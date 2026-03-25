JCB、プレミアムカードの野球コンテンツを拡充

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー (本社：東京都港区、代表取締役会長 兼 執行役員社長：二重 孝好、以下：JCB)は、JCBプレミアムカード会員の皆様に観戦にとどまらない特別な“野球観戦体験”をお届けするため、野球コンテンツを拡充しました。

JCBは2025年より、JCBプレミアムカード会員様向けサービスを順次リニューアルしています。

本サービスは、これらの取り組みに続く第七弾のサービスリニューアルとなります。

※JCBプレミアムカードとは、JCBザ・クラス、プラチナ、ゴールド ザ・プレミア、ゴールド、ネクサスの総称です。

ラウンジサービスの拡大

東京ドーム内のブッフェサービス付きラウンジ「JCBバックスクリーンクラブ」を、JCBザ・クラス会員の皆様にご利用いただける機会を拡充しました。従来は「ザ・クラス メンバーズ・セレクション」を通じてのみご利用いただいていた本ラウンジ体験を、2026年よりザ・クラス会員の皆様にチケットをご購入いただけるサービスとして提供します。

さらに、ザ・クラス会員の皆様に本ラウンジから試合前の練習を見学いただける機会も提供します（※1）。

また2026年シーズンに向けてラウンジの改装を実施。これまで以上に洗練された空間で、野球観戦の熱気と寛ぎを、同時に味わうプレミアムな体験を提供します。

（※1：サービスは順次開始します）

また、京セラドーム大阪においては、オリックス・バファローズの飲食付シーズンシートをご利用の方で、ザ・クラスを含む「JCBオリジナルシリーズ」のゴールドカード以上のプレミアムカードをお持ちの方は、「JCBオリジナルシリーズラウンジ」内の「JCBプレミアム会員専用スペース」にてゆったりとした環境の中で野球観戦をお楽しみいただけます。

ザ・クラス メンバーズ・セレクションの拡充

年に一度、厳選したアイテムや体験をお届けする「ザ・クラス メンバーズ・セレクション」において、2026年より野球観戦のチケットラインナップを充実させます。

従来より大変ご好評をいただいている東京ドームでの読売ジャイアンツ「JCBバックスクリーンクラブチケット」に加え、2026年は、福岡ソフトバンクホークスの「Party Suite」観戦チケット、オリックス・バファローズの「パノラマオープンデッキ」観戦チケット、東北楽天ゴールデンイーグルスのフィールドウォーク付き観戦チケットなど、一般では入手が難しい特別な観戦体験をご用意しました。

球場ごとの魅力を生かしたこれらのラインナップは、単なる観戦にとどまらず、記憶に深く刻まれる“特別な野球観戦体験”をお届けするものです。JCBではより多くの球場でのプレミアムルーム利用の拡充に加え、選手とのふれあい企画や野球教室など、観戦の枠を超えた特別な時間をお届けしてまいります。

JCBオリジナルシリーズにおける今後の取り組みについて

JCBオリジナルシリーズでは、会員の皆さま一人ひとりの“好きなこと”に寄り添うカードを目指し、スポーツや音楽などのエンターテインメント領域における提供コンテンツや特典の幅を広げ、サービス強化に取り組んでいく予定です。こうした取り組みを通じて、お客様の記憶に深く刻まれる“特別な体験”をお届けし、皆さまにとって魅力ある体験を継続的に届けてまいります。

JCBは、「おもてなしの心」「きめ細かな心づかい」でお客様一人ひとりのご期待に応えていきます。そして「便利だ」「頼れる」「持っていてよかった」と思っていただける、お客様にとっての世界にひとつをめざし続けます。

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1370-5ed0766027cea61d994e51549595dfd1.pdf