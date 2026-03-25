ミラタップの3商品が「iFデザイン賞」を12年連続で受賞

株式会社ミラタップ

住宅設備機器のインターネット販売を行う株式会社ミラタップ（所在地：大阪市）は、世界3大デザイン賞のひとつである「iFデザイン賞2026」を受賞しました。本賞の受賞は今年で12年連続となります。また、受賞企業の過去5年間の累積ポイントから選出される「ワールドデザインインデックス」において、当社は日本ランキングで19位（855社中）、アジアランキングで95位（7899社中）にランクインいたしました。

当社は今後も、「くらしを楽しく、美しく。」という経営理念のもと、お客様の感性を刺激し続ける空間を提供できるよう、商品開発に注力してまいります。

■iFデザイン賞とは

iFデザイン賞は、レッドドットデザイン賞・インターナショナルデザインエクセレンス賞に並ぶ、世界３大デザイン賞のひとつです。ドイツ・ハノーファーを拠点とする、iF International Forum Design GmbHが主催し、全世界の工業製品などを対象に優れたデザインを選定しています。毎年68カ国から年間10,000点を超える応募があり、アイデア、形、機能、 差別化、持続可能性の5項目の評価基準で審査が行われます。

■受賞作品紹介

１.グラッド45

素材本来の美しさを引き立てる、ステンレスを全面に採用した当社オリジナルのシステムキッチンです。一切の無駄を削ぎ落としたミニマルなデザインを追求しています。扉やサイドパネルの接合部には小口を見せない「留め加工」を施すなど、細部までノイズレスな意匠にこだわりました。オールステンレス※ならではの清潔さと、オーダーキッチンのような佇まいを兼ね備えたシリーズです。

※天板・水栓部の裏貼り、および台輪の芯材には木材を使用しています。

サイズ ：W1800/2100/2400/2550/2700mm

カラー ：ステンレス ヘアライン/ステンレス バイブレーション/ステンレス ブラック

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S0170/

２.マスカライーブス

窓まわりを四方から囲む、一周型の庇（ひさし）です。海外建築に見られる立体的なデザインを、極限まで薄いスリムな枠幅で実現しました。モダンな建築に調和するノイズレスな意匠ながら、庇本来の機能も両立。使い方に合わせて選べる4タイプ展開で、横幅と縦幅はミリ単位でのオーダーが可能です。住宅や店舗に印象的なファサードを創出します。

サイズ ：W300～3000×H300～3000×D200mm

カラー ：シルバー/ブラック

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1286/

３.ディプト

玄関やトイレなどの限られた空間に適した、300mm角のコンパクトな洗面ボウルです。省スペースな手洗いで課題となっていた「水はね」や「手の動かしづらさ」を、しっかりとした深さを設けることで解消しました。端正なスクエアフォルムで空間に馴染みつつ、実用性を追求しています。

サイズ ：W300×D300×H120mm

カラー ：ホワイト/ブラック

商品ページ：https://www.miratap.co.jp/shop/series/S1282/