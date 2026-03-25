登録管理ネットワーク、自動車登録手続きの書類代理交付をデジタル化するデータ連携プラットフォームを構築

ＴＩＳ株式会社

TISインテックグループの登録管理ネットワーク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：早川 真史、以下：登録管理ネットワーク）は、オートローン・オートリースにおける自動車登録手続きの書類交付から登録結果報告データの提供までをワンストップでデジタル化するデータ連携プラットフォームを構築したことを発表します。

オートローン・オートリースにおける自動車登録手続きでは、書類交付窓口に自動車販売店担当者が来訪し、所有権留保※1登録依頼書と引き換えに自動車登録に必要な書類を受け取り、申請手続きを行った後に自動車販売店担当者が書類交付窓口に再度立ち寄り車検証の写しを提出します。その後、登録管理ネットワークにて所有権留保登録依頼書と車検証の写しをデータ化し、ファイナンス会社へ車両登録結果が報告されます。

本プラットフォームは、所有権留保登録依頼書や来所者情報の読み取りなどの手続きを二次元コードによりデジタル化することで、担当者の待ち時間を短縮し、書類交付窓口の手続きを効率化します。

また、本プラットフォームの構築に伴い、自動車販売店担当者向けの専用Webサイトを開設し、申請後の車検証提出をオンラインで完結できるようになりました。これにより、書類交付からファイナンス会社への登録結果報告までに要していた時間を、2～3週間から最短3営業日へと大幅に短縮します。

※1 ローン契約に際し、自動車の所有権を新たにクレジット会社名義で登録すること。

背景

近年、行政手続きのデジタル化が急速に進展し、2027年12月には車検証電子化による「自動車検査証記録事項」の紙交付が廃止されるなど、オートローン・オートリースにおける自動車登録の業務プロセスも従来の対面・紙ベースの運用からの脱却が急務となっています。

登録管理ネットワークでは、ファイナンス会社などの金融機関向けに、オートローン・オートリースの自動車登録申請手続きに必要な書類の代理交付や車検証情報の回収を行ってきました。そこで、従来の対面・紙ベースの運用を刷新しデジタル化することで、金融機関や自動車販売店担当者の利便性を向上できると考え、データ連携プラットフォームの構築にいたりました。

概要

データ連携プラットフォームの活用により、書類代理交付から登録結果報告データの提供までをワンストップでデジタル化し、ファイナンス会社などの金融機関や自動車販売店担当者の利便性を向上します。

主な特長は以下の通りです。

＜特長＞

- 書類交付窓口における手続きの利便性向上従来は書類交付窓口での書類交付手続きで、自動車販売店担当者が来所者情報を手書きで毎度記入していたが、データ連携プラットフォームでは二次元コードによる読み取りが可能になり、書類記入の手間が一切不要になった。これにより待ち時間が短縮され、窓口業務の混雑緩和と手続きの効率化、販売店担当者の利便性を向上。- 車両情報データ取得の迅速化データ連携プラットフォームの構築に伴い、自動車販売店担当者向けの専用Webサイトを新設したことで、申請手続き後の車検証提出をオンラインで完結。これにより、書類交付からファイナンス会社へ登録結果報告を行うまでの期間を、従来の2～3週間から最短3営業日へ大幅短縮。- 留保・非留保車両※2を問わず全ての車両がタイムリーかつ一元管理可能専用Webサイト上で車検証回収における受付・データ提供が可能になったことで、従来は非留保車両の登録結果のためファイナンス会社の営業担当者が販売店に直接訪問して回収する必要があったが、物理的な書類の回送が不要になった。これによりリアルタイムに近い形で正確な車両情報を取得・活用でき、営業担当者の利便性向上にも寄与。また、取得した車両データは登録管理ネットワークが契約情報と紐づけ納品することが可能になり、留保・非留保車両を問わず全ての車両を一元管理することが可能になった。

※2 非留保車両とは、オートローン契約車両のうち、所有者名義をファイナンス会社とするのではなく、自動車販売店や契約者本人などの名義とする車両のこと。

今後について

登録管理ネットワークは、本プラットフォームを契約先のファイナンス会社へ順次展開し、ファイナンス会社をはじめとする金融機関や自動車販売店の業務効率化を支援していきます。

また将来的にはオートリース・レンタカー・カーシェアリングの領域へ拡大し、業界標準のデジタル基盤としての確立を目指します。

登録管理ネットワーク株式会社について（https://www.tourokukanri.co.jp/）

登録管理ネットワークは、ファイナンス会社のオートローン・オートリースにおける自動車登録に必要な書類の代理交付業務を行っています。書類交付の方式は、運輸支局等に隣接する書類交付窓口（公益法人ネットワーク）で交付する窓口交付、発送により交付する送達交付の2つの方式があり、書類を必要とする方に対して速やかに交付する体制を構築しています。今後の自動車登録手続きの更なる電子化を見据え、公益法人ネットワークとデジタル技術を駆使した自動車関連業務に特化したオンリーワンのプラットフォーマーを目指しています。

TISインテックグループについて

TISインテックグループは、国内外グループ2万人を超える社員が『ITで、社会の願い叶えよう。』を合言葉に、「金融包摂」「都市集中・地方衰退」「低・脱炭素化」「健康問題」を中心としたさまざまな社会課題の解決に向けてITサービスを提供しています。デジタル技術を駆使したムーバーとして新たな価値を創造し、人々の幸せと持続可能な豊かな社会の実現に貢献します。

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