カラオケ事業最大手の第一興商が手掛ける「DAM CHANNEL」が4月に大幅リニューアル決定！NTTドコモ・スタジオ&ライブが企画制作を担当！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、カラオケ事業最大手の株式会社第一興商が手掛ける 「DAM CHANNEL」の番組大幅リニューアルに伴い、企画制作を担当することをお知らせします。

2004年8月に配信を開始した「DAM CHANNEL」は、人気アーティストや最新の注目曲にフォーカスしたエンターテインメント情報をカラオケユーザーにお届けしてきました。

4月の番組大幅リニューアルに伴い、“ナビゲーター”として、渋谷凪咲さんを起用するとともに、コンテンツを刷新します。

また、ゲストアーティストの最新情報やトピックスを紹介するコーナーの進行役には、さまざまな”音楽好き”な吉本芸人を起用し、これまで以上にアーティストの個性や魅力を最大限に引き出していきます。

さらに、今回から「DAM CHANNEL」の番組総合演出を務める、数々の人気音楽番組を手がけてきた演出家の佐藤正樹氏とタッグを組み、楽曲の世界観やアーティストからのメッセージをより鮮明に伝える質の高い”新たな音楽メディア”を確立して参ります。

▼佐藤正樹氏プロフィール

『HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP』の総合演出をはじめ、『ミュージックジェネレーション』、『Love music』、『魁！音楽番付』、『乃木坂スター誕生！』、『INITIME MUSIC』、『ミュージックカマー』など多くの音楽番組の演出を手掛ける。MC/タレントとゲストアーティストとのトーク企画やロケ企画など豊富な経験を有する。

番組リニューアルに伴い、株式会社NTTドコモが提供する映像サービス”Lemino”での番組配信も順次予定しております。

これまではカラオケ店舗でしか見ることができなかった「DAM CHANNEL」が、Leminoでも見られるようになりますので、これを機会に、NTTドコモ・スタジオ&ライブがお届けする新たな「DAM CHANNEL」をお楽しみ下さい。

詳しくは『DAM CHANNEL』特設ページからご確認下さい。

詳細ページ： https://www.clubdam.com/feature/popular/damchan2026.html

■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/