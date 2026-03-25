サクマ製菓のキャンディ「いちごみるく」と初コラボレーション フルーツとの相性抜群で小腹満たしにぴったりな『フルグラ(R)ボール いちごみるく味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信)は、シリアルブランド売上No.1(※1)の「フルグラ(R)」がひとくちサイズにまるくなった「フルグラ(R)ボール」と、サクマ製菓株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：山田 流石、以下「サクマ製菓」）が展開するキャンディ「いちごみるく」が初めてコラボレーションした新商品『フルグラ(R)ボール いちごみるく味』を2026年4月6日（月）から全国のコンビニエンスストアとカルビー直営店「カルビープラス」先行で期間限定発売します。コンビニエンスストア以外の店舗では2026年4月13日（月）から期間限定発売します（2026年9月上旬終売予定）。

また、カルビーのアンテナショップ「カルビープラス」ではカフェメニューとして「ソフトクリームwithフルグラボールいちごみるく味」を数量限定で発売します（なくなり次第、終了）。

※1：インテージSRI+データ：シリアル市場2025年1月～2025年12月 累計販売金額

【発売経緯】

カルビーでは、「フルグラ(R)」の食シーンの拡大を図るべく、“いつでもどこでも手軽に楽しめる商品”をコンセプトに新商品の開発に着手しました。栄養、食べやすさ、素材感を重視して改良を重ね、「フルグラ(R)」のザクザクした食感やおいしさはそのままに、ひとくちサイズのまるい形状の「カルビッツ フルグラ(R)」として2020年3月に全国発売。2021年3月には「フルグラ(R)ビッツ」に名を変え、2024年9月には、コロコロ可愛らしいまるい形状が印象に残る「フルグラ(R)ボール」に名称変更しました。定番のフレーバーのほか、森永ミルクキャラメルとコラボレーションした「ミルクキャラメル味」なども展開してきました。

こうした中、カルビーの「フルグラ(R)ボール」とサクマ製菓のキャンディ「いちごみるく」は、ともに食感とフルーツのおいしさを大切にしているブランドということでカルビーから声がけしコラボレーションが決定。『フルグラ(R)ボール いちごみるく味』は、両ブランドが初めてコラボレーションした商品です。グラノーラ生地には「いちごみるく」を砕いたキャンディグリッター(R)※2を使い、サクマ製菓の監修を受け、約1年の開発期間を経て「いちごみるく」の味わいを忠実に再現。フルーツはいちごとラズベリー※3をトッピングし、酸味がアクセントになり、間食にぴったりな味わいです。食物繊維・鉄分・8種のビタミンもたっぷり入っており、特に間食で栄養補給をされたい方や、「いちごみるく」がお好きな方に、楽しんでいただきたい商品です。

※2：キャンディグリッター(R)はサクマ製菓の登録商標です。

※3：ラズベリーはラズベリー果汁を加工し、固めたものです。

【商品特長】

●「フルグラ(R)」のザクザクした食感と、1粒にギュッと凝縮した素材のおいしさと栄養を、いつでもどこでも手軽に楽しめる栄養調整食品です。ひとくちで食べられるサイズ（直径約20mm）で、学校や職場、アウトドア等、幅広いシーンでの小腹満たしや、栄養補給にピッタリです。

●食物繊維・鉄分・8種のビタミンたっぷりです。

●『フルグラ(R)ボール いちごみるく味』は、「いちごみるく」を砕いたキャンディグリッター(R)を使用し、「いちごみるく」のおいしさにいちごとラズベリーの酸味が楽しめる味わいにしました。

●パッケージは、白地にいちごのイラストを全体に配置することで、一目で「いちごみるく」とのコラボレーション商品であることがわかるデザインで、商品の魅力を引き立てました。

【「いちごみるく」について】

ミルキーピンクのいちごキャンディでサクサクのみるくミルフィーユを包んだ、画期的なクランチキャンディ。1970年生まれのロングセラー商品です。

“いちごの王様”福岡県産あまおうの果汁を使用、いちごの酸味とみるくのハーモニーが特徴的です。

【「いちごみるく」担当者のコメント】

「いちごみるく」は世代を超えて長く愛されてきた商品です。今回、カルビーの「フルグラ(R)ボール」とのコラボレーションにより、その味わいを新しい形で楽しんでいただけることを嬉しく思います。食感とフルーツのおいしさを大切にしている両ブランドの魅力が合わさったおいしさを、ぜひ多くの皆さまに味わっていただきたいです。

【「フルグラ(R)ボール」担当者のコメント】

「フルグラ(R)ボール」から、「いちごみるく」とのコラボレーション商品が発売します！

「いちごみるく」の味わいを再現したピンク色の生地に、いちご・ラズベリーの酸味を加えて食べ飽きない味わいにしました 。いちごとみるくのハーモニーを間食にそのままパクッとお召し上がりください！

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1806_1_b6699f7b1318c2f38c744992d44034ea.jpg?v=202603251251 ]

商品名：ソフトクリームwithフルグラ(R)ボールいちごみるく味

商品画像：

商品特長：ザクザク食感がくせになる『フルグラ(R)ボール いちごみるく味』と、サクマ製菓の「キャンディグリッター(R)」をソフトクリームにトッピング！見た目も味わいもこの季節にぴったりのおいしさです。そのまま食べたり、ちょっと混ぜたり、お好みのおいしさをぜひお楽しみください。

価格：税込み390円

発売日：2026年4月6日（月）

販売エリア：アンテナショップ「カルビープラス」8店舗

新千歳空港店、東京駅店、西武所沢店、海老名SA店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸ハーバーランドumie店、広島駅店、沖縄国際通り店

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