でサポートしてまいります。

＜末本 充洋（すえもと みつひろ）経歴＞

香川県高松市出身。慶應義塾大学経済学部を卒業後、2017年に新卒でインテリジェンス（現パーソルキャリア）に入社、法人営業に従事、2019年4月にファインディへ入社。セールス・B2Bマーケティング・カスタマーサクセスを担当し、2023年より「Findy」事業責任者、その後2025年10月より「Findy Freelance」事業責任者を担当、2026年1月より執行役員に就任。

◆ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」とは

ハイスキルなフリーランスエンジニアと企業の業務委託案件のマッチングサービスです。スタートアップ企業を中心にDXを推進したい大手企業に導入いただいております。

◆ファインディ株式会社について

- サービスURL：https://freelance.findy-code.io/

2016年に事業開始した当社は「挑戦するエンジニアのプラットフォームをつくる。」というビジョンを掲げ、ITエンジニア領域における個人・組織それぞれの課題解決に取り組んでいます。現在は、IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」、ハイスキルなフリーランスエンジニア紹介サービス「Findy Freelance」、経営と開発現場をつなぐAI戦略支援SaaS「Findy Team+（チームプラス）」、開発ツールのレビューサイト「Findy Tools」、及びテックカンファレンスのプラットフォーム「Findy Conference」の5つのサービスを提供しています。

また「技術立国日本を取り戻す」という設立趣意に基づき、2024年のインド進出を皮切りに、現在、韓国・台湾でも「Findy Team+」を展開。企業成長の源泉であるソフトウェア開発において日本発のイノベーションを増やし、世界市場で競争力を持つ日本のIT企業を1社でも多く生み出すことを目指し、まずは当社がグローバルマーケットで通用する企業になることを企図しています。

- 会社名：ファインディ株式会社 / Findy Inc.- 所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 5階- 代表者：代表取締役 山田 裕一朗- コーポレートサイト：https://findy.co.jp/- IT/Webエンジニアの転職サービス「Findy」キャンペーンサイト：https://findy-code.io/db-lp03(https://findy-code.io/db-lp03?fr=press-20250703)