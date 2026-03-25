営業も開発に参加したAIエージェントアプリ30選を初公開、バックオフィス業務を自動化するAIエージェントを体験

ヒューマンホールディングス株式会社

総合人材サービス会社で、DXソリューション活用による生産性向上支援サービスを展開するヒューマンリソシア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 哲雄、以下「当社」）はこのたび、2026年4月8日（水）から10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「Japan DX Week 春 2026」に出展します。

イベントブースでは、当社が自社活用により、年間4,800時間の業務削減を実現した（※1）AIエージェント（※2）開発基盤である「つなぎAI（つなぎあい）」を体験できるデモを展示します。あわせて、IT開発知識や経験を持たない営業が自ら開発したアプリも含む、計30種類以上のAIエージェントアプリを初公開します。製造、建設、小売・サービス、医療、金融・保険など幅広い業界、総務・法務、人事、情報システム、営業、マーケティングなどのバックオフィスに特化した自動化シナリオを、実際に操作して体験いただけます。

※1）2026/1/28発表 「求人原稿作成にAIエージェント「つなぎAI」を導入、訴求力の高い広告文をAIが自動生成、年4,800時間削減(https://corporate.resocia.jp/info/news/20260115_dx_tsunagiai_case)」

※2）AIエージェントとは、生成AIを活用し、自律的に業務を実行・自動化するソリューションのこと。

【本件のポイント】

来場申し込みはこちらより :https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html

・非エンジニアである“営業”も開発に参加したAIエージェントアプリ30選を初公開！

・バックオフィス業務を自動化するアプリ体験ブースをJapan DX Weekに出展

・4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催、個別相談も予約受付中

●営業も開発に参加！AIエージェントアプリ30選を初公開

▲当社ブースイメージ：E22-18（東3ホール）

このたび当社は、Japan DX Week春 2026にて、AIエージェント体験ブースを出展します。展示ブースでは、AIエージェント開発基盤「つなぎAI」を活用して開発したアプリを実際に触って、体験いただけます。

「つなぎAI」は、ノーコード／ローコードでAIエージェントアプリを開発できる基盤で、社内データや業務フローと連携することで、業務自動化を実現し、意思決定を支援します。当社では、「つなぎAI」の販売・導入を支援するとともに、自社での活用も拡大しており、求人原稿作成において年間4,800時間の削減と、広告テキスト文の訴求力・品質向上を実現しています（※1）。

イベントでは、顧客との商談を通じてヒアリングした業務課題をもとに、当社エンジニアが開発したデモアプリに加え、社内開催の「AIエージェント開発ハッカソン」で発表されたアプリも公開します。DXソリューション事業部門に所属する営業22名を対象に開催された社内ハッカソンでは、営業担当自らが、自身や顧客の業務課題をもとに、約3週間でアプリ開発に取り組みました。AIによる一次評価とハッカソン実行委員の審査を経て、実用性や独自性などの観点から、評価・表彰されたアプリを本イベントで公開します。

バックオフィス業務の自動化・効率化に向け、企業自らがAIエージェントを活用する参考となるよう、幅広い業界・領域のアプリを体験いただけます。

業界向け

バックオフィス業務

汎用型

＜公開するAIエージェントアプリ例（一部）＞[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2052_1_812c5d03290bc7bc05e7981523a09d4b.jpg?v=202603251251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2052_2_686dae8acbfe86cb2139830032b38016.jpg?v=202603251251 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/5089/table/2052_3_52d5a603f7637ea73d62d55179208798.jpg?v=202603251251 ]

●「Japan DX Week 春 2026」 ～第17回 社内業務DX EXPO 出展概要

当社の出展ブースでは、AIエージェントを実際に操作できる体験型デモをご用意しており、自社内でのAIエージェントによる業務自動化の可能性を体感いただけます。

＜イベント概要＞- 開催期間： 2026年4月8日（水）～10日（金）- 会場： 東京ビッグサイト- 公式サイト： https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html＜当社の出展内容＞- 当社ブース： E22-18（東3ホール）- 展示内容： AIエージェント開発基盤「つなぎAI」体験デモ、30種類以上のAIエージェントアプリの体験ブース、その他、Copilot StudioやAI-OCRなど、生成AI・業務自動化ソリューションもご紹介します。- 展示サービス詳細： https://dx-pro.resocia.jp/ai-dx-support/＜詳細・ご来場お申込み＞- 当社出展内容についての詳細はこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E3%83%92%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%AA%E3%82%BD%E3%82%B7%E3%82%A2%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-3a67cf34-b618-4f17-96db-9efedd44b594.html#/)- ご来場お申込みについてはこちら(https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html)

※「つなぎAI」は日本国内における日本電子計算株式会社の登録商標です。

※「Dify」は米国LangGenius社の登録商標です。

※Microsoft、Microsoft 365、Power Platform、Power Apps、Power Automate、Power BI、Power Pages、Copilot Studio、Dataverse、Power Automate for desktop、Microsoft Copilot for Microsoft 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※その他の商品名、会社名、団体名は、各社の商標または登録商標です。

＜ヒューマンリソシアのDXソリューション活用支援サービスについて＞

RPAをはじめとしたITソリューションの導入から活用、定着支援まで一貫して提供。”教育”を起点とした伴走支援により、顧客企業のデジタル化と生産性向上を支援しています。国内トップクラスの実績を有するRPAソリューションの導入・活用支援、現場業務を自律的に担うAIエージェントなどのDXソリューションの提供、さらにWeb制作やデジタルマーケティングまで、「導入」「教育」「活用支援」を一体で提供することで、持続的な生産性向上の実現を推進しています。

●サービスWebサイト： https://dx-pro.resocia.jp/

＜ヒューマンリソシアについて＞

総合人材サービス会社として、人材派遣、人材紹介、デジタル活用による業務受託（BPaaS）、DXソリューションの導入・活用支援を全国27拠点で展開しています。1988年創業以来、教育事業を基盤とするグループの強みを活かし、社会に必要とされる人材の育成と提供を行ってきました。近年は、AI・RPAなどのデジタル技術を活用し、生産性向上や業務変革支援にも注力しています。人材サービスとデジタル活用を組み合わせ、企業の人材課題の解決と、労働人口減少という社会課題の解消に向けた取り組みを進めています。

●ヒューマンリソシアWebサイト： https://resocia.jp

＜ヒューマングループについて＞

1985年の創業以来「為世為人」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開。国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークによる独自のシナジーを活かし、深刻な「労働人口減」の解決に挑んでいます。海外人材の活用、介護・保育による国内労働力の確保、AI・DXによる生産性向上、社会人教育のリスキリングを通じ、時代に即した労働環境の革新と質の高いサービスを提供します。

●ヒューマンホールディングスWebサイト： https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンリソシア株式会社

●代表取締役： 高橋 哲雄

●所在地： 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金： 1億円

●URL： https://resocia.jp