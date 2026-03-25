【メディアで話題】いとうせいこう『日日是植物』発売即重版。Amazon売れ筋ランキング1位を獲得、都市型“植物生活”への関心高まる

株式会社マガジンハウス

このたび、株式会社マガジンハウス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鉄尾周一）は、いとうせいこう著『日日是植物』を2026年2月26日に発売いたしました。

本書は発売直後からさまざまなメディアで取り上げられるなど、反響大きく、Amazon売れ筋ランキング１位（「庭園・庭づくり」「ガーデニング」カテゴリ、2026年2月27日調べ）を獲得。書店からの追加注文が相次いだことを受け、発売即重版が決定しました。

本書は、東京新聞で連載された人気コラムの7年間の記録を書籍化したもの。都会のマンションで植物と暮らす様子がドラマティックに描かれています。

本書の内容

ベランダ園芸歴25年のいとう家では、昨今の気候変動もあいまって、ベランダ園芸から室内園芸にシフトしつつある日々。多少の採光があると気づけば、玄関にもサッシ窓の内側にも鉢を置き、リビングに鎮座させている組み立て式ビニールハウスの中では多肉植物を育て、壁にはエアプランツをぶら下げる。挙げ句の果てに自分に胡蝶蘭を贈るという前代未聞の行為にまで……。

『ボタニカル・ライフ』から25年、ベランダ園芸家改め室内園芸家による愛溢るるドラマティックな植物生活の記録。笑ったり、しんみりしたり、生命の深淵さに慄いたり――東京新聞の人気連載7年間分の書籍化。

いとうせいこう出演YouTube動画も話題 本屋での選書から見える“知への嗅覚”

また、発売直後に公開されたYouTubeチャンネル「出版区」の人気企画「本ツイ！-本屋ついてって1万円あげたら何買うの？-」での紹介も話題となり、植物と暮らすライフスタイルへの関心の高まりとともに注目を集めています。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=24abb4XoD0A ]

【神回】知への嗅覚、限界突破！本屋で見えた、いとうせいこうの本気！【本ツイ！】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JHX0kB29KOE ]

「小説の神様が降りてきて書かせた」いとうせいこう編推し本とは？

著者プロフィール

いとうせいこう

1961年、東京生まれ。早稲田大学法学部卒業後、編集者を経て作家、クリエイターとして活字・映像・舞台・音楽など多方面で活躍。『ボタニカル・ライフ』で第15回講談社エッセイ賞を受賞。『想像ラジオ』が三島賞、芥川賞候補となり、第35回野間文芸新人賞を受賞。 ほかの著書に『ノーライフキング』『自己流園芸ベランダ派』『能十番―新しい能の読み方―』『「国境なき医師団」をそれでも見に行く 戦争とバングラデシュ編』、『見仏記 三十三年後の約束』（みうらじゅん氏との共著）など多数。

書誌情報

書名 ：日日是植物

著者 ：いとうせいこう

発売日 ：2026年2月26日

価格 ：1,870円（税込）

仕様 ：四六並製・264ページ

ISBN ：978-4-8387-3373-6

発行 ：株式会社マガジンハウス

URL ：https://magazineworld.jp/books/paper/3373