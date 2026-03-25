堀田真由さんが鳥取県を巡るアート尽くしの旅へ「月刊旅色」4月号公開

株式会社ブランジスタ

株式会社ブランジスタメディアは、表紙に堀田真由さんを迎え、鳥取県と提携し、同県の特集を掲載した電子雑誌「月刊旅色」2026年4月号を本日公開しました。堀田さんがアートという新たな魅力でも注目を集めている鳥取県を巡ります。連載のエリアフィーチャーでは、これからの季節にぴったりな、春旅に訪れたい福島県 中通りエリアなど４つのエリアをピックアップ。また、今月は“天下の三名泉”と称された歴史ある名湯・岐阜県の下呂温泉をご案内する新特集も。

「月刊旅色」2026年4月号 堀田真由さんがナビゲートする「感性を磨く 鳥取 ART TRIP」

「月刊旅色」2026年4月号表紙：堀田真由さん

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電子雑誌「月刊旅色」2026年4月号では、鳥取県と提携し、同県の“アート”をテーマにした観光スポットを紹介する特集を公開。本特集を通じて、同県の観光誘致を図ります。

日本最大級の鳥取砂丘をはじめ、カニ、らっきょう、梨などで有名な鳥取県は、2025年に「鳥取県立美術館」が開館したことをきっかけに、アートという新たな魅力でも注目を集めています。そんな鳥取県を、普段から美術館へ訪れる機会が多いという堀田真由さんと巡ります。

今回の連載「エリアフィーチャー」は、福島県 中通りエリア、静岡県 沼津市・三島市、大阪府 北摂・南大阪エリア、福岡県 北九州市の魅力を紹介する4本立て。これからの季節にぴったりな、春旅に訪れたいスポットを深掘りしています。そのほか、岐阜県 下呂温泉を紹介する名湯案内や、「食事処 かにや」の「高足ガニ満喫セット」が当たるプレゼントキャンペーンも実施中。春の旅が楽しみになる、旅心をくすぐる特集満載でお届けします。

「月刊旅色」2026年4月号インタビュー：堀田真由さん■ 表紙・インタビュー／堀田真由さん

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少女のような透明感や瑞々しさはそのままに、自信や経験に裏付けられた余裕も感じられ、大人と子どもの感性が重なり合う独自の存在感を纏っている堀田真由さん。「普段から美術館へ行くことが多いので、アートをテーマに鳥取を巡ることができると聞いてとても楽しみにしていました」と、アート旅に興味津々。「鳥取県立美術館」では、「展示室の広さや静けさが好き」と、空間そのものを楽しんでいたり、触覚で楽しむ彫刻作品に触れてみたり、作品情報を真剣に読む姿も。工業団地にあった工場とサイロ建物をリノベーションしたギャラリー「アート格納庫M」では、廃油と水で満たされた2つのプールからなる「Oil and Water」を鑑賞しながら、「吸い込まれるような感覚」と不思議な体験だったことを語ります。ご自身のプライベートの旅について伺うと、「30代に入る前に、素敵な思い出や言葉を自分に贈れるように、29歳のタイミングで記念の旅をしようと友人と話しています」と、教えてくれました。

「月刊旅色」2026年4月号インタビュー：堀田真由さん1「月刊旅色」2026年4月号インタビュー：堀田真由さん2

■ 1泊2日のリフレッシュトリップ／鳥取県

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「鳥取県立美術館」から始まり、「倉吉ふるさと工芸館」で、伝統工芸である「倉吉絣」のコースターづくり体験をした堀田さん。「実際に体験することによってアートへの理解が深まり、意識が変わりますね」と、夢中になって機織りを体験している様子が印象的でした。「鳥取民藝美術館」では、鳥取に根ざす民藝の歴史や作品について学び、民藝プロデューサー・吉田璋也氏自らがデザインした衣・食・住の作品に触れながら、「民芸という言葉だけを聞くと昔ながらというイメージがあったのですが、実際は生活の中で使うことを前提にした手仕事の工芸品だと知り、新しい発見になりました」と、アートへの理解を深めていました。そんな、アート尽くしの2日間の旅をご紹介しています。

「月刊旅色」2026年4月号1泊2日のリフレッシュトリップ1日目「月刊旅色」2026年4月号1泊2日のリフレッシュトリップ2日目

■ エリアフィーチャー1／福島県 中通りエリア「東北新幹線で巡る 春の福島・中通り」「月刊旅色」2026年4月号エリアフィーチャー1

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■ エリアフィーチャー2 ／ 静岡県 沼津市・三島市「沼津市・三島市の清流美食旅」「月刊旅色」2026年4月号エリアフィーチャー2

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■ エリアフィーチャー3 ／大阪府 北摂・泉南エリア「どっちにハマる？大阪北摂と南大阪 地元ツウが選ぶ゛ほんまにええトコ”」「月刊旅色」2026年4月号エリアフィーチャー3

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■ エリアフィーチャー4 ／福岡県 北九州市「潮風に誘われてレトロまち散策」「月刊旅色」2026年4月号エリアフィーチャー4

https://tabiiro.jp/book/monthly/202604/area_kitakyushushinai/

■ 今月の名湯案内／「天下の三名泉」と称された歴史ある名湯 下呂温泉「月刊旅色」2026年4月号今月の名湯案内：下呂温泉

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＜株式会社ブランジスタメディア 会社概要＞

URL：https://media.brangista.com/

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-4

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

株式会社ブランジスタメディアは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。