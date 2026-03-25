人気イラストレーターKyoko.×ワッツ第2弾コラボ「おとぎの国」テーマの雑貨シリーズ発売

株式会社ワッツ

100円ショップや雑貨店など全国1,900店舗以上を運営する株式会社ワッツ（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：平岡史生）は、人気イラストレーターKyoko.とのコラボレーションアイテム第2弾を発売します。

今回のテーマは「おとぎの国」。

童話の世界観から着想を得て、「不思議の国のアリス」と「白雪姫」をイメージしたイラストをあしらった生活雑貨シリーズを展開します。

日常使いしやすいアイテムに、物語の世界観をさりげなく取り入れたデザインで、暮らしの中に小さなときめきを届けます。

特設ページ：https://watts-online.jp/blogs/special/kyoko-collaboration2

◆コラボレーション概要

女性らしさや可愛らしさを兼ね備えた女性をコンセプトとした作品で人気のイラストレーター Kyoko. さんと、ワッツのラボレーション第2弾です。

前回のコラボレーションでは淡い光に優しく包まれるような“Glow Softly”をテーマに、毎日の身支度やおでかけのワンシーンで楽しめるアイテムを展開し、好評いただきました。

第2弾は、「おとぎの国」をテーマにした、カラフルで楽しいイラストを、キッチンやランチタイム、収納に便利なアイテムに取り入れています。

これからの季節にぴったりな保冷剤や、涼しげなグラスなど、新しい季節にむけたアイテムにも注目です。

◆商品概要（全8種）

・保冷剤

・くっつくクロス（アルミ付き）

・お弁当バック

・パイル地巾着

・パイル地ポーチ

・ミニビニールポーチ

・グラス

・ガラス鉢

〈注意事項〉

※数量限定商品につき売り切れ次第、販売終了となります。

※一部店舗では、取り扱っておりません（全国388店舗で販売）。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※画像はイメージです。

◆イラストレーター Kyoko.について

福岡市在住のイラストレーター。

10代後半～30代の女性をターゲットに、女性のイラストをメインに作成。

女性らしさや可愛らしさを兼ね備えた女性をコンセプトとしている。

URL：https://www.foriio.com/coooocostagram

◆株式会社ワッツについて

株式会社ワッツは、大阪府大阪市中央区に本社を置き、100円ショップ「ワッツ」「meets.」「シルク」「フレッツ」や ファッション雑貨の「BuonaVita（ブォーナビィータ）」「Tokino:ne（ときのね）」、ディスカウントショップ「リアル」を全国展開する企業です。コーポレート・スローガンは「いつもに笑顔を、ワッツ」。

◆会社概要

会社名：株式会社ワッツ

代表者取締役社長：平岡 史生

所在地：〒540-0001 大阪市中央区城見1丁目4番70号 住友生命OBPプラザビル5階

設立：1995年2月22日

資本金：4億4,029万円

URL：https://www.watts-jp.com/

事業内容：日用品・雑貨の卸小売業（主に100円ショップの運営）

問い合わせ：https://www.watts-jp.com/media-contact/

◆関連リンク

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