映える！かわいい！おいしい！いま注目の東京下町、浅草・上野は町全体がテーマパーク！『るるぶ 東京下町ニューレトロ』2026年3月26日（木）発売決定

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、JTBのMOOK『るるぶ 東京下町ニューレトロ』を2026年3月26日（木）に発売いたします。

手軽な着物体験にかわいいレトロ喫茶、映える和スイーツなど、いまや若者に大人気の東京の下町、浅草・上野を総力取材。古くて新しい“ニューレトロ”な下町のスポットやグルメ、カルチャーを徹底ガイドする１冊です。かつての下町観光とはまったく異なる、新しい浅草・上野の楽しみ方を、撮りおろし写真たっぷり、ビジュアルに紹介します。

●次の予定はこれで決まり！ 今の浅草を全力で楽しむ最強プラン

着物で映えさんぽ、SFっぽい船で隅田川クルーズ、射的に金魚すくい、ネオン輝く楽しい夜のめぐり方、日本最古の遊園地でレトロ遊び、かわいい工芸制作体験……。“街全体がテーマパーク”のような、今の浅草を全力で遊ぶプラン集です。

●前田大翔さんと行く！ 浅草チョコレートびより

チョコレートマイスター＆ショコラティエの資格を持つ前田大翔さんに浅草のおすすめチョコレートスポットをめぐっていただきました。

●いま浅草で行くべきお店！ 『浅草ぐるめ辞典』

人気のSNSインフルエンサーも太鼓判！ 浅草の最新グルメをさまざまジャンル別でご紹介。最新の映えグルメから一度は行きたい老舗まで、いまの浅草ぐるめを総まとめ。

＜紹介ジャンル＞

ワンハンドフード／ポータブルなおやつたち／ごほうびドリンク／天ぷら／うなぎ／そば／うどん／寿司／もんじゃ／洋食／カレー／浅草で海外グルメ／ヘルシーグルメ／個性派グルメ／レトロ喫茶／スイーツカフェ

●足をのばして 浅草から東京スカイツリー(R)晴れさんぽ

浅草から東京スカイツリー(R)まで。天気のいい日は隅田川沿いの遊歩道を楽しくおさんぽ。

●“カラフルな街”上野でしたいこと！

上野はアメ横だけじゃありません。巨大な駅ビルでのショッピングに、はしごも楽しい安ウマグルメ、上野恩賜公園の博物館や美術館でのカルチャー体験まで、最新の楽しみ方をご提案。

ほかにも、人気のインフルエンサー企画や楽しいコラムページが満載。現在進行形の浅草・上野に関するおでかけテーマが盛りだくさんです！

▼商品概要

【書名】『るるぶ 東京下町ニューレトロ』

【定価】1,430円（税込）

【仕様】A4変形（天地284mm×左右210mm）、本誌 112ページ（オールカラー）

【発売日】2026年3月26日（木）

【発行】JTBパブリッシング

【販売】全国の書店、ネット書店

【本書のご購入はこちらから】

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4533171443/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18487291/

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-614-986550fae6f17fa75eb9ad1573c39cd1.pdf