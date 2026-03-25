【鎌倉パスタ×京都芸術大学】芸大生のイラストがランチョンマットに　サンマルクホールディングスの京都移転を背景に、京都府内店舗へ3月下旬から導入

学校法人 瓜生山学園 京都芸術大学

京都芸術大学（京都市左京区／学長：佐藤 卓）は、株式会社サンマルクホールディングス（岡山市／代表取締役社長：藤川 祐樹）との産学連携プロジェクトとして、同社の再構築された企業理念のビジュアル化に取り組みました。

このたび、同プロジェクトの過程で生まれた学生のイラストが株式会社鎌倉パスタ（岡山市／代表取締役：齋木 健作）が展開する京都府内店舗のランチョンマットに使用されることとなりました。

これは、5月に予定されている同社の「京都本部（仮）」創設に伴うものでもあります。本学では、今後も地域企業とのつながりを大切にしながら、社会課題の解決につながる実践的な教育に取り組んでまいります。

［関連リリース］【サンマルクホールディングス×京都芸術大学】産学共同コンテンツ 企業理念のイラストマップ化で、作り手の “顔が見える” グループを表現 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000659.000026069.html

〈以下、共同リリース〉

株式会社サンマルクホールディングス（以下「サンマルクHD」）が、全国で生麺専門のパスタ事業を展開する株式会社鎌倉パスタ（以下「鎌倉パスタ」）は、サンマルクHDが本年5月に「京都本部（仮称）」を創設することに伴い、京都芸術大学の学生と共創し、ランチョンマットを制作しました。本ランチョンマットは、2026年3月26日（木）に京都市左京区にオープンする「鎌倉パスタ 洛北阪急スクエア店」の開業日に合わせて活用を開始し、同日より京都府内の鎌倉パスタ全店舗に導入します。

京都芸術大学は、芸術を通して社会で必要な力を育成することを教育目標とし、芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を理念に掲げています。情報デザイン学科では、グラフィックデザインのみならず、ビジュアルデザイン、イラストレーション、ゲームクリエイション、映像クリエイションなど社会のあらゆる分野に関わる「デザイン」や「デザイン思考」を身に付けることで、幅広いフィールドで活躍できる人材を育てています。

サンマルクHDは、グローバル展開に向けた布石として、本年5月に京都・四条烏丸に本社機能の主要部門を移転し「京都本部（仮称）」の創設を予定しており、多角的に京都の学術機関や団体との関係構築を模索しています。また、サンマルクグループの理念体系の再構築にあたり、直感的な理解促進を図るため、京都芸術大学の学生2名によるイラストマップ技法を用いた理念のビジュアル化に取り組みました。

このたびのランチョンマット制作は、上記の取り組みのなかで実施した学生によるイラストコンペティションから生まれたものです。その中で鎌倉パスタの特徴である“熱々の”生パスタの質感を丁寧に描き、温かな接客をイメージしたイラストが鎌倉パスタの社員の目に留まったことにより実現しました。鎌倉パスタも京都に拠点を移すことから、京都ブランドを活用し、地域とのつながりを大切にした取り組みの第一歩として、このイラストを通じて鎌倉パスタが大切にしている価値観を広く訴求していきます。

なお、このランチョンマットは、京都市内に2026年3月26日（木）にオープンする「鎌倉パスタ 洛北阪急スクエア店」の開業日より、京都府内の鎌倉パスタ全10店舗で展開します。

今後も京都芸術大学とサンマルクHDは、多面的な共創を通じ、学生の実践的な教育の場を創造することで、グローバルに通じる即戦力人材の創出を図っていきます。

制作を担当した学生より

絵本のような手描きのクレヨンタッチで、親しみやすくあたたかな接客の様子を描きました。

パンを運ぶスタッフや落ち着いた空間の中に、スタッフ同士の連携や丁寧なサービスを込め、

“最高のひとときを創造する”という企業理念を視覚的に表現しています。

――京都芸術大学 情報デザイン学科 ビジュアルデザインコース1年 鈴木日陽

［新店舗情報］

店舗名︰鎌倉パスタ 洛北阪急スクエア店

オープン日 ︰2026年3月26日（木）

住所︰京都府京都市左京区高野西開町36番地 洛北阪急スクエアB1F

営業時︰11:00～21:00（ラストオーダー 20:30）

定休日︰施設に準ずる

店舗面積︰28.92坪

座席数︰60席

■「鎌倉パスタ」について

鮮度にこだわった生パスタを提供するため、温度管理、調理時間、お客様にお出しするタイミングにこだわり、「和」を基調とした落ち着いたお店づくりに向けて「雰囲気」「サービス」にも心を配り、「いい時創ろう。鎌倉パスタ」を合言葉に、お客様に「最高のひととき」を創造しています。

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

・公式ウェブサイト ： https://www.saint-marc-hd.com/kamakura/

・Instagram ： https://www.instagram.com/kamakurapasta_official/

・X：https://x.com/kamakurapasta_

■京都芸術大学について

国内最大規模の芸術大学として通学課程、通信教育課程を合わせ、国内外から23,000名を超える多様な年齢層の意欲的な学生が集まる教育機関です。芸術を通して社会で必要な力を育成しています。芸術を学んだ学生が社会を変える「藝術立国」を教育目標に掲げ、通学課程では特に"社会と芸術"の関わりを重視した芸術教育を推進。企業や自治体などが抱える課題を、学生たちがアート・デザインの力で解決する「社会実装プロジェクト」を年間100件以上実施しています。学科を超えたグループワークや実際の仕事を通して、社会性を備えた表現者を育成しています。

所在地：京都府京都市左京区北白川瓜生山町2-116

URL：https://www.kyoto-art.ac.jp/