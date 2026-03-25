『機動戦士ガンダム』よりハロシリーズが登場！STRICT-G　×　JAM HOME MADE 　2026年3月27日（金）より販売開始

小さなロボット。大きなお守り。

株式会社 JAM HOME MADE

JAM HOME MADEは、『機動戦士ガンダム』シリーズの公式アパレルブランドTRICT-Gとのコラボレーションにより、シリーズを象徴する人気キャラクター「ハロ」にフォーカスした、初のアクセサリーコレクションを発表します。

「ハロ」は1979年のTVアニメ放送開始以来、長きにわたり「ガンダム」シリーズに登場し続けてきた人気マスコットキャラクターです。作中では主人公のアムロ・レイが設計・製作した小型ロボットとして登場し、戦いが続く物語の中で、どこかユーモラスで、やさしい空気をもたらす存在として描かれてきました。アムロや仲間たち、カツ、レツ、キッカの傍らで転がりながら寄り添う姿は、多くのファンにとって安心や親しみの象徴となっています。

本コレクションでは、「ハロ」の設定画を参考に、細部の造形やバランスを丹念に研究し、アクセサリーとしての再現性を追求しました。リングでは、特徴的な目と口のディテールをシャープに仕上げることで、愛らしさの中にメカニカルな存在感を表現。ブレスレットでは、ハロの丸いフォルムを半貴石アベンチュリンのビーズと合わせて表現し、天然石ならではのやさしいグリーンの輝きが、ハロの持つ温かみを感じさせます。

アクセサリーとは本来、身につける人の想いや願いを託す「お守り」のような存在。古くから人は、大切なものを身につけることで勇気を得たり、自分自身を励ましたりしてきました。そんな意味において、いつも誰かのそばに寄り添い続けてきた「ハロ」は、アクセサリーと自然に重なります。このコレクションは、ハロを単なるキャラクターモチーフとしてではなく、日常に寄り添うお守りとして「ハロ」を、いつでも自分のそばに感じられるコレクションです。

【商品概要】

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロフェイスリング

【カラー】シルバー 【サイズ】＃7,9,11,13,15,17,19,21,23

【素材】シルバー925 【価格】 38,500円（税込

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロリング

【カラー】シルバー 【サイズ】＃7,9,11,13,15,17,19,21,23

【素材】シルバー925 【価格】 16,500円（税込）

×『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』 νガンダムアーム&サザビー ファイナルバトルリング

【カラー】シルバー 【サイズ】＃15，17，19，21，23 【素材】シルバー925 【価格】 23,100円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロブレスレット

【カラー】シルバー 【サイズ】内径17cm

【素材】シルバー925,アベンチュリン 【価格】 19,800円（税込）

□STRICT-G JAM HOME MADE『機動戦士ガンダム』 ハロフェイスネックレス

【カラー】シルバー 【サイズ】40+10cm

【素材】シルバー925 【価格】 16,500円（税込）

ガンダムシリーズとは

ガンダムシリーズは、1979年に放送を開始した『機動戦士ガンダム』をはじめとした日本のロボットアニメシリーズ。これまでに数多くの作品群が誕生し、2024年に45周年を迎えた。

https://www.gundam.info/

(C)創通・サンライズ

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：

https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260325HARO(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260325HARO)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE”は1998年に設立したユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドです。

ブランド名のJAMは、JAM SESSIONのJAMに由来します。JAM SESSIONとはジャズミュージシャンたちが集まって即興演奏する事です。現在ではジャズに関わらず様々なジャンルの音楽や芸術までをさし、即興変化することに主眼が置かれています。様々なブランドや、アニメーション、伝統工芸など、ジャンルにとらわれず幅広いコラボレーションも手がけます。ブライダルリングでは、物語の世界観をコンセプチュアルに表現したディズニープリンセスシリーズや、二人で作り合う大切な時間をカタチにしたワークショップも行っております。

コンセプトは、「肌に最も近いプロダクト」としてブライダルリングやジュエリー・アクセサリーをメインに、「思いやり」と「笑顔」を提案します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/c/JamSession/JamSessionGUNDAM

Twitter：http://www.twitter.com/jamhomemade_com

Facebook：http://www.facebook.com/jamhomemade.official

Instagram ：http://www.instagram.com/jamhomemade_official

Youtube：http://www.youtube.com/user/JAMHOMEMADEofficial

株式会社JAM HOME MADE

ジャム ホーム メイド／JAM HOME MADE

“JAM HOME MADE”は1998年に設立したユニセックスのジュエリー・アクセサリーブランドです。

ブランド名のJAMは、JAM SESSIONのJAMに由来します。JAM SESSIONとはジャズミュージシャンたちが集まって即興演奏する事で、

現在ではジャズに関わらず様々なジャンルの音楽や芸術までをさし、その内容は空間に合わせて毎回異なるアレンジ、異なるセットで行われる即興演奏に主眼が置かれています。

コンセプトは、「肌に最も近いプロダクト」としてブライダルリングをメイン（ジュエリー・アクセサリー）に、「思いやり」と「笑顔」を提案します。

日本の様々な技術、コンセプトとユーモア、ストーリーとギミックなどを多彩に融合したユニセックスアクセサリー・ジュエリー、レザープロダクトを展開。

ジャンルにとらわれず幅広いコラボレーションもJAM SESSIONとして手がけ、常に独創的で革新的なジュエリー・アクセサリーを中心に提案し続けています。

JAM SESSIONパートナーは業界に捉われることなく、即興変化を主眼に置き、沢山のお客様を笑顔にしています。

ブライダルリングでは、物語の世界観をコンセプチュアルに表現したディズニープリンセスシリーズやミッキーシリーズ、二人で作り合う大切な時間をカタチにしたワークショップも行います。