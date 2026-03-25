株式会社宣伝会議、『アドタイ』に「StoryHub」を導入

StoryHub株式会社

StoryHub株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：田島 将太、以下「当社」）が提供するオールインワンAI編集アシスタント「StoryHub（ストーリーハブ）」（以下、StoryHub）が、株式会社宣伝会議（本社：東京都港区、代表取締役：高橋智哉、以下「宣伝会議」）の運営する広告・マーケティング領域のニュース・情報サイト『AdverTimes.（アドタイ）』（以下、『アドタイ』）に導入されたことをお知らせします。

■宣伝会議のStoryHub導入背景

宣伝会議は、広告・マーケティング領域の専門メディア運営や月刊誌・書籍の出版、教育講座の企画運営を手がける企業です。同社が運営する『アドタイ』は2004年に新聞として創刊され、2010年にWebサイトへと発展。オンラインメディアとして安定的にコンテンツを供給する体制の構築に注力しています。

宣伝会議では、多くの編集部員が月刊誌や書籍との兼務で『アドタイ』に記事を寄稿しており、時期によってリソースにばらつきが生じることが課題でした。特に月刊誌の校了前は記事の供給本数が減少する傾向にありました。

加えて、イベントの企画開催を強化する方針に伴いレポート記事のニーズが急増しましたが、社内リソースだけでは対応しきれない状況にありました。イベントレポートは鮮度が重要であるにもかかわらず、複数セッションの取材でコンテンツが滞留し、タイムリーな記事化が困難な状態が続いていました。

■株式会社宣伝会議におけるStoryHubの活用

これらの課題を解決するために、宣伝会議はStoryHubを導入。特に、動画や音声ファイルをそのままインプットでき、タイムスタンプ付きで重要なポイントを抽出できる点、用途別のレシピ機能により一定品質の出力を安定して得られる点が評価されました。

宣伝会議では、編集チームにおけるイベントレポートや取材記事の制作、企画部門におけるホワイトペーパー紹介記事や教育講座への導線記事生成にStoryHubを活用しています。セミナーレポート、プレスリリース作成、教育講座のテキスト作成、密着取材記事など、多様なコンテンツ制作に活用が広がっています。

導入後は、コンテンツの滞留がなくなりタイムリーな記事化が可能になったほか、記事作成時間の短縮により、これまでリソース不足で見送っていた記者会見への参加など取材機会が拡大しました。優先度が低く後回しにしていた企画にも取り組めるようになり、コンテンツの多様性向上にもつながっています。

今後宣伝会議では、StoryHubを活用して『アドタイ』での活用ノウハウを他の編集部にも展開し、全社的なコンテンツ制作の効率化と品質向上を目指します。

導入インタビュー：https://storyhub.jp/case/advertimes

■ オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」とは

詳細を見る :https://storyhub.jp/case/advertimes

「StoryHub」は、高品質なコンテンツを低コスト・効率的に制作できるオールインワンAI編集アシスタントです。特許も取得した制作の全工程を支援する機能により、これから情報発信したい方でも安心して高品質なコンテンツ制作が可能です。

■ 会社概要

- サービス名：StoryHub（ストーリーハブ）- サービスサイト：https://storyhub.jp/- 特許番号：第7685132号（登録日：2025年5月21日）

StoryHub株式会社は「価値あるストーリーを共創するハブになる」をミッションに、オールインワンAI編集アシスタント「StoryHub」を開発・運営するスタートアップ企業です。良質なストーリーが豊富に生み出され、流通するためのハブとして、「知ってよかった」と思える瞬間を生み出すことを目指しています。

- 会社名：StoryHub株式会社- 代表取締役CEO：田島 将太- 設立：2022年4月- 所在地：東京都千代田区有楽町1丁目2-2 東宝日比谷ビル 9F- 企業サイト：https://corp.storyhub.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞

StoryHub株式会社 広報・PR担当

メール：info@storyhub.jp