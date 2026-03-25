【ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜】国内カクテルコンペティション優勝バーテンダー 若林 将太氏を招聘「The Session #23 - TO THE WORLD -」

リゾートトラスト株式会社

2025年9月に開業5周年を迎えた、ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 / 総支配人：阿部 泰年）では、2026年4月28日（火）に、THE KAHALA Loungeにて、1日限りのカクテルイベント「The Session #23 - TO THE WORLD -」を開催いたします。

著名なトップバーテンダーを迎えて開催する1日限りのコラボレーションイベント「The Session」。第23弾となる今回は、2025年に開催された日本を代表するカクテルコンペティションの一つ「サントリー ザ・バーテンダーアワード2025」で優勝を果たした、若林 将太氏をゲストバーテンダーにお迎えします。若林氏は、卓越した技術と豊かな表現力で注目を集める若手バーテンダー。同大会では、五大ウイスキーの個性を調和させたＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」をベースに、日本の春を象徴する桜の香りと世界各国の茶葉のニュアンスを重ねたカクテル「鳳鳴（ほうめい）」で見事優勝に輝きました。今回は、同大会での優勝カクテル「鳳鳴」をはじめ、ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」をベースに、本イベントのために特別に考案されたスペシャルカクテルなど、計4種をご提供。世界を目指すバーテンダーの感性と技術を間近に体験いただける、1日限りの特別なひとときをお届けいたします。

■「The Session #23 - TO THE WORLD -」概要

【場所】THE KAHALA Lounge（ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜 14階）

【日程】2026年4月28日（火）

【時間】15:00～17:00、19:00～23:00（ラストオーダー 22:30）

【料金】3,036円（税サ込）～

【主催】ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

【協力】サントリー株式会社

【URL】https://thekahala.jp/yokohama/event/5870/(https://thekahala.jp/yokohama/event/5870/)

【お問い合わせ】045-522-0077（レストラン予約10:00～17:00）

詳細を見る :https://thekahala.jp/yokohama/event/5870/

■若林 将太氏オリジナルカクテル「鳳鳴」について

ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」をベースに、日本の春を告げる桜の香りと、多彩な茶葉のニュアンスを重ねた1杯。鳳凰は古来より平和と繁栄の象徴とされ、その鳴き声は吉兆を告げると伝えられています。日本から世界中の人々の心へ、希望と祝福を鳴り響かせるカクテルとなるようにとの願いが込められ、若林氏の感性が息づく作品です。

■若林 将太氏プロフィール

1993年生まれ。

20歳でバーの世界に入り、その後ホテルニューオータニ東京にてホテルバーテンダーとして経験を積む。

現在は神奈川県・梶ヶ谷の「N-BAR」で店長を務める。

サントリー ザ・バーテンダーアワード2025 優勝。

■ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」について

サントリーグループが有する世界5大ウイスキー産地（アイルランド、スコットランド、アメリカ、カナダ、日本）の自社蒸溜所でつくられた原酒のみをブレンドした、世界初のウイスキーです。世界をつなぐ雄大な海の色“碧（あお）”をブランドコンセプトに掲げ、各国の個性豊かな原酒が織りなす奥行きある味わいを楽しめる1本として、世界のウイスキー愛好家から高い評価を得ています。サントリーのブレンダーがそれぞれの原酒の特長を生かしながら丁寧にブレンドし、厚みのある複雑で豊かな味わいを実現。さらに、スパニッシュオーク樽で30年以上熟成した山崎モルト原酒や、8年以上熟成のバーボン原酒を使用することで、より深く濃厚な味わいに仕上げられています。ラベルには越前和紙を使い、さまざまな原酒が重なり合う多彩な個性を表現しています。

URL：https://www.suntory.co.jp/whisky/ao/

■ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜について

ハワイ・ホノルルで60年以上にわたり世界各国の要人に愛され続けている「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」のグローバル展開第1弾として2020年9月に横浜・みなとみらいで開業。「Timeless Luxury 時を忘れ、時を超え、時を刻む。」をブランドコンセプトに、豊かさの本質とは何かを余すことなく追求し、皆様を“OHANA（私達の大切な仲間）”としてお迎えいたします。

光と影をモダンに表現した「クリスタルモダン」をデザインコンセプトに、横浜・みなとみらい地区では最大級の47平方メートル 以上を誇る広々としたスタンダードルームを含む全146室の客室、活気あふれる3つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える宴会施設、極上の空間で心身をリフレッシュさせるSPAなど、充実した施設を備えています。

URL：https://thekahala.jp/yokohama/

Instagram：https://www.instagram.com/kahalaresort_yokohama/

Facebook：https://www.facebook.com/thekahalahotelandresortyokohama/

※写真はイメージを含みます。

※仕入れ状況等により、内容が変更となる場合がございます。

※20歳未満及びお車を運転されるお客様へのアルコール飲料の提供はできません。