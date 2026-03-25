京都で開催「桜音夜」４月１日（水）出演は雅楽の東儀秀樹・典親親子　「雅楽もポップスもクラシックもとにかく楽しむもの」思い語る

株式会社京都新聞社

1989（平成元）年に始まり、京都の春を彩るイベントとして親しまれている「平安神宮 桜音夜（さくらおとよ）」を、2026年は、４月１日から５日までの５日間、京都市左京区の平安神宮で実施します。

期間中は応天門、大極殿、南神苑、東神苑を夜間特別ライトアップし、壮麗な社殿と紅しだれ桜が春の京の夜を彩ります。来場者は神苑を散策しながら、東神苑・栖鳳池のほとりでアーティストによる生演奏に耳を傾けることができます。

出演は、１日が雅楽の東儀秀樹・典親。二人に意気込みを聞きました。

東儀秀樹 ジャンル超え唯一無二

「紅しだれコンサート」時代から出演を続ける雅楽の東儀秀樹は、桜音夜を「日常を離れた空気の中で古代の楽器が時空を超えて表現される幻想的なエンターテイメント」と表現する。今年も長男典親と共演し、「様々な音楽を楽しんでいる僕ら親子にしかできない唯一無二の演出を楽しんで」と語る。

京都という地は「雅楽を愛した平安貴族たちの雅な空気が感じられる。日本の四季に寄り添う気持ちが大事にされているところも共感する」という。

ロック、ジャズ、オーケストラなどジャンルを超えたコラボレーションと雅楽器の持ち味を生かした唯一無二の表現で、今年でデビュー３０周年を迎えた。

「雅楽もポップスもクラシックもとにかく楽しむもの。堅苦しい先入観などは忘れて気楽な気持ちで遊びにきてください」と音楽への姿勢は変わらない。

東儀典親 平安朝の雅な空気を共有

「平安王朝の雅を感じさせるこの場所で、平安貴族たちに親しまれた雅楽の楽器を奏でるということは時空を超えた空気を共有できるような気がします」。親子出演の東儀典親は父・秀樹と同じ思いを語る。

桜音夜の舞台は「世界最古のオーケストラと呼ばれる雅楽の音色を身近なものとして楽しんでいただける機会になる」と期待している。

２０１９年の初舞台から数々のステージやテレビに出演し、ギターやドラム、作曲も手がけるなど多彩な才能を発揮しているが、「雅楽の奥深さ、魅力を自分なりに追求し、新たな形で令和の時代に発信できるよう力を入れていきたい」という。

「春の夜の幻想的な空気と共に、千年以上変わらない音色を『音楽』という言葉の通りリラックスしてお楽しみください」と語りかける。

「桜音夜」４月１日から５日間開催

【開催日】

2026（令和8）年 4月1日(水)・2日(木)・3日(金)・4日(土)・5日(日)

【会 場】

平安神宮（京都市左京区岡崎西天王町）

【公演時間】

ライトアップ＝午後6時15分～午後9時（最終入場は午後8時30分 雨天決行）

演奏＝

第1部演奏時間 午後6時40分～午後7時10分（入場受付時間：午後6時15分～午後7時15分）

第2部演奏時間 午後7時55分～午後8時25分（入場受付時間：午後7時35分～午後8時30分）

※第1部と第2部は完全入替制です。客席はありません。

【チケット】

１.入場券：大極殿と南神苑（桜のライトアップエリア）をご鑑賞いただけます。

前売券1,500円 当日券2,000円 （税込）

※東神苑への入場はできません。小学生以上有料、未就学児無料。払い戻し不可。

２.コンサート付入場券： 大極殿・南神苑（桜のライトアップエリア）・東神苑（コンサートエリア）すべてご鑑賞いただけます。

前売券3,000円 当日券4,000円（税込）

※小学生以上有料、未就学児無料。入場日時指定・予定枚数に達し次第販売終了。ご購入時に第1部・第2部をお選びください。払い戻し不可。

３.お食事・コンサート（第2部）付き入場券： 六盛での特別な京会席をお楽しみいただいた後、大極殿・南神苑（桜のライトアップエリア）・東神苑（コンサート第2部）すべてご鑑賞いただけます。

前売券 15,000円（税込・数量限定）

※3月26日（木）までの販売。当日券はございません。入場日時指定・予定枚数に達し次第販売終了。

【前売券販売】

イープラス（ファミリーマート）：https://eplus.jp/sakuraotoyo26/

電子チケットぴあ（セブンイレブン）：https://w.pia.jp/t/otoyo-2026/

ローソンチケット（ローソン、ミニストップ）：https://l-tike.com/kyoto-benishidare/

京都新聞文化センター にて販売中

【主 催】

桜音夜実行委員会

【特別協賛】

JR東海

【協 賛】

京都福寿園 伊右衛門

【協 力】

京都薬品工業

【後 援】

京都府・京都市・京都商工会議所・(公社)京都府観光連盟・(公社)京都市観光協会・(一社)日本ホテル協会京滋奈支部・京都観光旅館連盟・平安神宮・(公財)京都文化交流コンベンションビューロー・KBS京都・エフエム京都

【問い合わせ】

「平安神宮 桜音夜」事務局（京都新聞COM内）

075(241)6171

平日/午前10時～午後5時

チケットに関するお問い合わせはこちら

https://www.liveexsam.co.jp/contact/

※平安神宮社務所へのお問い合わせはご遠慮ください。

【「平安神宮 桜音夜2026」オフィシャルWEBサイト】

https://pr.kyoto-np.jp/event/benishidare/